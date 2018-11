Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a pronuntat in favoarea efectuarii unei investigatii aprofundate si transparente pentru stabilirea circumstantelor asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, transmite Ministerul Afacerilor Externe la solicitarea agentiei de presa MEDIAFAX.

- Ministrul de externe saudit, Adel al-Jubeir, a declarat sambata ca suspectii in cazul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi vor fi urmariti in justitie in Arabia Saudita, si a criticat reactiile 'isterice' declansate de acest caz, inainte ca ancheta sa fi fost finalizata, transmit Reuters, dpa si…

- Procuratura din Istanbul a pregatit o cere de extradare din Arabia Saudita pentru 18 suspecți in cazul uciderii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, a comunicat Ministerul de Justiție din Turcia, informeaza agenția Reuters citata de Mediafax.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri Arabiei Saudite sa dezvaluie cine a ordonat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, precum si locul unde a fost ascuns corpul sau, adaugand ca Turcia detine mult mai multe probe in acest caz decat a comunicat pana acum, informeaza AFP si Reuters…

- Autoritatile din Marea Britanie au anuntat miercuri ca au decis anularea vizelor britanice, in cazul in care acestea exista, ale suspectilor in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Autoritatile din Marea Britanie au anuntat miercuri ca au decis…

- Gina Haspel, directorul Agentiei Centrale de Informatii din SUA (CIA), a ajuns marti in Turcia, pentru discutii despre investigatia in cazul jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza site-ul cotidianului Hurriyet.

- Un agent secret saudit si fost diplomat, Maher Abdulaziz Mutreb, a jucat un "rol central" in aparenta asasinare a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, afirma surse din cadrul comisiei de investigatie din Turcia citate de CNN.

- Un doctor suspectat ca a facut parte din grupul care l-a asasinat pe jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a urmat cursuri de medicina legala in Australia, a anuntat joi postul de televiziune australian ABC, relateaza dpa, informeaza Agerpres. Doctor Salah al-Tubaigy a fost identificat de autoritatile…