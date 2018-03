Stiri pe aceeasi tema

- Documentația pentru Contractul destinat proiectarii și execuției secțiunii 4 a autostrazii Pitești-Sibiu a fost trimisa joi, 8 martie, la ANAP pentru verificare și validare. Dupa finalizarea acestei etape, Contractul pentru proiectare și execuție va putea fi postat pe SEAP, pentru ofertare, potrivit…

- Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite in construcția secțiunii de autostrada dintre localitațile Sebeș și Turda, in apropierea municipiului Cluj-Napoca, in Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale rețelelor trans-europene de transport.

- Antrenorul echipei U-Banca Transilvania Cluj, Mihai Silvasan, este increzator ca formatia ardeleana se poate califica in sferturile de finala ale FIBA Europe Cup, chiar daca trebuie sa treaca de olandezii de la Donar Groningen, in fata carora a clujenii au suferit doua infrangeri in faza grupelor. …

- Declaratia Unica va trebui depusa pâna la data de 31 martie 2018, apoi Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va emite decizii de impunere, iar plata impozitului/contributiilor aferente va trebui efectuata pâna la 15 iulie 2018. Noul formular înlocuieste declaratiile…

- Romanii care au realizat anul trecut caștiguri din tranzacții cu Bitcoin sau alte monede virtuale trebuie sa plateasca la Fisc impozit pe venit și contribuții sociale, chiar daca monedele digitale nu sunt reglementate oficial in țara noastra. Reamintim, Bitcoin a crescut anul trecut de la o mie de dolari…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat Soigu,…

- Astfel, Autostrada A2 a devenit un adevarat pericol public, din cauza gropilor care au iesit la suprafata imediat ce zapada a fost inlaturata de pe carosabil. Reprezentantii CNAIR i-au sfatuit pe soferi sa ruleze cu atentie pe A2. "S-a constatat ca trebuie sa frezam 8 km de asfalt. Anul acesta e…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis dupa inspectia din ianuarie de pe lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda sa ii acorde un termen de 90 de zile constructorului italian Tirrena Scavi pentru a rezolva problemele constatate, in special cele de planeitate si rugozitate.…

- Doi elevi și doua cadre didactice de la Palatul Copiilor Vaslui vor participa la cea de-a doua reuniune a proiectului “Bullying, I don’t Stay! Yes to Friendship”, care va avea loc in perioada 4-10 martie, la Rio Maior. In cadrul Programului “Erasmus^” 2014-2020, cu finanțare din partea Comisiei Europene…

- Agenția Naționala de Presa AGERPRES, Ambasada Romaniei in Republica Moldova și Institutul Cultural Roman „Mihai Eminescu” de la Chișinau au organizat miercuri, 28 februarie 2018, premiera in Republica Moldova a documentarului video „Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, la Centrul Cultural Odeon din…

- In pofida opozitiei intregii industrii si a oficialilor pietelor din Romania, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale emitea, acum aproape trei saptamani, ordinul referitor la pretul la care se vor aplica procentele de redeventa pentru gazele naturale extrase din Romania. Astfel, pretul de referinta…

- Aflata de mai bine de 24 de ore sub cod portocaliu de viscol și ger, țara noatra va fi lovita de un nou ciclon mediteranean, care va aduce cu el mai multe ninsori, dar și zapada troienita in partea de sud a tarii. Anunțul a fost facut astazi, 27 februarie, cu puțin timp inainte de […] The post Romania…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat ca este cutremurator ce apare in raportul privind activitatea DNA și ca, in sfarșit, in aceasta seara a „fost rupta pisica” și intrevede ca situația in Romania se va imbunatați.

- Lucian Volintiru, cel care, timp de mai bine de zece ani, a fost șeful Serviciului Cadastru din cadrul Primariei Barlad, a fost gasit in incompatibilitate de Agenția Naționala de Integritate (ANI). Anunțul a fost facut vineri, 16 februarie, cand s-a dat publicitații o lista de șase foști și actuali…

- Avertismentul oamenii de afaceri: “Sa ne așteptam la un exod al IT-iștilor din Cluj și București” Marile centre ale industriei informatice din Romania, București și Cluj-Napoca, vor cele mai afectate ca urmare a restricțiilor fiscale impuse de guvern, avertizeaza Asociația Oamenilor de Afaceri…

- Angajatii se vor ocupa cu plantarea, plivitul si recoltarea florilor, sortarea, aranjarea in buchete si expedierea acestora. Se lucreaza alternativ in sere, pe camp si in depozit. Au mari sanse de angajare persoanele care au experienta in agricultura si o buna conditie fizica. Nu se solicita cunoasterea…

- Vasilica Viorica Dancila, noul premier, promite ca Romania va avea 350 kilometri noi de autostrada pana in 2020. Pe de alta parte, reteaua de autostrazi a Romaniei ar putea creste cu aproape 660 de ...

