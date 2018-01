Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc in capitala Suediei, Stockholm. Incidentul s-a petrecut langa o statie de metrou, doua persoane fiind ranite. Explozia a avut loc in jurul orei locale 11:00, intr-o statie de metrou din suburbia Huddinge, aflata in partea de sud a orasului Stockholm.

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local, potrivit

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local.

- Starea de sanatate a barbatului injunghiat la Politehnica. Un barbat a fost injunghiat, in seara zilei de joi, 4 ianuarie, in zona stației de metrou Politehnica din Capitala. Este vorba de un tanar de 26 de ani care a fost injunghiat in zona coastelor. Deocamdata, agresorul nu a fost prins, dar polițiștii…

- Evolutia pacientului injunghiat joi seara in apropierea statiei de metrou Politehnica este una favorabila, in prezent persoana fiind constienta, cooperanta si stabila hemodinamic, precizeaza un comunicat de presa al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti. "In legatura cu starea pacientul…

- Evolutia pacientului injunghiat joi seara in apropierea statiei de metrou Politehnica este una favorabila, in prezent persoana fiind constienta, cooperanta si stabila hemodinamic, precizeaza un comunicat de presa al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.

- Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca tanarul injunghiat joi seara este constient si stabil, fiind internat pe sectia de ATI, dupa ce a suferit o interventie chirurgicala in zona toracelui.

- Politistii il cauta pe agresorul care a atacat un tanar cu un cutit, in apropiere de statia de metrou Politehnica. Victima a fost operata, iar atacatorul sau va fi acuzat de tentativa de omor, scrie digi24.ro.

- Politistii din Bucuresti sunt in alerta. Il cauta si acum pe barbatul care aseara a injunghiat in spate un tanar, in zona statiei de metrou Politehnica. Victima, in varsta de 26 de ani, a fost operata de urgenta, iar atacatorul sau va fi acuzat de tentativa de omor.

- Un barbat de 26 de ani a fost injunghiat aseara, la doar cativa pasi de gura de metrou de la Politehnica. Chiar victima a fost cea care a sunat la 112 dupa ajutor. Acum tanarul se afla la spital, iar politistii sunt pe urmele agresorului care a fugit imediat dupa atac.

- Incident sangeros, cu semne de intrebare, joi seara, intr-un parc din Capitala! Un tanar de 26 de ani a fost injunghiat in spate din senin, sustine el. In plus, spune ca nu stie cine l-a atacat.

- Un tanar in varsta de 26 de ani a fost injunghiat de o persoana necunoscuta, potrivit declarațiilor sale, in apropiere de stația de metrou Politehnica, fiind transportat la Spitalul Universitar din Capitala. Tanarul, care este brancardier la Spitalul Universitar, a fost injunghiat din spate, in zona…

- Un incident socant a avut loc aseara, in Bucuresti, la gura statiei de metrou din Politehnica.In vazul unei multimi de calatori panicati un barbat de 26 de ani a fost injunghiat, in spate, de o persoana cu un cutit.Potrivit reprezentantilor politiei Capitalei, a avut loc o altercatie intre doua persoane,…

- Tânarul de 26 de ani care a fost înjunghiat în aceast seara în fața stației de metrou Politehnica este angajat al Spitalului Universitar, fiind brancardier în cadrul unitatii medicale, anunța Mediafax.

- Un barbat in varsta de 26 de ani a fost injunghiat langa stația de metrou Politehnica. Salvatorii sosiți la fața locului, i-a acordat primul ajutor și l-au transportat la Spitalul Universitar din București. In prezent, atacatorul nu este cunoscut, iar polițiștii il cauta. ”Barbatul are 26 de ani și…

- Un tanar a fost transportat joi seara la spital dupa ce a fost agresat intr-un parculet din apropierea statiei de metrou Politehnica, politistii constatand ca el a fost victima unei infractiuni de tentativa de omor. Potrivit DGPMB, tanarul a sesizat joi, in jurul orei 19,00, prin apel…

- Incident in aceasta seara in Bucuresti, in zona statiei de metrou Politehnica. Un barbat de 26 de ani a fost injunghiat, scrie digi24.ro.Victima are 26 de ani si a fost atacata din spate de o persoana cu un cutit.

- Un tanar in varsta de 26 de ani, care sustine ca a fost injunghiat de o persoana necunoscuta in apropiere de statia de metrou Politehnica, a fost transportat joi seara la spital, potrivit reprezentantilor SMURD. Politia a demarat o ancheta.

