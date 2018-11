Stiri pe aceeasi tema

- Numarul locurilor la rezidentiat ar putea creste cu 300, de la 5.415 la 5.715, se arata intr-un proiect pus in dezbatere publica de Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei Nationale, precizand ca Romania se confrunta cu un deficit “major” de medici specialisti.

- Premierul Viorica Dancila, a anuntat, vineri, in deschiderea sedintei de Guvern, ca cea de-a doua rectificare de buget din 2018 este ”pozitiva”. Se aloca bani pentru Ministerul Muncii, Ministerul Sanatatii, Ministerul Afacerilor Interne, dar si pentru fondul de rezerva al Guvernului, scrie…

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica, pe site-ul institutiei, un proiect care prevede majorarea numarului de locuri la rezidentiat. "La concursul de rezidentiat desfasurat in anul 2018 au existat un numar semnificativ de candidati care au obtinut aceeasi nota, respectiv acelasi…

- „Ca om politic, consider ca este foarte important ca factorul decident sa fie in permanent contact cu specialiștii din domeniul Apararii, astfel incat decizia sa fie fundamentata cu experiența și expertiza. Romania a devenit un furnizor de securitate regional și un partener pentru aliați (…) Zilele…

- Concursul de admitere in rezidențiat in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie, va fi organizat de catre Ministerul Sanatații... The post Medicii se pregatesc de concursul de admitere in rezidențiat. Acesta va fi organizat in șase centre universitare, printre care și Timișoara appeared first…

- Bisericile recunoscute din Germania se vor confrunta in urmatorii ani cu un deficit de mii de pastori, potrivit unor relatari ale media, informeaza sambata agentia DPA, informeaza Agerpres.Comitetul central al catolicilor germani (ZdK) estimeaza ca aproximativ 7.000 din cele 13.5000 de posturi…

- Se crapa pamantul ca la cutremur in cele mai calduroase zile de octombrie din ultimii 60 de ani. Valul de aer tropical, care a adus vara peste Romania, a prelungit si seceta. Pe zone intinse din tara, n-a mai plouat de mai bine de trei luni.

- Examenul va fi organizat de Ministerul Sanatații, duminica, 18 noiembrie, in șase centre universitare, in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie. Absolvenții facultaților de Medicina, Medicina dentara și Farmacie se pregatesc pentru concursul de intrare in Rezidențiat din acest an, care…