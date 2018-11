Anunțul dimineții: Guvernul, executat silit Vor incepe executarile silite, pentru recuperarea banilor caștigați in instanța și neincluși de Guvern in rectificarea bugetara. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant constata faptul ca in Proiectul de OUG privind rectificarea bugetara, nu au fost incluse sumele pentru plata sentințelor judecatorești, așa cum prevede legea. Aceasta atitudine fața de colegii noștri care au sentințe judecatorești din anii trecuți și care nu sunt puse in executare, va crea o stare justificata de profunda nemulțumire, iar Guvernul Romaniei trebuie sa se aștepte, in perioada urmatoare, la demararea procedurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii din invațamant (FSLI) anunța ca vor demara procedurile pentru executare silita in vederea recuperararii banilor caștigați in instanța, deoarece drepturile salariale nu au fost incluse in proiectul de OUG privind rectificarea bugetara. FSLI spune ca Guvernul și-a incalcat promisiunea,…

- Guvernul se va intruni, luni, in sedinta, urmand sa fie adoptata Ordonanta de Urgenta privind cele trei legi ale justitiei, pentru a le pune in acord cu observatiile Comisiei de la Venetia. Anuntul convocarii sedintei de Guvern a fost facut, vineri, de catre ministrul de Externe, Teodor Melesanu.…

- Proiectul de act normativ reglementeaza: scopul, forma legala, capitalul social, strategia si guvernanta fondului suveran de dezvoltare si investitii. Potrivit ministerului de resort, scopul fondului suveran de dezvoltare si investitii este atat dezvoltarea si finantarea din fonduri proprii si din fonduri…

- Municipiului Suceava i-au fost alocate de catre Guvernul Romaniei 5,124 de milioane de lei la rectificarea bugetara, a anunțat miercuri primarul Ion Lungu. El a subliniat ca banii vor fi folosiți pentru acoperirea subvenției la energia termica livrata populației in sistem centralizat. ”Mulțumim Guvernului…

- Teodorovici a prezentat rectificarea bugetara, aratand ca Ministerul de Finante a luat in calcul acelasi nivel de crestere economica de 5,5% utilizati si la fundamentarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018. Potrivit ministrului, bugetele servicilor secrete raman taiate, avand astfel o rectificare…

- Guvernul vrea sa adopte miercuri rectificarea bugetara. Executivul se reunește, de la ora 13.00, in ședința saptamanala. Mai multe discuții au avut loc, joi seara, la Palatul Victoia, cu participarea liderului PSD Liviu Dragnea și a juriștilor din Executiv, pentru a se gasi formula de adoptare a primei…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se intruneste marti, sedinta fiind convocata de catre presedintele Klaus Iohannis dupa ce Guvernul i-a solicitat convocarea in regim de urgenta pentru avizarea propunerilor de rectificare a bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale.…

- Avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii CSAT pe proiectul privind rectificarea bugetara este consultativ, nu obligatoriu, iar Executivul va ramane pe forma publicata luni pe site ul Ministerului Finantelor Publice, a declarat, la Romania TV, ministrul de resort, Eugen Teodorovici citat de Agerpres.ro…