Stiri pe aceeasi tema

- Ramașițele gasite de catre procurorii DIICOT in liziera din padure de langa casa din Caracal aparțin unei fete cu varsta cuprinsa intre 15-19 ani, alta decat Alexandra Maceșanu, anunța DIICOT. Asta inseamna ca se confirma a doua victima a lui Gheorghe Dinca.

- Avocatul Tonel Pop a anuntat miercuri ca anchetatorii au gasit un al patrulea telefon, de pe care Gheorghe Dinca a sunat familia Luizei, dupa disparitia fetei, informeaza AGERPRES . “Informaticienii desfasoara la fata locului expertiza informatica. A fost gasit si se expertizeaza, respectiv se copiaza…

- Ancheta continua, sambata, in Caracal, la casa lui Gheorghe Dinca, dupa ce familia Alexandrei a primit vestea ca fata lor a fost ucisa. ADN-ul din oasele și cenușa recoltate coincid cu cele ale copilei care a sunat de trei ori la 112, pentru a fi salvata, fara succes.Alexandru Cumpanașu a…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta de acum o saptamana in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata de tragedie, a spus Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. Oasele gasite in butoi ii aparțin copilei! „Ministrul Justiției l-a anunțat pe varul meu de rezultat. Se confirma.…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata, a anunțat Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. IML confirma ca rezultatul testelor pe oasele gasite in locuința lui Dinca este pozitiv și aparțiv fetei.

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat in cazul disparitiei adolescentei Alexandra Macesanu a fost audiat timp de mai multe ore in noaptea de joi spre vineri la DIICOT Bucuresti, avocatul sau afirmand ca acesta si-a mentinut declaratiile privind uciderea fetei dar si a celeilalte tinere, Luiza…

- Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, va fi supus unui test poligraf, a anunțat, miercuri, șeful Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Felix Banila.

- Miscare de ultima ora in ancheta de la Caracal. Procurorii DIICOT au mers, miercuri, la operatorul de telefonie mobila Vodafone pentru a ridica inregistarea ultimei discutii telefonice dintre Alexandra Maceșanu – adolescenta de 15 ani care i-a cazut victima lui Gheorghe Dinca – și polițistul care a…