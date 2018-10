Anunțul făcut de meteorologi! Cât de cald va fi săptămâna viitoare Vremea se va mentine deosebit de calda. Temperaturile maxime se vor incadra luni intre 18 si 27 de grade, iar cele minime intre 7 si 17 grade, mai coborate in depresiunile din estul Transilvaniei. Cerul va fi variabil, cu unele innorari si izolat ploi slabe in nordul, centrul si vestul tarii. Vantul va avea intensificari […] The post Anunțul facut de meteorologi! Cat de cald va fi saptamana viitoare appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valul de aer polar care a adus vreme de iarna paraseste Romania in urmatoarele zile, iar un ciclon care aduce aer cald dinspre nordul Africii va pune stapinire pe tara noastra. Temperaturile incep sa creasca, iar vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului. A nins la munte, iar…

- Toamna adevarata își intra în drepturi. De la jumatatea lunii octombrie, temperaturile ating normalul perioadei, iar ploile vor cuprinde majoritatea regiunilor. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile minime se vor încadra între 1 și 13 grade,…

- Vremea va fi calda si frumoasa la inceputul saptamanii, dar norii isi fac aparitia spre sfarsitul intervalului mai intani in partea de sud si sud-est, iar in weekend in majoritatea zonelor. LUNI Vremea se va menține calda și predominant frumoasa. Cerul va fi variabil in regiunile estice, iar seara și…

- Vremea va ramane frumoasa in mai multe zone din țara și in acest weekend. Temperaturile vor ajunge pana la 25 de grade. Cald va fi si in Capitala, unde se vor inregistra maxime de 21 de grade in weekend. La noapte, cerul va fi variabil in Moldova și in Dobrogea și senin in celelalte regiuni. Vantul…

- Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), maximele vor fi în creștere în primele zile ale lunii, pâna în jurul valorii de 25 de grade în Muntenia, apoi regimul termic diurn va marca o ușoara scadere. Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații…

- Valorile termice se vor situa in general peste mediile climatologice specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu innorari in a doua parte a zilei in zona Carpatilor Meridionali si Orientali si a Dealurilor Subcarpatice unde local se vor semnala averse si vor fi posibile descarcari electrice. Ploi…

- PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va fi variabil la senin si doar in primele ore din interval vor mai fi innorari si ploi de scurta durata local in nordul Moldovei si nordul Carpatilor Orientali si cu totul izolat in restul teritoriului. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperaturile minime se vor…

- Prognoza meteo 10-12 august 2018 anunța vreme in general frumoasa. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 27 și 34 de grade, iar cele minime intre 12 și 22 de grade, mai coborate in zonele depresionare spre 8 grade.…