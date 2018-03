Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, Autostrada A2 a devenit un adevarat pericol public, din cauza gropilor care au iesit la suprafata imediat ce zapada a fost inlaturata de pe carosabil. Reprezentantii CNAIR i-au sfatuit pe soferi sa ruleze cu atentie pe A2. "S-a constatat ca trebuie sa frezam 8 km de asfalt. Anul acesta e…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis dupa inspectia din ianuarie de pe lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda sa ii acorde un termen de 90 de zile constructorului italian Tirrena Scavi pentru a rezolva problemele constatate, in special cele de planeitate si rugozitate.…

- Ministerul Educatiei lanseaza o licitatie de circa 2,1 milioane lei pentru cumpararea de pachete cu rechizite pentru prescolarii proveniti din familii defavorizate. Obiectivul este acela de a combate fenomenul de abandon scolar in randul copiilor proveniti din astfel de familii. Contractul lansat in…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca au fost depuse pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) 19 oferte pentru proiectarea si executia celor trei loturi ale sectiunii de autostrada Suplacu de Barcau-Bors, parte din Autostrada Transilvania.

- Cimitir intarziat. Clujul va avea un nou cimitir, nici intr-un caz anul acesta Clujul va avea un nou cimitir, mare si modern. Se dorea finalizarea lui anul acesta, dar lucrarile nici nu au inceput. Proiectul noului cimitir al Clujului, care va fi construit în Someseni, avanseaza din punct…

- Proiectul largirii la patru benzi a drumului care duce de la Timișoara la Dumbravița și apoi spre Giarmata, facand legatura cu autostrada, intra in linie dreapta. Președintele Consiliului Județean Timiș a spus ca in doua saptamani s-ar putea semna contractul de finanțare pentru investiția…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca au fost depuse patru oferte pentru proiectarea si executia centurii orasului Bacau, proiect estimat la 773,65 milioane lei (166,22), fara TVA. Centura Bacau reprezinta unul dintre cele mai importante proiecte pentru…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a initiat demersurile pentru a permite beneficiarilor proiectelor de utilitate publica (infrastructura de baza si de acces din mediul rural), finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020, achizitionarea serviciilor de proiectare…

- Drumul care leaga Timișoara de urcarea pe autostrada, prin Dumbravița și Giarmata, va avea patru benzi, in loc de doua. Investiția se face cu bani europeni (aproximativ 80 milioane lei), iar in doua saptamani, cel mai probabil, se va semna contractul de finanțare. Contractul se putea semna…

- Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor a prelevat 80 de probe de la intreprinderile de lactate, vizate intr-un studiu care reclama calitatea produselor. Anuntul a fost facut in cadrul unei sedinte care s-a desfasurat la sediul ANSA.

- Vasilica Viorica Dancila, noul premier, promite ca Romania va avea 350 kilometri noi de autostrada pana in 2020. Pe de alta parte, reteaua de autostrazi a Romaniei ar putea creste cu aproape 660 de ...

- Ministerul Sanatatii (MS) cumpara, printr-o procedura de licitatie deschisa, doze de vaccin hexavalent cu peste 76 de milioane de lei, potrivit unui anunt publicat in SEAP. Anuntul implica incheierea unui acord-cadru cu o durata de 48 de luni pentru furnizarea de "vaccin combinat difteric-tetanic-pertussis…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a vorbit vineri, intr-o conferința de presa, despre masurile pe care le ia la guvernare partidul din care face parte, precizand ca autostrada Pitești-Sibiu, și unirea printr-un drum de mare viteza a Bucureștiului de vestul țarii, sunt proiecte vitale, care legitimeaza…

- Licitatia pentru tronsonul de autostrada Suplacu de Barcau – Bors a fost deblocata, iar termenul-limita pentru primirea ofertelor este 19 februarie. Potrivit prefectului Ioan Mihaiu, proiectul pentru Autostrada Transilvania (A3), sectiunea Suplacu de Barcau – Bors (cu cele trei tronsoane: Suplacu…

- N. D. Demarate in urma cu cativa ani, investitiile ce vizeaza reabilitarea si modernizarea Spitalului Municipal din Campina continua si anul acesta. Astfel, asa cum s-a anuntat si prin intermediul Sistemului Electronic de Achizitii Publice, conducerea unitatii sanitare a lansat procedura necesara in…

- Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale (CNAIR) a reziliat contractul pentru primul sector de 100km dintre Tg. Mures si Ditrau, parte din autostrada Targu Mures - Iasi, a anuntat Catalin Drula, membru al Comisiei pentru transporturi si infrastructura din cadrul Camerei Deputatilor.…

- Compania de drumuri a dat de pamant cu proiectul autostrazii Iasi - Targu Mures. Contractul pentru revizuirea documentatiei tehnice pe tronsonul Targu Mures - Sovata - Ditrau (96 km) a fost reziliat. Acesta este cel mai important tronson al autostrazii, cel care ar asigura trecerea muntilor. Asociatia…

- In Republica Moldova va fi aprobata o noua metodologie de calculare si aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale, relateaza NOI.md. Anunțul a fost facut de catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE), care a menționat ca in cadrul instituției…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reziliat contractul privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures - Ditrau din Autostrada A8, sustine Asociatia Pro Infrastructura, in timp ce reprezentantii CNAIR spun ca acest contract a incetat…

- Ministerul Apararii cumpara de la sapte firme utilaje pentru infrastructura unitatilor militare din subordinea Statului Major al Fortelor Aeriene in valoare de 61,3 milioane lei (13,1 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), informeaza…

- Lotul 2 din autostrada Lugoj – Deva a avut, in 2017, cel mai mare progres dintre cele trei aflate in lucru. Acesta a „crescut” cu 38,13%, anul trecut. De fapt, acest lot este si singurul circulabil dintre cele trei, e drept doar partial, tronsonul fiind „taiat” in doua loturi, zona cu tuneluri…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- COMUNICAT DE PRESA Președintele Consiliului Județean Dambovița, Alexandru Oprea, a semnat astazi, 19 ianuarie 2018, contractul privind prestarea de Post-ul CJD a semnat contractul pentru documentația tehnica privind modernizarea unui drum interjudețean de 62 de km apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca a constatat probleme la lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda si a decis suspendarea procesului de receptie.Citeste si: S-a incheiat VOTUL! Un sondaj al Federatiei Europene a HOTARAT: Cea mai buna gimnasta…

- In ultimele șase luni ale anului 2017, Agenția Naționala de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 8.896 de proceduri de achiziție publica cu o valoare totala de 24,7 miliarde lei (aprox. 5,3 miliarde euro).…

- In luna martie 2017, CNAIR SA a receptionat primii 15,4 km de autostrada din acest an, pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva - pe trei dintre sectiuni (A, B, C) si la Nodul Margina. Din decembrie 2015, aceasta a fost practic prima inaugurare a unui nou segment de autostrada. …

- Trei sensuri giratorii foarte importante, doua dintre ele pe Drumul European 70, iar unul la coborarea de pe Autostrada A1 sunt in bezna, chiar daca sunt prevazute cu stalpi de iluminat. In tot acest timp, in doua din sensurile giratorii neiluminate au avut loc mai multe accidente, unul soldat chiar…

- In circa 120 de luni, cele doua tronsoane de capete (dinspre Sibiu, respectiv dinspre Pitesti) ale viitoarei autostrazi Pitesti-Sibiu ar trebui sa fie gata, licitatiile fiind „urcate” in sistemul electronic national de achizitii publice ...

- Reprezentantii Asociatiei ”Pro Infrastructura”, care monitorizeraza lucrarile derulate pe autostrazile din Romania, considera ca decizia privind amanarea deschiderii lotului 3 de pe A10 este o ”crima la adresa soferilor”.

- Camera Deputatilor a incheiat, in data de 28 decembrie a anului trecut, cu Orange Romania un acord cadru pe 3 ani pentru furnizarea de servicii de telefonie mobila pentru comunicatii nationale, internationale si roaming, potrivit unui anunt publicat marti in Sistemul Electronic de Achizitii Publice…

- Primarul PSD al Iasiului Mihai Chirica a declarat pentru News.ro ca spera ca urmatoarea reuniune a Comitetului Executiv National, care ar urma sa aiba loc la Iasi, sa nu insemne turism social-democrat, ci PSD sa-limputerniceasca pe Mihai Tudose sa semneze contractul pentru construirea autostrazii Iasi-Targu…

- In 4 ianuarie a fost publicat pe S.E.A.P.(Sistemul Electronic de Achizitii Publice) Anuntul de participare al SC APA CTTA SA ALBA la procedura de licitatie deschisa privind contractul de servicii „AB3-CS2-Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor”, contract ce face parte din Proiectul Major „Reabilitarea…

