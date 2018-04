Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila și Lia Olguța Vasilescu au fost chemate la Cotroceni. Premierul și ministrul Muncii se intalnesc marți cu președintele Klaus Iohannis, pentru a vorbi despre problemele bugetare. Potrivit unor surse oficiale, discutiile presedintelui cu premierul ar viza probleme bugetare. Recent, președintele…

- "Astazi incepem sa aprobam printr-o ordonanta de urgenta o serie de masuri in sprijinul ONG-urilor furnizoare de servicii sociale. Astfel, microintreprinderile care fac sponsorizari pentru asigurarea finantarii organizatiilor non-profit care sunt dfurnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin…

- Guvernul va adopta, joi, o ordonanta de urgenta care prevede ca acciza pentru motorina pentru transportatorii de marfuri si persoane va fi redusa si ca microintreprinderile pot sponsoriza ONG-urile acreditate ca fiind furnizoare de servicii sociale. ”Astazi incepem sa aprobam printr-o…

- Guvernul va adopta joi OUG referitoare la declaratia unica, care va simplifica procedurile in cazul persoanele fizice care platesc impozitul pe venit, CAS si CASS, a declarat joi premierul Viorica Dancila, inaintea sedintei de Guvern. Ministerul de Finante a anuntat, la inceputul acestei luni,…

- Eurodeputata socialista Ana Gomes, pe care Viorica Dancila a acuzat-o, dupa numeroase critici la adresa PSD, ca are legaturi cu George Soros si ca propria tara a vrut sa-i ridice imunitatea, afirma, intr-un interviu acordat Digi24, ca Viorica Dancila este „premierul de paie” al lui Liviu Dragnea. …

- Delegatii la Conferinta Judeteana a PSD Suceava, convocata in sedinta extraordinara de Comitetul Executiv Judetean, in data de 2 martie a.c., la Cacica, a stabilit sa sustina in continuare „cu toata taria" Cabinetul condus de premierul Viorica Dancila. Departamentul de comunicare al ...

- Guvernul va introduce joi in dezbatere publica o varianta a declaratiei unice, astfel incat contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, dobanzi, chirii si alte surse sa depuna un singur formular, in loc de sapte, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Am promis încă din…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia cei doi sefi de guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire oficiala cu presedintele…

- Prim-ministrul Viorica Dancila anunta pregatirea unui pachet de masuri care sa raspunda dificultatilor pe care le intampina persoanele cu deficiente de vedere si de auz. Dancila s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania si ai Asociatiei Nationale…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Proiectul de lege este finalizat, dar facem simulări…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, duminica seara, ca isi doreste ca pana la finele acestui an sa fie prezentat in Parlament un proiect al legii pensiilor si ca, in baza acestuia, niciunui pensionar din sistemul public nu-i va scadea pensia, scrie Agerpres. "Noi ne-am propus ca anul acesta, până…

- "Trebuie sa incercam sa reglam nedreptațile din sistemul de pensii. Marturisesc ca avem trei modele de legi ale pensiilor. Avem o varianta, insa in acest moment avem dificultați din punct de vedere tehnic. Sunt 5.1 milioane de pensionari și avem 1200 de oameni care lucreaza in acest domeniu și care…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a vorbit,la Romania TV, si despre mult asteptata Lege a Pensiilor. Dancila a marturisit ca se lucreaza pentru a se evita vreo problema dupa implementare, insa, in cadrul explicatiilor, premierul pare sa fi "incurcat borcanele". Premierul a spus ca pensia minima va creste…

- Valabilitatea pașapoartelor simple, electronice va fi extinsa la 10 ani, fața de 5 ani, cat este in prezent pentru persoanele care au implinit 25 de ani. Anunțul a fost facut, joi, in ședința de Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Ea a precizat ca pentru persoanele intre 12 și 25 de ani, valabilitatea…

- Proiectul descentralizarii nu trebuie abandonat, acesta fiind unul dintre mesajele transmise de premierul Viorica Dancila in cadrul reuniunii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care a avut loc joi la Palatul Parlamentului. "Am vorbit si despre descentralizare. Am spus…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA. „Pe fondul unei lipse acute de finantare extra-bugetara,…

- Guvernul va adopta, joi, ordonanta de urgenta care rezolva problema concediilor medicale, inclusiv cele maternale. Ordonanța ar urma sa fie adoptata in conditiile in care persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii mai mari din cauza ultimelor modificari legislative.…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta prin care le permite autoritatilor locale sa taie banii de investitii si sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Anuntul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat si de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, la Adunarea Generala a Asociatiei…

- Dancila anunța ca Guvernul va corecta defecțiunile din legea salarizarii, legate de mamici și concediile medicale, in urmatoarea ședința a Executivului de saptamana aceasta. Premierul a precizat, luni, ca principalele elemente ale legii salarizarii unitare au fost atinse, prin aplicarea legii. ”Cele…

- Desfasurare impresionanta de forte saptamana viitoare in interiorul Guvernului Romaniei. Premierul Viorica Dancila efectueaza marti si miercuri prima vizita externa din mandatul sau la Bruxelles, marti si miercuri, pentru ca imediat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa mearga in plenul Parlamentului…

- "Asa cum este in programul de guvernare, legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul acestui an. Bineinteles ca va fi lasata in dezbatere publica, pentru ca toti cei care vor sa aduca imbunatatiri sa poata sa o faca. Ceea ce pot sa spun eu acum este ca ne vom incadra in programul…

