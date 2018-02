Stiri pe aceeasi tema

- Elan Schwartzenberg sustine ca Radu Mazare sta pe proprietatea sa din Madagascar. Afirmatia a fost facuta intr-un interviu acordat postului de televiziune B1 TV, in care a vorbit si despre afacerile facute cu fratii Mazare. „Am facut afaceri cu Radu Mazare de la Revolutie (…) La un moment dat, fratii…

- Intr-un interviu pentru postul B1 TV, in emisiunea ”Actualitatea Romaneasca” moderata de Sorina Matei, omul de afaceri Elan Schwartzenberg a anuntat ca este proprietarul terenului din Madagascar unde se afla fostul primar, Radu Mazare.

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a declarat, referitor la afacerile facute cu fratii Mazare, ca a finantat alaturi de acestia 30 de hectare de plaja in Brazilia, dar si constructia resortului din Madagascar, precizand ca Radu Mazare a clacat psihic cand procurorii i-au tot deschis dosare.

- "Am facut afaceri cu Radu Mazare de la Revolutie (...) La un moment dat, fratii Mazare au fost in Brazilia, au fost in Madagascar, mi-au facut propuneri de investitii. Pe unele nu le-am acceptat, pe doua le-am acceptat. Am finantat 30 de hectare de plaja in Brazilia, proprietatea mea, am acceptat achizitia…

- Elan Schwartzenberg a spus, la B1 TV, ca o procuroare de la DNA, Ana Dana, i-ar fi cerut un denunț despre Radu Mazare pentru a scapa de problemele penale. Afaceristul fugit in Israel a dezvaluit ca fostul primar al Constanței e in Madagascar la un resort al sau.”Cei 175.000 de euro puși de…

- El a facut referire și la Radu Mazare. "Mazare este in Madagascar pe proprietatea mea. Procurorii DNA mi-au spus ca voi scapa de probleme daca fac denunțuri impotriva lui", a zis Elan Schwartzenberg. știrea se actualizeaza

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, dat in urmarire internationala in luna iunie 2016, si care se afla in Israel, a oferit un interviu difuzat vineri seara de B1TV, in care si-a exprimat regretul ca a pastrat tacerea atatia ani si a explicat de ce nu s-a mai intors in Romania. In interviul realizat…

- Dat in urmarire internationala, Radu Mazare primește o lovitura chiar din țara in care s-a refugiat. Potrivit unui oficial, fostul primar NU a cerut azil politic in Madagascar, asa cum anuntase.Consulul general onorific la Bucuresti spune ca Ministerul de Externe din Madagascar a cerut oficial…

- La sfarșitul lunii august, intr-o țara indepartata, pe insula Madagascar din sudul Africii, izbucnea epidemia de ciuma. Greu de crezut, dar și ciudat pentru majoritatea locuitorilor Pamantului in secolul XXI, mai ales pentru cei din emisfera nordica, unde suntem și noi, romanii.

- Fostul primar din Constanța, Radu Mazare, refugiat in Madagascar, unde ar intenționa sa ceara azil, considerandu-se “o ținta politica, a statului paralel, care trebuie eliminata prin orice mijloace”, nu figureaza pe lista Most Wanted a Poliției Romane. Deși Instanța Suprema a Romaniei a solicitat deja…

- Radu Mazare ramane cu mandatul de arestare preventiva in lipsa, dupa ce magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au mentinut decizia completului de fond din data de 10 ianuarie. Decizia este definitiva.

- Avocatul lui Radu Mazare, Tiberius Barbacioru, a sustinut, luni, in fata magistratilor de la ICCJ, contestatia la decizia de arestare preventiva, sustinand ca cele opt dosare penale in care clientul sau este implicat par a fi o actiune de a-l destabiliza juridic.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a stabilit data la care se va analiza contestatia lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, formulata impotriva mandatului de arestare preventiva emis in prima instanta pe numele fostului primar al Constantei. ICCJ va lua o decizie…

- In fata acuzatiilor de coruptie, fostul primar al Constantei, Radu Mazare, si-a gasit refugiul in Madagascar - unde detine un resort exclusivist pe malul Oceanului Indian, finantat printr-o retea de coruptie in care sunt implicati oamenii de afaceri Elan Schwartzenberg si Avraham Morgenstern, se arata…

- Probleme mari pentru frații Mazare. Vedeta Romania TV, Victor Ciutacu, a facut dezvaluiri de ultim moment despre familia fostului primar. Frații lui Radu Mazare sunt blocați de ciclonul care s-a dezlanțuit in Madagascar.Citește și: Un fost șef ANAF anunța „POTOPUL”! Circa 1,5 milioane de romani…

