Anuntul facut in urma cu cateva minute de avocatul Daniel Ionascu, la Acces Direct! Mara Banica a inceput sa planga instant

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de circulație. Daniel Ionașcu a suferit mai multe leziuni in zona capului, dar și o ruptura de antebraț. Accidentul s-a petrecut pe Autostrada A1, la km 32. Din primele informații,…

- Au fost momente dificile pentru avocatul Ionascu. Masina in care se afla a fost serios avariata intr-un accident rutier grav, iar aparatorul legii a ajuns la Floreasca, fiind in afara oricarui pericol. Accidentul a avut loc la primele ore ale zilei de marti, pe Autostrada A 1, pe sensul catre Capitala.…

- Daniel Ionascu suferit un accident rutier, marți (20 martie), pe austorstrada A1, la km32. Avocatul a suferit mai multe leziuni la cap, dar și la antebraț. El a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din Capitala. Avocatul vedetelor a ieșit din operație, iar starea lui este stabila in acest…

- Prietena cea mai buna a lui Daniel Ionașcu, Camelia Mitoseru, a vorbit cu iubita avocatului. Barbatul a suferit un accident rutier, marți (20 martie), pe austorstrada A1, la km32. Daniel Ionașcu a suferit mai multe leziuni la cap, dar și la antebraț. El a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca…

- Prietena cea mai buna a lui Daniel Ionașcu, Camelia Mitoseru, a vorbit cu iubita avocatului. Barbatul a suferit un accident rutier, marți (20 martie), pe austorstrada A1, la km32. Daniel Ionașcu a suferit mai multe leziuni la cap, dar și la antebraț. El a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca…

- Au aparut primele imagini de la accidentul rutier in care a fost implicat Daniel Ionascu. Avocatul a fost transportat de urgența la spital și dus direct in sala de operatii pentru o interventie la mana. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident…

- Primele imagini de la accidentul lui Daniel Ionascu. Masina avocatului a fost spulberata pe Autostrata A1. Barbatul a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din București unde a fost operat. Din primele informatii, avocatul Daniel Ionașcu a suferit mai multe leziuni in zona capului, dar și…

- Avocatul originar din comuna bistrițeana Telciu, Daniel Ionașcu, a fost implicat, marți, intr-un accident grav de circulație care a avut loc pe Autostrada A1, la km 32. Potrivit spynews.ro , avocatul a suferit mai multe leziuni in zona capului, dar și o ruptura de antebraț, iar mașina este distrusa…

- Daniel Ionașcu a suferit un accident grav de mașina in urma cu puțin timp. Avocatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de circulație. Daniel…

- Avocatul Daniel Ionașcu a fost implicat intr-un grav accident de circulație. Mașina a fost distrusa in totalitate, iar medicii au intervenit de urgența pentru a-i salva viața acestuia.Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav…

- Cunoscutul avocat, Daniel Ionașcu, a suferit un accident grav de mașina in urma cu puțin timp. Barbatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de…

- Daniel Ionașcu a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce a suferit un accident grav, in urma caruia a suferit mai multe leziuni in zona capului, dar și o ruptura la antebraț. Accidentul s-a petrecut pe Autostrata A1, la km 32, potrivit spynews.ro. Daniel Ionașcu…

- Avocatul Daniel Ionașcu, implicat intr-un grav accident de circulație. Mașina a fost distrusa in totalitate, iar medicii intervin pentru a-i salva viața acestuia. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de circulație, potrivit Spynews.…

- Daniel Ionascu a suferit un accident grav de masina in urma cu putin timp. Avocatul a fost transportat de urgenta la spital si este operat de urgenta in aceste momente. Avocatul fost dus de urgenta la Spitalul Floreasca.Sursa text: antena3.ro ...

- Daniel Ionașcu a suferit un grav accident de mașina in urma cu puțin timp. Avocatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Barbatul a suferit mai multe leziuni in zona capului, dar și o ruptura de antebraț. Daniel Ionașcu a fost transportat de urgența la…

- Daniel Ionașcu a suferit un accident grav de mașina in urma cu puțin timp. Avocatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Daniel Ionașcu a fost...