- Stefan Ionita, Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a afirmat ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7 kilometri…

- Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, raspunde amenintarii primarului Gabriela Firea ca il da in judecata si publica documente care arataca exista o licitatie in desfasurare privind amenajarea unui patinoar in parcul Romniceanu. "In ce privește…

- Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, astazi, 26 decembrie 2017, in intervalul orar 06:00 22:00, circulatia vehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisa pe trei sectoarele de drum, astfel: bull; Autostrada A2 Bucuresti…

- Contractul de achizitie, transport si montaj realizare a parapetelor rutiere din beton sase loturi , in valoare estimata de 416.965.000 de lei, a fost scos la licitatie de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA. Locul principal de livrare a parapetelor drumurile aflate…

- CNAIR a anunțat cand se vor inaugura loturile 3 și 4 ale autostrazii Turda-Sebeș, care vor permite șoferilor sa circule de la Turda la Aiud pe autostrada. Anunțul vine dupa ce inaugurarea acestor tronsoane a fost amanata, ele trebuind sa fie date in funcție la finele acestui an. Read More...

- CNAIR a receptionat, in 2017, 15,4 kilometri de autostrada, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748. Alti 21 de kilometri sunt aproape finalizati, dar inca nu pot fi dati in folosinta, a anuntat duminica, intr-un comunicat, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a receptionat 15,4 kilometri de autostrada, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748. Alti 21 de kilometri sunt aproape finalizati, dar inca nu pot fi dati in folosinta, a anuntat duminica, intr-un comunicat, CNAIR,…

- CSU Craiova a anunțat astazi, prin intermediul site-ului oficial, ca i-a prelungit contractul fundașului Renato Kelici (26 de ani), om de baza in echipa lui Mangia. Croatul, care din ianuarie intra in ultimele șase luni de contract, și-a prelungit ințelegerea cu echipa olteana pana in vara lui 2019.…

- Potrivit HG 343 2017, darea in exploatare a constructiilor este posibila doar dupa receptia la terminarea lucrarilor, care poate avea loc numai dupa finalizarea totala a lucrarilor. Acest act normativ a modificat drastic prevederile HG 273 1994, care oferea posibilitatea receptionarii unor lucrari nefinalizate…

- Neconformitatile constatate pe mai multe loturi de autostrada, aflate in executie, fac imposibila receptionarea lor anul acest, au anuntat, vineri, reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In plus, acestia transmit ca antreprenorii trebuie sa respecte contractele…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos la licitatie proiectul Centurii Bacau, o sosea de peste 30 de kilometri, dintre care mai mult de jumatate in regim de autostrada, potrivit news.ro. In aprilie 2017, CNAIR a reziliat contractul cu antreprenorul turc care a…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va receptiona lucrarile numai daca proiectele si rigorile standardelor de calitate sunt respectate de antreprenori, insa...

- Contractul de proiectare si executie a variantei de ocolire a judetului Bacau, in lungime de aproape 31 de kilometri, a fost publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), termenul limita de transmitere a ofertelor fiind 12 februarie 2018, a anuntat Compania Nationala de Administrare a…

- Documentația pentru licitația de construire a șoselei de centura a Bacaului, „Varianta de ocolire a Bacaului” – cum este numit proiectul de Compania de Autostrazi și Drumuri Naționale (CNAIR), se afla spre validare la Autoritatea Naționala de Achiziții Publice (ANAP), iar licitația ar putea sa fie publicata…

- Asociația Pro Infrastructura solicita ministrului Transporturilor demiterea conducerii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), al carei director este Ștefan Ionița, acuzand instituția de „incompetența manageriala”, potrivit unui mesaj transmis pe Facebook. Potrivit Asociației,…

- Anunțul a fost facut in urma unei runde dediscuții cu reprezentanții Casei de asigurari, medici ide familie fiind nemulțumiți ca rezolvarea revendicarilor lor nu se regasește in cotnractul cadru pe care trebuie sa il semnezep enteu anul viitor. Dupa protestele de la jumatatea lunii trecute, in urma…

- Anuntul initial acoperea luna decembrie integral, dar publicarea tardiva pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice a dus la „pierderea", destul de riscanta, a primelor 22 de zile. Licitatia porneste de la suma estimata de 5,04 milioane de lei (fara TVA), pe criteriul pretului cel mai scazut. Sunt…