- Pe numele lui Radu Mazare a fost emis un mandat de arestare in lipsa. Acest lucru s-a intamplat in urma cu putin timp la cererea DNA. Riscul de sustragere, apreciat in raport cu anturajul fostului edil, este format din persoane publice importante. Aflat sub control judiciar, Radu Mazare a plecat din…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare în lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, dupa ce acesta a încalcat termenii controlului judiciar si a plecat în Madagascar. AGERPRES/(AS - autor:…

- Douazeci si noua de oameni si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Ava a lovit Madagascar, au informat luni seara autoritatile guvernamentale din aceasta tara, citate de Xinhua. Furtuna puternica a facut prapad pe coasta de est a insulei, unde sunt si bungalourile lui Radu Mazare.

- "Nu a venit la noi ca sa ceara o viza, nici nu a venit personal la ambasada. A trimis pe cineva, o prietena a dumnealui, cu un dosar la ambasada de la Roma, ca sa ceara o viza de expatriere. Azil politic in Madagascar nu exista!", a precizat diplomatul. Pe 30 decembrie, IGPR a anuntat ca Radu Mazare,…

- Luni, la Instanta suprema, era programat un nou termen intr-un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati de fapte de coruptie in legatura cu construirea de locuinte sociale in campusul 'Henri Coanda' din Constanta. Plecat in Madagascar unde incearca sa obtina azil politic, Radu Mazare a fost reprezentat…

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat în vacanta în Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Înalta Curte de Casatie si Justitie, scrie Agerpres.

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat in vacanta in Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Luni, la Instanta suprema, era programat un nou termen intr-un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati…

- Oameni de afaceri, politicieni si angajati ai primariei sunt trimisi in judecata de procurori in dosarele care-l au ca personaj principal pe Radu Mazare. Fostul primar al Constantei se afla acum in Madagascar unde a solicitat azil politic pentru a scapa de dosarele penale din Romania.

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Emilian(n.r. - Elan) Schwartzenberg (cu dubla cetațenie, domiciliat in Israel), arestat in lipsa, pentru savarșirea infracțiunii de…

- Fugit in Madagascar, Radu Mazare afla miercuri daca va fi arestat in lipsa Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea decide, incepand de miercuri, odata cu terminarea vacantei sarbatorilor de iarna, daca dispun arestarea in lipsa a lui Radu Mazare, instanta urmand sa…

- Cu cine a fugit Radu Mazare in Madagascar. Fostul primar la Constanței, care vrea sa ceara azil politic in statul african, a plecat impreuna cu Valentin Preda, fostul sau consilier și fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Preda a fost condamnat la inchisoare, iar sentința definitiva urma…

- Stirea ca Radu Mazare a plecat in Madagascar, unde cere azil politic, a starnit un val de comentarii pe retele sociale. Unii sunt revoltati ca fostul primar al Constantei a reusit sa plece din Romania, desi era sub control judiciar, iar altii il felicita ca a reusit sa scape.

- Asemenea fostilor sai colaboratori in afaceri sau politica Elan Schwartzenberg sau Sebastian Ghita, si ei cercetati in mai multe dosare penale, si Radu Mazare a ales sa paraseasca tara, se pare, chiar in ziua de Craciun, acuzand ca este victima "statului paralel". Fostul primar al Constantei, in cazul…

- Dupa ce Radu Mazare parasit tara si le-a transmis politistilor ca se afla în Madagascar si încearca sa obtina azil politic acolo, se impune sa aflam mai multe despre legatura lui Mazare cu exoticul tarâm.

- Intr-o scrisoare adresata avocatilor Focsa Ioana si Barbacioru Tiberiu, Radu Mazare scrie ca este tinta statului paralel si nu va beneficia in tara de o justitie independenta, motiv pentru care cere azil politic in Madagascar. Mazare sustine ca va reveni doar cand va exista o justitie reala.

- Radu Mazare se afla sub control judiciar din anul 2015, masura confirmata de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Conform acestei decizii, fostul primar trebuia saptamanal sa se prezinte la sediul IPJ Constanta pentru a semna in condica de prezenta.

- Potrivit acestora, sambata, in jurul orei 12,00, politistii din cadrul Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat aflat in control judiciar, in baza unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie,…

- Radu Mazare, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta, a informat ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic, au anuntat sambata reprezentantii IGPR. Potrivit acestora, sambata,…

- Victor Ciutacu vorbește despre un politician care a fugi acum din țara și cere azi politic, fiind persecutat. Radu Mazare a fugit din țara, potrivit lui Ciutacu. Jurnalistul spune ca a primit un mail de la Radu Mazare, prietenul sau. Acesta i-a transmis ca a plecat in Madagascar și dorește…