- Sezonul de la “Acces Direct” care incepe azi la Antena 1 este intr-o noua formula de prezentare! Fara Alex Velea in calitate de co-prezentator, relateaza spynews.ro. Conform sursei citata, proiectele muzicale in care e implicat nu i-au mai permis acestuia sa se ocupe și de emisiunea care ruleaza…

- Alex Velea a inceput anul 2019 cu schimbari majore in plan profesional. Indragitul artist nu va mai fi coprezentator alaturi de Simona Gherghe in emisiunea „Acces Direct”. Alex Velea renunța la colaborarea cu Antena 1, iar decizia, se pare, ii aparține in totalitate artistului. De astazi, 7 ianuarie,…

- Alex Velea a vorbit, recent, despre relatia de prietenie pe care o are cu Simona Gherghe. Cei doi se ințeleg excelent, iar artistul ține cont de sfaturile pe care i le da colega de emisiune. Alex Velea și Simona Gherghe sunt compatibili nu numai pe micul ecran, la „Acces Direct”, ci și in spatele camerelor…

- In ultima zi din acest an, „Acces Direct” mizeaza pe nume cunoscute din showbiz-ul romanesc. Steliana Sima, Emilia Ghinescu, Nicu Paleru, Liviu Teodorescu, Margareta Clipa si Elena Merisoreanu se vor distra in seara de Revelion, la emisiunea prezentata de Simona Gherghe și Alex Velea, la Antena 1.

- Simona Gherghe a venit in direct, la ”Xtra Night Show”, acolo unde a vorbit nu doar despre momentele pe care le traiește de cand e insarcinata, cat și despre venirea lui Alex Velea la ”Acces Direct”.

- Insarcinata pentru a doua oara, Simona Gherghe a fost implicata intr-un mic incident, petrecut in aceasta seara in platoul de la “Acces Direct”. Aflata alaturi de Alex Velea, prezentatoarea s-a comportat ca o adevarata profesionista și, deși camerele de filmat erau pe ea, a explicat ce i s-a intamplat…

- Simona Gherghe a inceput saptamana in forța la "Acces Direct", alaturi de Alex Velea. Telespectatorii emisiunii au avut ocazia de a o vedea pe Simona Gherghe avand un stil vestimentar complet diferit fața de cel de pana acum.