- Compania de stat Romtehnica a achizitionat un radar tridimensional, in valoare de 64,46 milioane lei (13,9 milioane euro), fara TVA, de la compania americana Lockheed Martin, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).Contractul a vizat achizitionarea unui…

- Monica Niculescu si-a revenit dupa o accidentare suferita in startul sezonului, obtinand miercuri calificarea in sferturile turneului WTA de la Taipei, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Monica Niculescu (99 WTA) a invins o jucatoare mai bine clasata cu 42 de locuri…

- Antrenorul formatiei Fiorentina, Stefano Pioli, a declarat ca l-a apreciat pe Ianis Hagi din punct de vedere al calitatilor fotbalistice, dar a precizat ca a fost nemultumit de faptul ca mijlocasul in varsta de 19 ani era nerabdator sa joace pentru echipa de seniori a clubului toscan. "Este…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate, in acest an, sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a acorda premii angajaților. Reprezentanții Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) se tem ca noile…

- Rovinieta pentru camioane și dube s-a scumpit. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca majoreaza tarifele pentru rovinieta. In unele cazuri, prețul rovinieteri crește de pana la trei ori, in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, printre care și autoturisme,…

- Seful CNAS: Platim contributii prea mici la sanatate. 5 milioane de contributori platesc pentru 19 milioane Presedintele CNAS, Laurentiu Mihai, a declarat ca, in Romania, se platesc prea putine contributii pentru serviciile medicale pe care cetatenii si le doresc, iar principalul motiv este legat de…

- Angajați ai CNAIR care renovau un apartament din sectorul 4. Mai multi angajati ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au fost surprinsi in timp ce participau la renovarea unui apartament din sectorul 4 din Capitala. Imbracati cu hainele de serviciu, care poarta emblema…

- Reprezentantii Asociatiei ”Pro Infrastructura”, care monitorizeraza lucrarile derulate pe autostrazile din Romania, considera ca decizia privind amanarea deschiderii lotului 3 de pe A10 este o ”crima la adresa soferilor”.

- Cea mai bogata femeie din China a reușit sa-și mareasca substanțial averea, in doar patru zile. In aceasta perioada, ea a caștigat nu mai puțin de doua miliarde de dolari, relateaza Fortune.com. Yang Huiyan, in varsta de 36 de ani, și-a marit averea cu 2,1 miliarde de dolari in doar patru zile. Femeia…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru solicita presedintelui Romaniei organizarea unui referendum pe tema autonomiei locale, ca urmare a rezolutiei semnate luni de organizatiile politice maghiare. arlamentarul a lansat, marti, un apel public catre presedintele Klaus Iohannis, cerand organizarea cat mai rapida…

- Liderii partidelor maghiare din Romania cer autonomie teritoriala, locala si culturala. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care sustine ca ar trebui sa fie discute în 2018 si legiferate.…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) vrea sa cumpere, prin procedura negocierii, servicii de mentenanta software (corectiva si evolutiva) pentru sistemul IT de cadastru si publicitate imobiliara e-Terra, acord-cadru care va fi incheiat pe 4 ani si care are o valoare estimata…

- „Transport Urban Resita este un proiect al meu, pe care mi l-am dorit, l-am enuntat si in campania electorala, sa aduc transportul urban inapoi in Primarie, spune primarul Ioan Popa. A pornit in 23 decembrie 2017, am achizitionat – cu o finantare bancara de 7,4 milioane de lei – autobuze…

- Sindicatul ”Elie Radu” din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a trimis la jumatatea lunii trecute o adresa conducerii companiei privind o așa zisa ”incalcare a prevederilor legale referitoare la supravegherea video a salariaților CNAIR”. Despre…

- Plecarea lui Nicolae Stanciu de la Anderlecht a devenit iminenta, iar Besiktas pare cea mai probabila destinatie a internationalului roman. Dupa ce in trecut presa din Turcia a mai vehiculat numele celui mai scump transfer din istoria campionatului belgian, acesta a revenit in atentia gruparii din…

- "Am solicitat deja Colegiului Medicilor din Romania sprijinul pentru imbunatatirea cadrului legal astfel incat absolventii care au obtinut punctaj de promovare la Concursul de Rezidentiat sa poata desfasura activitati medicale cu competente limitate in zone defavorizate/izolate, centre de permanenta.…

- Anul 2017 a fost un an slab pentru Romania in ceea ce privește proiectele de infrastructura rutiera, nefiind deschis circulației nici macar un km nou de autostrada. In schimb, au fost inaugurați 15 km, care au fost finalizați, de fapt, anul trecut. In 2017 au fost finalizați 21 de km, insa din cauza…

- ”Ma bucur sa anunț o veste mult așteptata de mediul de afaceri din Romania, atat cel autohton, cat și cel strain. O alta masura foarte importanta din Programul de guvernare a fost indeplinita in 2017: Legea prevenirii, inițiata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin reteaua EURES Romania, 939 de locuri de munca. Cele mai multe sunt in Portugalia, la cules de zmeura, in Malta, pentru soferi de autobuz, si in Germania, potrivit news.ro Conform datelor transmise de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a receptionat 15,4 kilometri de autostrada, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748. Alti 21 de kilometri sunt aproape finalizati, dar inca nu pot fi dati in folosinta, a anuntat duminica, intr-un comunicat, CNAIR,…

- Potrivit HG 343 2017, darea in exploatare a constructiilor este posibila doar dupa receptia la terminarea lucrarilor, care poate avea loc numai dupa finalizarea totala a lucrarilor. Acest act normativ a modificat drastic prevederile HG 273 1994, care oferea posibilitatea receptionarii unor lucrari nefinalizate…

- Romania a facut joi plata pentru primul sistem de rachete Patriot, iar Armata Romana nu face shopping cu banii de la buget, in contextul in care incearca sa aduca sume cat mai mari in industria de aparare printr-o cooperare cat mai stransa la nivel industrial cu producatorii de armament, a declarat…

- Elevii din ciclul prima si gimnazial, precum si prescolarii din Bistrita-Nasaud mai au de asteptat se pare pana sa primeasca laptele, cornul si fructele, alimente acordate prin program guvernamental. In primul rand pentru ca autoritatile statului nu au implementat o hotarare de guvern aprobata in septembrie…