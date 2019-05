Ce probleme are Kit Harington de s-a internat in sanatoriu?

Ce probleme are Kit Harington de s-a internat in sanatoriu? Dupa terminarea serialului fenomen care i-a adus celebritatea, Game of Thrones, presa internationala anunta ca actorul Kit Harington s-a internat intr-o clinica de lux de reabilitare in urma stresului si a consumului de alcool.… [citeste mai departe]