- Sunt persoane care se plang ca le-au scazut salariile. Cum explica premierul: "Plata egala pentru munca egala e un principiu. Nu putem pentru aceeași munca sa avem salarii diferite(...). Incepand din martie vom crește salariile in invațamant cu 20%, am susținut intotdeauna sanatatea și educația(...).…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, prilej cu care si-a exprimat nemultumirea privind ultimele scandaluri referitoare la DNA. "Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul…

- Ministrul Agriculturii a vorbit fara nicio retinere despre componenta noului Guvern, proaspat instalat. Mai exact, el le-a povestit jurnalistilor de la AGERPRES, in cadrul unui interviu, care este parerea lui cu privire la faptul ca Executivul este condus, in premiera, de o femeie.Citeste…

- "Ma bucur sa va pot anunta ca, in acest an, fermierii isi vor primi in avans subventiile pentru agricultura. De mentionat ca anul trecut ele au fost platite la timp, spre deosebire de anul 2016. Pe 3 februarie, au intrat in conturile Romaniei peste 400 de milioane de euro, suma ce reprezinta rambursarea…

- Guvernul obliga firmele care au peste 50 de angajați sa inființeze o funcție de expert in egalitate de șanse. Anunțul a fost facut, joi, in ședința de Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Executivul discuta proiectul de lege privind combaterea violenței in familie și urmeaza sa stabileasca prevederile…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a vorbit, în cadrul emisiunii „Subiectiv”, despre legea pensiilor și a precizat ca acestea au crescut de trei ori în anul 2017.„Daca am fi respectat legea pensiilor, așa cum este ea, am fi avut o scadere a punctului de…

- Noua lege a pensiilor este "necesara si obligatorie", ea urmand sa indrepte "niste nedreptati ingrozitoare", a spus președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Potrivit lui Dragnea, proiectul de act normativ va fi prezentat public in maxim doua luni. "Eu cred ca, intr-o luna, in maxim doua luni,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca proiectul noii legi a pensiilor va fi prezentat public in maxim doua luni. El a declarat, duminica seara, la un post de televiziune, ca noua lege a pensiilor este "necesara si obligatorie", ea urmand sa indrepte "niste nedreptati ingrozitoare".…

- Guvernul va amana, pana pe 15 aprilie termenul de depunere a formularului 600, urmand ca Ministerul Finantelor sa gaseasca o solutie care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului.…

- Vesti bune pentru pensionari: se maresc din nou pensiile! VEZI cati bani vor primi in plus in fiecare luna Noul program de guvernare pentru perioada 2018 – 2020 prevede o marire constanta a pensiilor si a salariilor in urmatorii 3 ani. Astfel, potrivit documentului publicat pe site-ul Camerei Deputatilor,…

- Premierul desemnnat, Viorica Vasilica Dancila, a prezentat Guvernul și programul de guvernare, în plenul Parlamentului. „Ma aflu astazi aici pentru a obține de la dumneavoastra votul de învestitura. Daca vom obține acest vot vom guverna cu mândrie și respect pentru…

- Punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei, scrie huff.ro. Totul, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.…

- Dupa mai multe ore de audieri a miniștrilor desemați, Camera Deputaților și Senatul Romaniei s-a intrunit in ședința comuna. Premierul desemnat, Viorica Dancila, prezinta programul de guvernare.

- * Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri. * Conducerile Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca plenul comun al Parlamentului sa se intruneasca…

- Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, incepand cu 1 ianuarie 2019, se arata in noul program de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de Cabinetul condus de Viorica Dancila, potrivit publicației Profit.ro. Cu o cota a taxei pe valoarea adaugata de 18%, Romania va avea a doua…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca pensiile romanilor nu vor fi micșorate. Afirmația vine in urma declarației Vioricai Dancila, care și-a anunțat prioritațile. Intrebata care este cea mai importanta masura pe care o va lua ca premier, Viorica Dancila a spus: "Putem vorbi de un Cod economic, de…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, spune ca persoanele care protesteaza ar trebui sa fie ascultate, pentru a afla ce le nemulțumește la legile Justiției. In plus, noul premier a devoalat ce are de gand sa faca in legatura cu protestele in momentul in care va fi investita.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a enumerat, marti, primele masuri pe care le va lua ca prim ministru, mentionand Codul economic si cel administrativ, precum si legile invatamantului si pensiilor. Intrebata care este cea mai importanta masura pe care o va lua ca premier, Viorica Dancila…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, și a explicat ca, pentru ca nu este acolo ales de cetateni și nu a participat la alegeri, nu are legitimitatea sa conduca Guvernul. ”Nu e guvernul lui”, a mai…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a declarat luni, întrebat daca este normal ca în viitorul Guvern sa fie loc si pentru ministri cu probleme penale, ca un om este vinovat în momentul în care o decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila stabileste acest lucru.…

- Oferta de ultima ora a presedintelui Senatului Calin Popescu Tariceanu. Desi ne aflam in anul Centenarului, Tariceanu ii cheama pe cei de la UDMR in coalitia de guvernare. Anuntul a fost facut in conditiile in care liderii Uniunii au anuntat deja ca nu isi doresc aceasta mutare. „Consider ca ar fi…

- Premierul desemnat Viorica Dancila s-a înhamat la o misiune dificila, aceea de a face fața riscurilor economice uriașe cu care România se confrunta la începutul anului 2018.

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura din Parlament si ca Romania trebuie sa se pregateasca pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene.

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a precizat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca este ”o sedinta absolut normala” si ca este important sa fie dat un semnal romanilor ca ”Guvernul isi face datoria fara niciun fel de problema”.Citeste si: Klaus Iohannis, intalnire de ULTIM MOMENT…