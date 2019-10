Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta o vreme in general calda in urmatoarea saptamana, urmand, insa, ca dupa data de 27 octombrie temperaturile sa inceapa sa scada, iar ploile sa-si faca aparitia in majoritatea regiunilor tarii.

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie a emis prognoza meteo valabila in Dobrogea, pentru urmatoarele doua saptamaniPana pe 28 octombrie regimul termic va fi caracterizat de temperaturi diurne usor mai ridicate decat cele normale perioadei, care se vor situa in jurul a 19 grade,…

- Vremea va fi deosebit de rece marți, 8 octombrie. Temperaturile vor fi cuprinse intre 9 și 17 grade Celsius, in centrul țarii și estul țarii sunt șanse sa ploua, iar vantul va sufla cu putere pe litoral. Meteorologii au emis o informare de vreme deosebit de rece care este valabila pana marți dimineața,…

- Vremea se incalzeste tot mai mult in sudul tarii, in timp ce in nord isi vor face aparitia ploi de scurta durata. Meteorologii anunta luni, 30 septembrie, temperaturi de vara, cu maxime cuprinse intre 30 si 32 de grade in Lunca Dunarii. De miercuri insa, precipitatii puternice pun stapanire pe toata…

- Prognoza meteo pentru București, marți, 24 septembrie. Toamna iși intra in forțe, dupa ce primele doua treimi ale lunii septembrie au adus temperaturi ca de vara, și cu 10 grade mai ridicate ca in mod obișnuit. Abia acum, spre final, valorile au ajuns la un nivel de normalitate.

- Vremea se va mentine calda, local calduroasa in regiunile sudice. Vor fi averse si descarcari electrice, local in vestul si nord vestul tarii, precum si la munte, iar pe arii restranse va ploua si in centru si sud est si cu totul izolat in rest. Temperaturile maxime se vor incadra intre 24 si 31 de…

- Un val de caldura va pune stapanire peste țara noastra, incepand de miercuri, 21 august. Meteorologii au anunțat trei zile de disconfort termic, cu temperaturi de 37 de grade. Vremea se menține deosebit de calda. Potrivit ANM, miercuri, joi si vineri disconfortul termic va fi ridicat mai ales in zonele…

- Luni in Capitala, vremea se va raci ușor fața de ziua precedent. Cerul va fi variabil, cu unele innorari spre seara și noaptea, cand vor fi condiții pentru averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. In București, temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 26…