Stiri pe aceeasi tema

- ANM a actualizat prognoza meteo cu o informare de vreme rea care vizeaza toata tara, pana duminica, 4 martie.Astfel, potrivit meteorologilor, pana duminica, 4 martie, ora 10.00, temporar vor fi...

- In intervalul 1 martie, ora 23.00 ndash; 4 martie, ora 10.00, temporar vor fi precipitatii in majoritatea regiunilor. Va ninge, dar vor fi si perioade in care se vor semnala precipitatii sub forma de lapovita si ploaie cu depunere de polei, in special in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat si pe arii…

- Prognozele meteorologice locale din Republica Serbia indica pentru perioada 2-4 martie 2018 precipitații abundente sub forma de ninsoare și ploaie inghețata, fiind emis Cod Roșu pentru ziua de 2 martie 2018 și Cod Portocaliu pentru ziua de 3 martie 2018 ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila pana duminica dimineata. Cele doua avertizari COD GALBEN și COD PORTOCALIU de ger persistent vor fi valabile doar pana astazi, la ora 11:00.…

- Meteorologii au prelungit avertizarea de vreme rea. De joi pana duminica este valabila o informare meteorologica de precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si strat consistent de zap

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi o noua atenționare meteo de precipitații mixte și polei, ninsori moderate cantitativ și strat consistent de zapada, intensificari ale vantului. In intervalul 1 martie, ora 23.00 – 4 martie, ora 10.00, temporar vor fi precipitații in majoritatea regiunilor.…

- Meteorologii anunta ca incepand de joi si pana duminica vor fi precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si strat consistent de zapada, intensificari ale vantului in special in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat si pe arii mai restranse in restul teritoriului....

- Vesti imense pentru medici, dar si pentru profesori. In direct la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a anuntat mariri salariale incand cu data de 1 martie 2018. „Cresc salarii pentru medici si asistente. Primesc 20% cei din personalul didactic universitar si preuniversitar. Un medic…

- E Cod galben de precipitatii puternice sub forma de ninsori si lapovita in Republica Moldova, anuntul fiind facut de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care ii atentioneaza pe romanii ce vor sa tranziteze tara vecina.

- E Cod galben de precipitatii puternice sub forma de ninsori si lapovita in Republica Moldova, anuntul fiind facut de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care ii atentioneaza pe romanii ce vor sa tranziteze tara vecina.

- Astazi, Moldova se va afla sub cod galben de precipitații puternice. In nordul țarii va ninge, in centru va cadea lapovița, iar in raioanele de sud va ploua. La Briceni, Soroca și Balți, vor fi zero grade, iar la Orhei, va fi cu un grad mai mult.

- CHIȘINAU, 13 feb – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologica de cod galben de precipitații puternice pe întreg teritoriul țarii. Avertizarea meteorologica de precipitații puternice va intra în vigoare la ora 24:00 a zilei de 15 februarie…

- Se anunța vreme destul de rece la Cluj, în acest început de saptamâna, meteorologii anunțând și precipitații mixte și ninsori.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 3 grade Celsius și -3 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant noros.Marți,…

- Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16:00 pana luni la ora 22:00, mai intai in regiunile vestice dupa care se vor extinde in cea mai mare parte a tarii. Incepand insa de duminica, de la ora 20:00, va…

- Vremea rea se intoarce. Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16.00 pana luni la ora 22.00.

- Meteorologii anunta ca vremea rea continua in intreaga tara. De sambata dupa-amiaza, aria precipitatiilor se va extinde, initial fiind inregistrate ploi si lapovita, ulterior ninsori insotite de viscol.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila din aceasta seara pana duminica dimineata, la nivelul intregii tari. Read More...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare, fiind vizate ninsori insemnate cantitativ la munte, predominant ninsori in Maramures si Transilvania, iar pentru Moldova sunt anuntate precipitatii mixte, ghetus si polei.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila de vineri seara pana duminica dimineata. Potrivit meteorologilor, in intervalul 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 8:00, in zonele montane va ninge,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila din aceasta seara pana duminica dimineata, la nivelul intregii tari.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila din aceasta seara pana duminica dimineata, la nivelul intregii tari, informeaza...