- Un tanar de 26 de ani a fost injunghiat, joi seara, in zona stației de metrou Politehnica din Capitala. Este vorba de un tanar de 26 de ani care a fost injunghiat in zona coastelor. UPDATE 20.22: Situația tanarului injunghiat a fost clarificata. Polițiștii susțin ca altercația in care a fost acesta…

- Un tanar in varsta de 26 de ani, care sustine ca a fost injunghiat de o persoana necunoscuta in apropiere de statia de metrou Politehnica, a fost transportat joi seara la spital, potrivit reprezentantilor SMURD. Politia a demarat o ancheta. "In aceasta seara, in jurul orei 19.00, prin…

- Incident in aceasta seara in Bucuresti, in zona statiei de metrou Politehnica. Victima are 26 de ani si a fost atacata din spate de o persoana cu un cutit.Pompierii spun ca incidentul a avut loc la gura de metrou Politehnica, in timp ce politia afirma ca este vorba despre parcul din apropiere,…

- Un barbat în vârsta de 26 de ani a fost înjunghiat în stația de metrou Politehnica. Salvatorii sosiți la fața locului, i-a acordat primul ajutor și l-au transportat la Spitalul Universitar din București.

- Incident grav, joi seara, la statia de metrou Politehnica din Capitala. Un tanar in varsta de 26 de ani a fost injunghiat in zona coastelor. Acesta a fost atacat pe la spate cu un cutit. A

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi sustin ca directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa s-au sinucis in prima zi de Craciun, la o diferenta de cateva ore. Purtatorul Parchetului de pe langa Tribunalul din Iasi a explicat la Realitatea TV…

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de guvern, ministrul Felix Stroe. Citeste si: Imagini NEASTEPTATE cu consiliera Laurei Codruta…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a sesizat Parchetul Militar in vederea efectuarii cercetarilor ce se impun privind eventualele incalcari ale legii de catre operatoarea 112 care a procesat cazul semnalat din statia de metrou Costin Georgian. ''Cu privire la incidentul din data de 12.12.2017, din…

- Criminala de la stația de metrou Dristor, Magdalena Șerban, a fost audiata, vineri, la Parchetul Tribunalului Bucuresti. Aceasta și-a regretat faptele si a acceptat expertiza psihiatrica pe care initial a refuzat-o. Femeia a fost dusa vineri la Parchetul Tribunalului Bucuresti, fiind asistata de un…

- Magdalena Serban, femeia arestata preventiv pentru uciderea unei tinere la statia de metrou Dristor si pentru o tentativa de omor la statia Costin Georgian, le-ar fi facut anchetatorilor o declarație șocanta, la care nimeni nu se aștepta!

- Potrivit Biroului de presa al Parchetului Capitalei, femeia a fost adusa la audieri in legatura cu efectuarea unei expertize psihiatrice. Dupa audiere, femeia a fost dusa la Spitalul Penitenciar Jilava, unde se afla internata de joi.Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, se afla in arest…

- Un nou incident grav vineri la metrou. O femeie a reclamat la serviciul de urgenta 112 ca a fost amenintata de o persoana necunoscuta. Incidentul s-a produs in statia de metrou Unirii. Zeci de politisti au pornit imediat in cautarea suspectei. Dupa aproximativ o ora de la sesizarea incidentului la…

- Un nou incident grav astazi la metrou. O femeie a reclamat la serviciul de urgenta 112 ca a fost amenintata de o persoana necunoscuta. Incidentul s-a produs in statia de metrou Unirii. Zeci de politisti au pornit imediat in cautarea suspectei. Dupa aproximativ o ora de la sesizarea incidentului la…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a transmis joi ca a sesizat Parchetul Militar in vederea efectuarii cercetarilor ce se impun privind eventualele incalcari ale legii de catre operatoarea 112 care a procesat cazul primului atac de la metrou, in statia Costin Georgian.

