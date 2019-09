Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (6 WTA / 27 de ani) s-a accidentat in primul set al meciului cu Elena Rybakina din „optimile” de la Wuhan și a abandonat. Romanca a anunțat pe contul sau de Facebook ca va pleca spre Beijing, unde spera sa poata juca. „Nu e niciodata placut sa te retragi dintr-un meci. Din pacate, am avut…

- Aventura Simonei Halep (27 de ani), locul 6 WTA, la turneul de la Wuhan s-a incheiat prematur, in optimile de finala! Campioana noastra s-a accidentat in timpul meciului cu kazaha Elena Rybakina (20 de ani), a 50-a jucatoare de tenis a lumii, si a fost nevoita sa abandoneze in primul set, la scorul…

- Simona Halep (27 de ani, 6 WTA) a oferit prima reacție dupa ce s-a retas in primul set al partidei cu Elena Rybakina (20 de ani, 50 WTA) din turneul de la Wuhan. Romanca a dat detalii despre accidentarea survenita la spate, cea care a determinat-o sa recurga la abandon: „Este o accidentare la spate.…

- Simona Halep (27 de ani, 6 WTA) a jucat in optimile turneului Premier de la Wuhan cu jucaoarea kazaha Elena Ribakina (20 ani, 50 WTA), campioana de anul acesta de la Bucuresti. ACTUALIZARE miercuri, 25 septembrie. Simona Halep a abandonat in optimile turneului de la Wuhan! Simona n-a mai putut continua…

- Simona Halep (27 de ani) a acuzat probleme inca din startul meciului, fiind vizibil incomodata in momentul in care incerca sa serveasca. Deși a condus cu 4-2, Elena Rybakina a caștigat urmatoarele trei game-uri, moment in care Simona Halep a cerut intervenția fizioterapeutului. Simona Halep,…

- Simona Halep si Elenei Rybakina nu s-au mai intalnit pana acum, meciul fiind programat primul pe terenul central. Elena Rybakina, 20 de ani,a castigat in acest an turneul de la Bucuresti, dupa ce a intrecut-o in finala, cu scorul de 6-2, 6-0, pe Patricia Tig. SIMONA HALEP, prima reactie…

- Simona Halep a declarat ca se simte excelent si ca este intr-o forma foarte buna. "Ma simt bine, am jucat mai bine ca anul trecut. Sunt fericita ca m-am intors aici si incerc sa joc cel mai bun tenis al meu. O stiu bine pe Barbora, sunt mereu increzatoare cand joc cu ea, dar e dificil. E o…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) era inscrisa pe lista participantelor, dar și-a schimbat optica dupa eliminarea de la US Open: s-a retras de la competiția la care vor participa nume importante, precum Elina Svitolina, Kiki Bertens, Karolina Pliskova sau Caroline Garcia. Simona Halep, decizie…