- Meteorologii au actualizat avertizarile de vreme rea. Incepand de joi, de la ora 17.00 a fost emis cod portocaliu de ninsori viscolite si vant puternic pentru 13 judete din centrul tarii si din Dobrogea. De asemenea, alte cinci judete din estul tarii sunt sub avertizare cod galben de vant puternic.…

- Prognoza meteo 19 ianuarie indica temperaturi apropiate de media peripoadei, ninsori la munte si conditii de polei in anumite zone ale tarii. Cu toate acestea, se incalzeste si la munte si vom avea atmosfera schimbatoare, putina lapovita si conditti de polei. Vantul mai are unele intensificari; dar…

- Prognoza meteo pentru intervalul 19-21 ianuarie indica temperaturi apropiate de media peripoadei, ninsori la munte și condiții de polei in anumite zone ale țarii. ANM a dat publicitații prognoza meteo pentru intervalul 19-21 ianuarie. In vestul, nordul si centrul tarii, vineri, innorarile…

- Autoritațile din Dobrogea au activat comandamentele pentru situații de urgența dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o atenționare de cod portocaliu in intervalul 01:00-17:00, 18 ianuarie, pentru județul Tulcea și de cod galben pentru județul Constanța pentru perioada 17 ianuarie…

- Localitati din opt judete aflate in regiunea Moldovei sunt vizate de o atentionare nowcasting Cod galben de precipitatii mixte si polei, emisa miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 16 ianuarie, ora 17 – 17 ianuarie, ora 20 Fenomene și regiuni vizate: in zona de munte – intensificari ale vantului, ninsori insemnate

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionare Cod Galben de ninsori, lapovita si ploaie, polei si vant puternic, valabila pana miercuri seara. Potrivit meteorologilor, va continua sa ninga si in noaptea de miercuri spre joi. In intervalul 16 ianuarie, ora 12.00 – 17 ianuarie, ora 20.00,…

- Vestul Romaniei este, in continuare, sub o informare meteo care vizeaza lapovița, ninsori și polei. De cand a intrat acesta in vigoare, drumarii au ieșit cu aproximativ 190 de utilaje, pentru a curața șoselele și a face mai suportabila viața șoferilor.

- Anunt de ultima ora de la meteorologi! Situația nu este prea optimista! Din aceasta seara, de la ora 20 si, pana miercuri seara ne asteapta noi valuri de ninsori, lapovita, polei, dar si viscol la munte. Așadar, mare grija!

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o atenționare de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte valabila la nivelul intregii țari. Atenționarea este valabila incepand de astazi de la ora 20.00 pana miercuri,…

- Vremea continua sa se raceasca in vestul Romaniei, cel puțin pana miercuri. Din seara de luni, 15 ianuarie, intra in vigoare o informare meteo de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte.

- In cursul noptii de luni spre marti (15/16 ianuarie) si in primele ore ale zilei de marti (16 ianuarie) pe arii relativ extinse in sudul si sud-estul teritoriului va ninge in general slab cantitativ. Pe litoral vor fi posibile si precipitatii mixte si polei. Asa anunta specialisti ANMH care au dat si…

- Meteorologii avertizeaza ca, de luni seara pana miercuri seara, in tara vor fi ninsori, lapovita si ploi, iar in unele zone se va forma polei. In noaptea de luni spre marti vremea se va mentine geroasa in nordul, nord-estul si centrul tarii. Potrivit informarii transmise de Administratia Nationala de…

- Meteorologii au transmis, luni, o informare de precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploaie, valabila de luni seara, de la ora 20.00, pana miercuri, la aceeasi ora. Totodata, meteorologii anunta ca se va inregistra polei, iar vantul va sufla cu putere. In noaptea de luni spre marti vremea…

- Anunt de ultima ora de la meteorologi. Din aceasta seara, de la ora 20 si, pana miercuri seara ne asteapta noi valuri de ninsori, lapovita, polei, dar si viscol la munte. Potrivit meteorologilor,...

