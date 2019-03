Telekom Romania majoreaza preturile abonamentelor din portofoliul fix si mobil, pentru clientii rezidentiali si de business, incepand cu 15 aprilie 2019, ca urmare a cresterii costurilor asociate furnizarii serviciilor de comunicatii, fiind astfel cea de-a doua mare companie din telecomunicatii care-si majoreaza tarifele in acest an. Suprataxa impusa de OUG 114 ar putea fi unul dintre motive, desi grupul nu precizeaza acest aspect in comunicat. „Toate eforturile Telekom Romania de consolidare a angajamentului companiei fata de piata locala se traduc prin investitii continue in retele si in dezvoltarea…