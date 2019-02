Stiri pe aceeasi tema

- Zonele controlate in trecut de gruparea jihadista Stat Islamic (SI) in Siria si Irak au fost "aproape toate eliberate" si cucerirea lor "100%" urmeaza sa fie anuntata "saptamana viitoare", a afirmat miercuri presedintele american, Donald Trump, citat de AFP. "Anuntul oficial ca am eliberat…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca se asteapta la un anunt oficial saptamana viitoare, potrivit caruia coalitia care lupta impotriva militantilor islamici a recuperat intreg teritoriul detinut anterior de grupul extremist, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump, a recunoscut posibilitatea ca Stat Islamic si alte grupari teroriste sa-si recastige puterea in Siria si in Afganistan daca va retrage sau reduce numarul de trupe din aceste tari si a afirmat ca va trimite fortele americane inapoi daca ar fi cazul, relateaza CNN.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat sâmbata ca a fost stabilit locul unde va avea a doua sa întâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, fara însa a oferi mai multe detalii, relateaza dpa si Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat duminica seara ca omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a dat asigurari ca va elimina ce a mai ramas din gruparea Stat Islamic (SI) in Siria, dupa anuntul retragerii trupelor americane din aceasta tara, transmite AFP.

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri seara ca Statele Unite au caștigat impotriva rețelei teroriste Stat Islamic și a venit timpul ca militarii americani din Siria sa revina acasa, potrivit Mediafax.

- Presedintele american, Donald Trump, si-a amanat intalnirea cu omologul sau rus, Vladimir Putin, din Argentina, din cauza incidentului din stramtoarea Kerci. Anuntul a fost facut de liderul de la Casa Alba intr-o postare pe Twitter.

- Președintele american Donald Trump va avea intalniri bilaterale cu liderii Rusiei, Japoniei, Germaniei și Argentinei, in cadrul summitului G20 din Argentina, care va avea loc la finalul lunii noiembrie, insa intrevederea cu Vladimir Putin ar putea fi anulata, pe fondul tensiunilor din Ucraina, relateaza…