- Anul 2018 va debuta cu ger si temperaturi mai scazute decat media normala perioadei, in nordul si centrul tarii, in timp ce in celelalte regiuni, se vor inregistra temperaturi normale perioadei. Vortexul polar, care a adus temperaturi minime cum nu s-au mai vazut in unele zone de 100 de ani, ar putea…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vor fi intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta. In restul teritoriului vor fi precipitații mixte și se va forma polei.

- O alerta meteo de intensificari ale vantului si ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitatii mixte si polei a fost emisa de Administratia Nationala de Meteorologie(ANM). Valabila pana pe 24 decembrie, ora 22.00, informarea vizeaza toate regiunile.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo privind apariția unor fenomene de intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei. Read More...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o atenționare de intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei in intervalul 23 decembrie, ora 02 – 24 decembrie, ora 22. Din a doua parte a nopții de vineri spre sambata (22/23 decembrie) pana…

- Administratia Nationala de Meteorologie atentioneaza ca de sambata, 23 decembrie, ora 2 pana duminica, 24 decembrie, ora 22 vor fi intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei. Din a doua parte a nopții de vineri spre sambata (22/23 decembrie) pana…

- Administrația Naționala de Meteorologica (ANM) a dat publicitații prognoza meteo în perioada 18 decembrie - 31 decembrie. Astfel, potrivit meteorologilor, în prima saptamâna de prognoza, vremea va fi relativ rece. Prezentele estimari indica și pentru sfârșitul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis ieri o informare de ninsori moderate cantitativ la munte, precipitatii mixte in sud si est, intensificari ale vantului in est si sud est, valabila pana astazi la ora 15.00In acest timp in estul Transilvaniei si in centrul si sudul Moldovei vor fi precipitatii…

- Meteorologii au transmis o informare de ninsori in zonele de munte, precipitatii mixte in sud si est si intensificari ale vantului in est si sud-est, valabila de duminica, ora 13.00, pana luni la ora 15.00. Racirea vremii va continua, iar minimele vor deveni negative in toata tara. Potrivit…

- Meteorologii avertizeaza ca vremea se va raci și vor fi precipitații în intervalul 9 decembrie, ora 11 - 10 decembrie, ora 20.00. Zonele afectate sunt vestul, centrul, nordul și nord-estul țarii, unde vor fi precipitații moderate cantitativ, la început…

- Vremea se raceste in toata tara, dar de miercuri va marca o usoara crestere. Din a doua parte a zilei de sambata, un alt sistem noros va aduce precipitatii in jumatatea de vest a tarii, apoi si in restul teritoriului. Vor fi ploi care se vor transforma in lapovita si ninsoare. Nisorile vor fi dominante…

- Vremea se raceste in toata tara, dar de miercuri va marca o usoara crestere. Din a doua parte a zilei de sambata, un alt sistem noros va aduce precipitatii in jumatatea de vest a tarii, apoi si in restul teritoriului. Vor fi ploi care se vor transforma in lapovita si ninsoare. Nisorile vor fi dominante…

- Meteorologii estimeaza in urmatoarele doua saptamani o vreme relativ normala pentru aceasta perioada, cu valori termice in mare parte pozitive pe timpul zilei, respectiv cu temperaturi nocturne...

- PROGNOZA METEO PE TREI ZILE. Ploaie, lapovita si ninsoare in aproape toata tara, atentie si la polei In urmatoarele trei zile soarele va sta ascuns printre nori si in mare parte a teritoriului Romaniei va ploua. De asemenea, in multe parti ale tarii se vor semnala ninsori. Duminica, vremea va fi inchisa…