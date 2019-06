Anunțul făcut de Gabriela Firea! “Mă îngrozesc şi mă întreb dacă am participat la aceeaşi şedinţă” Intrebata daca va candida la o functie in conducerea PSD, Firea a spus ca nu. "Nu vor fi scoase la concurs ca la multinationala decat pozitia de presedinte, presedinte executiv si secretar - cele care sunt interimar. (...) Nu pot sa particip la congres pentru ca exact in acea perioada eu am programata acea interventie chirurgicala. Teoretic, orice se poate reprograma, doar nu ma operez in strainatate, la un profesor mare care nu ma primeste decat in ziua si noaptea aceea. Ma operez in Romania, la Spitalul 'Cantacuzino', cu aceiasi medici extraordinari cu care am fost si in operatia anterioara",… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anunțat luni ca nu va participa la Congresul PSD pentru ca are programata o intervenție chirurgicala. Tot ea a spus ca nu se teme de competiție.Gabriela Firea a LUAT FOC dupa cearta cu Traian Basescu: ' Domnul Basescu spunea numai minciuni aseara. Era frenetic'…

- ''Nu pot sa particip la Congres pentru ca exact in acea perioada eu am programata aceasta intervenție chirurgicala. Teoretic orice se poate reprograma ca doar nu ma operez in strainatate la un profesor mare care nu ma primește decat in ziua și la ora de. Ma operez in Romania, la Spitalul Cantacuzino,…

- Gabriela Firea a anuntat ca nu va participa la Congresul PSD in care se va stabili presedintele partidului (29 iunie), pentru ca exact in respectiva perioada are programata o interventie chirurgicala."Nu cred ca urgenta noastra era sa organizam pe picior, pe un colț de masa un Congres atat…

