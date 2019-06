Anunțul făcut de Eugen Teodorovici: „Iau în calcul absolut ORICE!” Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a spus, intrebat daca este interesat de funcția de președinte al PSD, ca „ia in calcul absolut orice”. „Stati un pic, ca discutiile sunt in curs. Eu iau in calcul absolut orice, am spus-o de nenumarate ori in spatiul public, cred ca orice politician are aceasta obligatie fata de cei pe care ii reprezinta. O sa vedem discutiile in partid, pe 29 iunie e Congres”, a spus Eugen Teodorovici. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