- Simona Gherghe s-a operat de urgența, in acest weekend. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a fost supusa unei intervenții chirurgicale, la Spitalul Colentina din București. Vedeta a anunțat ca a mers la medic pentru a scapa de un papilom. Acum, Simona se simte foarte bine și susține ca nu iși va…

- Judecatoarea Gabriela Iordache (45 de ani), fosta presedinta a Judecatoriei Pitesti, a incercat sa se sinucida in dimineata zilei de duminica, 18 martie. Femeia si-a taiat venele si a inghitit detartrant. Judecatoarea a fost transportata de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala, prezentand arsuri…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Helmuth Duckadam s-a intors in sala de operații. Președintele de Imagine al FCSB-ului a suferit o intervenție chirugicala la Spitalul Floreasca din Capitala. Din cauza unor dureri foarte mari, i s-a schimbat cu totul genunchiul stang. „Trag de supararile pe care le am cu genunchiul stang de vreo trei…

- O mașina a cazut in rau, luni seara, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad. S-a intamplat la... The post Mașina cazuta intr-un rau. Ocupanții acesteia sunt de negasit appeared first on Renasterea banateana .

- Incident neplacut pentru o familie din Capitala. Un barbat a fost transportat de urgenta la spital, dupa ce a fost injunghiat de sotie.Sotii s-au luat la cearta, deoarece barbatul s-a intors acasa in stare de ebrietate.

- O femeie a fost accidentata pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Potrivit primelor informatii, femeia, in varsta de 40 de ani, a fost grav ranita si va fi transportata la Spitalul Floreasca din Capitala.…

- Tribunalul Alba a audiat un nou martor in dosarul crimei din Partos. Este vorba despre un sofer de taxi, care l-a transportat pe tanarul judecat pentru omor calificat si tentativa de omor calificat, de la Alba Iulia la Cluj-Napoca, imediat dupa comiterea faptelor.

- Am primit pe adresa redactiei o informare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, al carui presedinte este prefectul judetului, Madalina Lupea, in care li se explica prahovenilor cum si cand se pot inchide scolile, din cauza conditiilor meteo. In acest timp, la Bucuresti s-a luat decizia…

- Vremea din Romania s-a rasfrant și asupra situațiilor de urgența. Un barbat din judetul Constanta, care a baut solutie de curatat aragazul, a fost transportat de urgența, cu ajutorul unei senilate, la granita cu Bulgaria, de unde a fost preluat de un echipaj medical din tara vecina si dus la cel mai…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- O ambulanta SMURD care transporta un pacient a fost implicata, sambata, intr-un accident rutier la Rasnov. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) din Brasov au declarat pentru NEWS.RO ca pacientul din ambulanta nu a fost afectat in urma accidentului, insa trei paramedici…

- Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița. Acesta a spus ca se afla singur in mașina dar scafandrii fac verificari pentru confirmare. Barbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanța București. Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe…

- O aeronava Spartan (C-27J Spartan) a Forțelor Aeriene Romane va ajunge azi, 15 februarie la Satu Mare pentru a prelua un pacient care a suferit arsuri grave. Acesta va fi transportat la o clinica din Capitala. Echipajul aeronavei este format din comandor Ion Staiculescu si locotenent Mihai Vardol. Pacientul…

- Al doilea om din Poliția Locala a Sectorului 3, personajul care, luni seara, a provocat un spectaculos accident rutier pe o artera din Capitala, a fost suspendat din funcție pana la definitivarea cercetarilor declanșate de polițiștii rutieri. Aceasta este prima masura pe care primarul a luat-o impotriva…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, intrerupe vizita oficiala in Japonia pentru a se intoarce in țara, cu trei zile mai devreme. Initial, Tudorel Toader spusese ca nu ințelege de ce trebuie sa se...

- Barbatul care a suferit arsuri ieri, in explozia de pe strada Teiului, a fost transportat aseara in Capitala. Barbatul a fost internat la Spitalul de Arsi Bucuresti cu arsuri pe fata, intubat si sedat, potrivit medicilor.Va reamintim ca, in cursul zilei de ieri, trei persoane, doi adulti si un copil,…

- Gabriela Balan, femeia care a fost acuzata ca si-a agresat copilul intr-un mall din Bucuresti a explicat cum au stat lucrurile si a relatat in emisiunea „Acces Direct” varianta sa si aceasta sustine ca nu si-a lovit copilul. Invitata in emisiunea „Acces Direct” Gabrielei Balan i s-a facut rau si a avut…

- ConConsolul onorific al Bulgariei in Romania a fost implicat intr un accident grav pe DN 5 Bucuresti Giurgiu. Masina in care se afla acesta s a rasturnat. Consulul bulgar a fost transportat de urgenta la spital. Accidentul a avut loc in zona localitatii Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu.Din primele…

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Masina in care se afla acesta s-a rasturnat. Consulul bulgar a fost transportat de urgenta la spital.

