Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele Auchan din Bucuresti si din alte mari orase care nu au fost deschise în cursul zilei de vineri n-au fost victima unui atac cibernetic, asa cum s-a vehiculat pe retele de socializare, a declarat directorul de marketing pe România.

- Mai multe magazine Auchan din Bucuresti si din alte orase din tara nu au fost deschise vineri din cauza unei probleme legate de fluxurile de date interne, dar in scurt timp acestea vor fi repuse in functiune, a declarat pentru AGERPRES Tiberiu Danetiu, director de marketing Auchan Romania. "Am constatat…

- Mai multe magazine Auchan din Bucuresti si din alte orase din tara nu au fost deschise vineri din cauza unei probleme legate de fluxurile de date interne, dar in scurt timp acestea vor fi repuse in functiune, a declarat pentru AGERPRES Tiberiu Danetiu, director de marketing Auchan Romania."Am…

- Daniel Suciu, vicepremier și ministru al Dezvoltarii Regionale, va candida la funcția de președinte executiv al Partidului Social Democrat. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, pe contul sau de Facebook. „Țin la fiecare coleg de-al meu, inca din prima zi in care m-am inscris in PSD. Am trecut…

- De saptamana viitoare, ALDE Romania, partidul lui Calin Popescu Tariceanu, va fi exclus din grupul ALDE european, pentru ca formațiunea aflata in coaliția de guvernare de la București aproba legi care slabesc lupta impotriva corupției, care pun in pericol statul de drept și care servesc interesele catorva…

- "Pentru zilele de 30-31, pana pe 2 iunie, in colaborare cu Inspectoratul Școlar, care a discutat cu federațiile cadrelor didactice și asociațiile de parinți, s-a convenit, avand in vedere restricțiile de circulație din 30, 31, cursurile din gradinițe, școli și liceele de pe traseul principal al suveranului…

- Primaria Capitalei anunta ca a atras finantarea guvernamentala in valoare de 44,5 milioane de lei pentru construirea a patru trasee de piste de biciclete in Bucuresti, dispuse pe 21 de artere, care insumeaza 48 de km. Anuntul vine, insa, la cinci ani...

- Nicolae Dica ar fi ajuns la un acord cu FC Arges si ar urma sa revina pe banca echipei la finalul acestui sezon, anunta site-ul Stiri de Pitesti. Anuntul a fost facut chiar de presedintele clubului, Cristian Gentea, care a declarat ca Dica va conduce echipa in sezonul viitor potrivit mediafax.…