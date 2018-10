Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 21 octombrie 2018. O zi perfecta pentru a contempla. Ganditi-va la ce va doriti in mod special in viitor, legat de familie, prieteni, munca, cariera si puneti in aplicare atunci cand simtiti ca sunteti pregatiti de acest pas. Exercițiile de meditație și de vizualizare sunt bune pentru a asigura…

- Autoritatile iraniene au anuntat ca l-au convocat miercuri pe ambasadorul Germaniei la Teheran pentru a protesta fata de extradarea de catre Berlin in Belgia a unui diplomat iranian suspectat de implicare intr-un proiect de atentat asupra unei adunari a opozantilor iranieni la finalul lui iunie,…

- Vineri, 21 septembrie, va incepe testarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT” si pe teritoriul judetului nostru, anunta ISU Maramures. Astfel, in intervalul orar 10.00-12.00, vor fi transmise mesaje-test catre locuitorii a patru unitati administrativ-teritoriale:…

- Autoritatile spera sa obtina fonduri de la Uniunea Europeana, pentru o investitie de aproape zece milioane de lei, care vizeaza transformarea malurilor raului Cerna intr-un loc de agrement.

- Florin Bratu, 38 de ani, și-a prelungit contractul cu Dinamo pana in 2020. Anunțul a fost facut azi, intr-o conferința de presa la care au fost prezenți Florin Bratu și Ionel Danciulescu, directorul general al "cainilor". "Ma simt foarte bine și sunt onorat pentru ceea ce s-a intamplat. ...

- Autoritațile din Blaj anunța intr-un comunicat de presa ca pana la sfarșitul anului in curs, lucrarile la puntea pietonala de pe raul Tarnava Mare vor fi finalizate in proporție de 65%. Deși termenul de execuție este aprilie 2020, constructorul afirma ca, in ritmul actual de lucru, noua punte ar putea…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca Ambasada Romaniei in Republica Indonezia urmarește indeaproape evenimentele legate de cutremurul produs la data de 5 august 2018 in insula Lombok, menționand ca misiunea diplomatica romana a intreprins, in regim de urgența, demersuri pe langa autoritatile…

- Pesta porcina africana este o boala pentru care nu exista vaccin, in schimb este foarte agresiva, dar nu afecteaza sanatatea omului, a subliniat, miercuri, secretarul de stat Raed Arafat, in urma unei sedinte la sediul MAI. El a facut apel la populatie sa permita autoritatilor uciderea porcilor bolnavi…