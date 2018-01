Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei. Reprezentantii institutiei explica…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat ca tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel național, in primul semestru al anului 2018, fața de trimestrul IV din 2017.

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). "Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de…

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, in sedinta de marti, tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva la operatorii de distributie concesionari pentru anul…

- Energia electrica si gazele naturale se vor scumpi, de anul viitor, estimeaza noua conducere a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) in primul sau raport, obtinut de profit.ro. ANRE estimeaza ca pretul energiei electrice se va majora cu 1,5% la clientii finali de la 1 ianuarie…

- Problemele aparute in acest an pe piata de energie din Romania au fost create atat de lipsa capacitatilor de productie, cat și de lipsa de energie, a declarat, miercuri, vicepreședintele Autoritatii Nationale de Reglementare &...

- Oficialii companiilor din energie au pareri diferite in ceea ce priveste gazele stocate pentru aceasta iarna, unii dintre ei intrebandu-se daca vom avea suficiente pentru a ne incalzi. In acelasi timp, Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie…

- Comisia parlamentara privind activitatea Autoritații Naționale de Reglementare în Energie (ANRE) va solicita Consiliului Concurenței și reglementatorului realizarea unei investigații pe piața gazelor, din care sa reiasa daca producatorii au avut prețuri corecte

- Distribuitorul de gaze Engie sustine ca ar putea intrerupe furnizarea de gaze catre anumiti consumatori, in cazul in care va fi o iarna grea. Aceasta pentru ca in cazul unei ierni grele, gazele disponibile sunt insuficiente. "Singura solutie, daca nu avem suficiente gaze, este sa intrerupem furnizarea…

- Gazele ar putea deveni insuficiente in cazul unei ierni grele, iar unii consumatori industriali vor trebui deconectati pentru a se asigura alimentarea cu prioritate a populatiei, insa Guvernul nu are un plan de urgenta pentru aceasta iarna, a declarat, joi, directorul general al Engie Romania, Eric…

- Cantitatea de gaze aflata in acest moment in depozitele de gaze este mai mare decat necesarul estimat pentru aceasta iarna, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Energiei Robert Tudorache, in cadrul Comisiei parlamentare de ancheta a activitații Autoritații Naționale de Reglementare in…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie nu va mai creste pana la primavara, urmand ca Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) sa analizeze tarifele in luna martie, a declarat, joi, deputatul Iulian Iancu, presedintele comisiei de industrii si servicii, la finalul comisiei de ancheta,…

- Gheorghe Gabriel Gheorghe a renuntat la functia de presedinte al Consiliului de Administratie si la mandatul de administrator al Romgaz, informeaza compania. Decizia a fost luata dupa ce a fost numit membru in Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, i-a taiat, miercuri, microfonul liderului grupului PNL, Raluca Turcan, la dezbaterile privind numirea conducerii ANRE, el fiind acuzat de aceasta de abuz, iar deputatul PMP Eugen Tomac l-a comparat cu fostul premier Adrian Nastase. Tariceanu a condus,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, care a condus miercuri ședința comuna a Parlamentului, i-a intrerupt de mai multe ori microfonul liderului deputaților PNL, Raluca Turcan, in cadrul dezbaterilor privind numirea conducerii Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE), pe motiv…

- In funcția de președinte al ANRE a fost ales Dumitru Chirița, cu 220 de voturi "pentru" și 79 "impotriva", vicepreședinte — Nagy Bege Zoltan, cu 220 de voturi "pentru" și 79 "impotriva".In calitate de membri ai Comitetului de reglementare al ANRE au fost aleși Cornelia Sulger, cu 219 voturi…

- Deputații și senatorii l-au votat, in plenul reunit de miercuri, in funcția de președinte al Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE) pe Dumitru Chirița. Deputatul PSD care va conduce de azi inainte instituția, pentru o perioada de cinci ani, și-a inceput cariera ca simplu electrician.

- Prim-vicepreședinte PNL, Raluca Turcan, și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-au contrat miercuri, în plenul Parlamentului, pe tema numirii șefilor la ANRE. Schimbul de replici între cei doi, potrivit stiripesurse.ro: Tariceanu: Daca aveți intervenții pe…

- ANRE ar putea avea de azi o noua conducere Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei, Niculae Havrilet. Foto: captura video. Autoritatea Nationala de Reglementare în Energie ar putea avea de miercuri, 18 octombrie, o noua conducere. Subiectul s-ar putea…

- Deputatul PSD, Dumitru Chirița, fost electrician, a fost votat in cadrul comisiilor reunite de specialitate din Parlament pentru un mandat de cinci ani in funcția de președinte al Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE).Pentru funcția de vicepreședinte a fost propus Zoltan…

- Parlamentul a primit pana luni 21 de candidaturi pentru functiile de presedinte, vicepresedinte si doua functii de membri simpli in Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Numirile ar trebui facute in aceasta saptamana in conditiile in care mandatele…

- Niculae Havrileț, președintele Autoritații Naționale de Reglementare in Energie, a dat joi explicații in fața unei comisii inființate special pentru a cerceta activitatea autoritații, comisie condusa de deputatul PSD Iulian Iancu, autor al unor propuneri controversate și puternic criticate in domeniul…