- „Am aflat cu tristete ca tanara omorata aseara cu cruzime la metrou, Alina Ciucu, era colega noastra de la Sectorul 3. Condoleante familiei indoliate. Dumnezeu sa odihneasca in pace un suflet nevinovat!", a scris presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook. Alina Ciucu, in varsta…

- Tanara ucisa in statia de metrou Distror 1 era membru al Partidului Miscarea populara. Anuntul a fost facut de deputatul PMP, Eugen Tomac. Acesta a postat pe pagina sa de Facebook si un mesaj de condoleante pentru familia fetei. "Am aflat cu tristete ca tanara omorata aseara cu cruzime la metrou, Alina…

- Imaginile suprinse de camerele video din statiile de metrou Dristor si Costin Georgian arata ca tanara care a fost impinsa de femeie la statia Costin Georgian a opus rezistenta, la un moment dat chiar s-ar fi luptat cu agresoarea si a reusit sa fuga. Cealalta tanara, de 25 de ani, a fost pandita de…

- "Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, transmite felicitari politistilor din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti care au reusit, in doar cateva ore, sa identifice persoana suspecta de savarsirea faptelor teribile din statiile de metrou Costin Georgian si Dristor 1",…

- Femeia banuita ca ar fi impins o tanara pe linia de metrou in statia Dristor a fost depistata de politisti in cursul noptii si este audiata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in calitatea de suspect, a anuntat miercuri dimineata IGPR. ''La aceasta ora procurori din…

- Doua statii de metrou au fost inchise in Londra in urma incidentului de securitate produs vineri dupa-amiaza, anunta Politia metropolitana. Cel putin o persoana a fost ranita in urma incidentului de securitate produs vineri dupa-amiaza in centrul Londrei, anunta autoritatile britanice. „Pana in acest…

- Politia britanica a transporturilor a anuntat pe Twitter, imediat dupa ora locala 16.40 (18.40, ora Romaniei), ca ofiteri se aflau la fata locului. Martori afirma pe retele de socializare ca persoane se refugiau in magazine si puburi din vecinatate sa se adaposteasca. Autoritatile in domeniul transportului…

- Stația de metrou Oxford Circus din vestul Londrei a fost evacuata, vineri la amiaza, dupa ce în interiorul acesteia s-ar fi auzit focuri de arma, informeaza presa internaționala citata de Digi 24. Alți pasageri susțin ca au remarcat în interiorul stației foarte mult fum. În…

- ASU Politehnica și s-au reintalnit dupa mai bine de doi ani de zile intr-un joc oficial. Formația susținuta financiar de ultrașii alb-violeți s-a impus cu 2-0 pe micuța arena a roș-galbenilor, in runda a 18-a a Ligii a II-a, și are inca speranțe la podium. La precedentul duel direct cele doua proiecte…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Alba a transmis, marti, ca femeia de 53 de ani care l-a injunghiat pe un barbat, duminica seara, dupa ce a baut cu el si cu prietena lui, a fost arestata preventiv. “Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus la data de 13.11.2017, punerea in mișcare…

- Intervenție de urgența in stația de metrou Piața Unirii. Un barbat a fost prins intre metrou și peretele tunelului, iar mai multe echipaje de pompieri au ajuns de urgența pentru a-l scoate.

- O degajare de fum s-a produs luni dimineata in statia de metrou Piata Victoriei din cauza unui scurt circuit produs in zona unui izolator de tensiune, insa circulatia trenurilor s-a desfasurat...

- O degajare de fum s-a produs luni dimineața in stația de metrou Piața Victoriei din cauza unui scurt circuit produs in zona unui izolator de tensiune, insa circulația trenurilor s-a desfașurat in condiții normale, a anunțat Metrorex, intr-un comunicat transmis AGERPRES. "Astazi, 6 noiembrie…

- Incident la metrou, in jurul orei 9:45, la stația Piața Victoriei. Reprezentanții Metrorex spun ca a avut loc un scurtcircuit la un izolator din apropierea peronului, iar din aceasta cauza stația s-a umplut de fum.

- Un incident a avut loc vineri dimineața, la metrou, la circa 200 de metri de stația Eroilor. O bucata de tavan s-a desprins și a cazut peste șine. Trenul a ramas blocat in tunel, iar calatorii au sunat la 112.

- Pana de curent in stația de metrou Pipera din Capitala, miercuri seara. Stația de metrou s-a cufundat in intuneric, timp de cateva minute, din cauza unei pene de curent care a afectat nordul Capitalei. UPDATE. Și stațiile de metrou Dristor au fost afectate de pana de curent. Turnicheții de la intrarea…

- O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite dupa ce au fost injunghiate, luni seara, in statia Parsons Green din Londra. Un individ inarmat cu un cutit a atacat mai multe persoane din statia de metrou, la o ora de varf (19.35 ora Romaniei). Zona a fost imediat izolata de fortele de ordine. Potrivit…