- Bilanțul cumplitul accident ce a avut loc la sfârșitul lunii octombrie pe DJ 222, între localitațile Medgidia și Cuza Voda, județul Constanța, a ajuns la trei morți. Asta dupa ce unul dintre supraviețuitorii accidentului a murit la aproape trei luni de la tragedie. Viorel Popescu…

- Un barbat de 30 de ani a murit intr-un grav accident produs pe strada Petricani din Capitala. Mașina in care se afla s-a ciocnit cu un camion la volanul caruia se afla un ucrainean. Barbatul a refuzat sa discute cu echipa noastra de filmare.

- Un barbat a murit dupa ce a fost prins sub rotile tramvaiului, pe Soseaua Viilor din Capitala, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bucuresti Ilfov. Circulatia tramvaielor este blocata, potrivit Digi 24.Potrivit ISU Bucuresti Ilfov, incidentul a avut loc pe Soseaua Viilor, la intersectia…

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe strada Rotundu nr.16 a izbucnit un incendiu. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat o masina,…

- Florin Iordache a ajuns in aceasta dimineata la spital. Fostul ministru al Justitiei a acuzat dureri puternice in zona abdominala si senzatii de greata. Deputatul PSD, Florin Iordache, presedintele Comisiei pentru legile justitiei a fost internat la Spitalul Floreasca din Capitala. Acesta se pare ca…

- Fostul ministrul al Justiției, Florin Iordache, a fost internat de urgența la Spitalul Floreasca din Capitala, a anunțat purtatorul de cuvant al spitalului, Bogdan Oprița. Din primele informații, se pare ca Florin Iordache avut o criza de colecist și urmeaza sa fie supus unei intervenții chirurgicale,…

- Fostul ministru Florin Iordache a fost internat de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala cu dureri atroce in zona abdomenului, dureri care radiau in mai multe zone adiacente. El va fi supus unei intervenții...

- Deputatul PSD, Florin Iordache, președintele Comisiei pentru legile justiției a fost internat la Spitalul Floreasca din Capitala. Acesta se pare ca a avut o criza de colecist și urmeaza sa fie supus unei intervenții chirurgicale. Florin Iordache a fost supus analizelor medicale, iar medicii…

- Este informatia momentului! Ministrul Carmen Dan a convocat o sedinta de urgenta dupa ce un scandal de amploare s-a declansat dupa ce s-a aflat ca barbatul suspectat ca a agresat doi copii in Capitala este agent in cadrul Brigazii Rutiere.Potrivit informatiilor obtinute de STIRIPESURSE.RO,…

- Revelionul a fost o sabie cu doua taișuri pentru Oana Lis, care a trebuit sa iși vada soțul transportat de urgența la spital. Oana a vorbit despre momentele dificile, menționand faptul ca o noapte de Revelion puțin prea distractiva a facut ca lui Viorel sa i se faca rau. La cererea fostului edil, acesta…

- Primul exercitiu din 2018 care are ca scop testarea si verificarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila a avut loc miercuri, in intervalul orar 10.00 – 11.00. Au fost actionate sirenele de alarmare publica existente in toate judetele, potrivit news.ro.Potrivit…

- O femeie a avut parte de un sfarsit tragic cu doar trei minute inainte de trecerea in noul an. Un sofer cu permisul retinut a calcat-o cu masina in Motca si a fugit de la locul accidentului. Era ora 23:57 pe data de 31 decembrie. O femeie se afla pe DN 28A, cand o masina a lovit-o in plin, curmandu-i…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care va reveni la carma emisiunii „Acces Direct” in luna ianuaie a acestui an, profita din plin de vacanța de sarbatori pentru a se bucura de familia sa.Simona Gherghe a stralucit la petrecerea de Revelion, aceasta a purtat o haina neagra, eleganta, și-a…

- Luptatorul Vladislav Gribincea, care acum doua zile a fost impuscat in cap intr-un local din Chisinau, se zbate intre viata si moarte. Potrivit medicilor Spitalului de Urgenta, starea victimei este grava. Doctorii sunt rezervati in privinta sanselor sale de supravietuire.