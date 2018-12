Stiri pe aceeasi tema

- La 48 de ore de la atacul cumplit din Strasbourg, autorul a fost ucis de politistii francezi. Individul a fost identificat de trei agenti care au deschis focul in momentul in care el a inceput sa traga.

- Statul Islamic a recunoscut ca individul care a ucis trei persoane la Strasbourg a fost unul dintre soldații sai, a anuntat joi site-ul agentiei de știri Amaq, deși nu a furnizat nicio dovada in acest sens, relateaza Mediafax, care citeaza Reuters.

- Cetateanul francez considerat autorul atacului de marti seara de la Strasbourg a fost inchis in Germania in 2016 si in 2017 pentru furt si anul trecut a fost expulzat in Franta, a declarat miercuri o purtatoare de cuvant a Biroului pentru anchete penale al politiei germane, BKA, transmite Reuters.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane au murit si alte 11 au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne, citat de Reuters si BBC.

