Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a lui Michael Schumacher ramane un mister. Fostul pilot de Formula 1 se afla in perioada de recuperare dupa accidentul de la schi, din decembrie 2013. Sotia si copiii lui Michael Schumacher apreciaza ca fanii au fost intelegatori cu aceasta situatie,…

- Fostul manager al marelui pilot de formula Unu i-a adus, familiei sportivului un val de critici cu privire la modul in care acționeaza atunci cand vine vorba de starea de sanatate a acestuia. Willi Weber a declarat ca familia lui „Schumi” ar trebui sa ofere fanilor mai multe informații despre fostul…

- Daniel Ionașcu a suferit un accident rutier, marți (20 martie), pe austorstrada A1, la km32. Barbatul a suferit mai multe leziuni la antebraț. El a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din Capitala. Cea mai buna prietena a victimei a spus adevarul despre starea de sanatate a barbatului…

- Celebra cantareața de muzica populara Ionela Prodan trece prin momente cumplite dupa ce ar fi fost diagnosticata cu o boala grava la pancreas. Solista in varsta de 70 de ani a fost internata in stare grava, la Spitalul Elias din București.

- Ionela Prodan se afla internata la Spitalul Universitar Elias. Starea ei nu e deloc buna. Anamaria Prodan nu vrea ca publicul sa știe ce se intampla cu mama ei. Cantareața a mai fost internata, in ianuarie, cand i-a fost montat un holter. Se pare ca problemele nu sunt numai de natura cardiaca. Interpreta…

- Au trecut mai bine de trei ani de cand Michael Schumacher, de șapte ori campion mondial de Formula 1, a suferit leziuni grave ale creierului, dupa un accident la schi ce a avut loc in Alpii Francezi, in decembrie 2013. Deși au trecut atația ani, familia nu a oferit informații despre starea acesteia.

- Ionela Prodan se afla in stare critica, iar medicii nu au vesti deloc bune despre starea de sanatate a cantaretei. Artista a fost internata din nou acum cateva zile, iar medicii spun ca are probleme foarte grave la pancreas si la ficat. Mai mult, familia Ionelei Prodan se asteapta la ce este mai rau.…

- Simona Gherghe, noi informații privind starea de sanatate a avocatului Daniel Ionașcu. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a oferit amanunte in plus despre cum se simte in prezent avocatul Daniel Ionașcu. Va reamintim ca aceasta a fost victima unui accident de mașina foarte grav. Simona Gherghe, noi…

- Oana Roman trece prin momente cumplite. Mare iubitoare de animale, vedeta are un bulldog francez pe care il iubește ca pe propriul ei copil. Recent, ea a aflat ca animaluțul este bolnav. Toata familia sufera pentru el. Oana a postat o imagine cu patrupedul și un mesaj emoționant. Cațelul vedetei are…

- Oana Roman trece prin momente cumplite. Mare iubitoare de animale, vedeta are un bulldog francez pe care il iubește ca pe propriul ei copil. Recent, ea a aflat ca animaluțul este bolnav. Toata familia sufera pentru el. Oana a postat o imagine cu patrupedul și un mesaj emoționant. Cațelul vedetei are…

- Familia lui Michael Schumacher este devastata intrucat șansele fostului pilot de Formula 1 de a-și reveni sunt foarte mici deși medicii au facut tot posibilul de-a lungul acestor ani. Cu toate astea, rudele au decis sa expuna colectia impresionanta de masini a acestuia la salonul Motorworld din Koln,…

- Familia lui Michael Schumacher este devastata intrucat șansele fostului pilot de Formula 1 de a-și reveni sunt foarte mici deși medicii au facut tot posibilul de-a lungul acestor ani. Cu toate astea, rudele au decis sa expuna colectia impresionanta de masini a acestuia la salonul Motorworld din Koln,…

- Șansele ca Michael Schumacher sa-și revina complet sunt foarte mici. Motiv pentru care familia fostului pilot de Formula 1 este la pamant. Chiar și aceste condiții, rudele au hotarat sa expuna colecția impresionata de mașini a ex-campionului mondial la salonul Motorworld din Koln, din vara. Colecția…

- Michael Schumacher a suferit un accident teribil in decembrie 2013, in timp ce schia in stațiunea Meribel din Alpii francezi. Fostul pilot a fost pus intr-o coma indusa medical inainte de doua operații. Michael Schumacher s-a trezit din coma pe 16 iunie 2014, la 169 de zile dupa accidentul sau de…

- Oana Lis este foarte activa pe rețelele de socializare. Recent, soția fostului primar al Capitalei a urcat o fotografie in care apare nemachiata. In evidența a ieșit și decolteul pe care il are, iar prietenii virtuali au reacționat imediat. „Adevarata mea fata!! A voastra care e!?…”, a scris Oana Lis…

- Deși sfarșitul anului 2017 nu l-a prins intr-o stare de sanatate foarte buna pe fostul șef al statului, Ion Iliescu, lucrurile par a intra pe fagașul normal. Iliescu se simte mai bine ca oricand, fapt confirmat chiar de soția acestuia, doamna Nina.

- Exatlon 6 martie. Cosmin Cernat a facut astazi un anunț trist. Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza problemelor de sanatate, așa ca el va pleca acasa. „Prima veste e ca Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza unor probleme de sanatate. El va veni sa isi ia ramas bun de la ceilalti […] The…

- Victoria Beckham și-a ingrijorat fanii, dupa ce ar fi avut un accident pe partia de schi din Canada, unde se afla in vacanța alaturi de familie. Creatoarea de moda a facut un anunț pe pagina sa de Instagram, unde a precizat ca nu este nimic grav, are o mica fractura. „Va mulțumesc pentru toate mesajele…

- Ionela Prodan și-a speriat toți fanii atunci cand, in luna ianuarie, a ajuns de urgența la spital din cauza unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea ei e mai buna.

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce, in luna ianuarie, a ajuns de urgenta la spital, din pricina unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea sa de sanatate este una buna. Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre…

- Familia și apropiații Anastasiei Cecati trec prin clipe grele, dupa ce tanara a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Frumoasa moldoveanca a lasat in urma ei un bebeluș de numai trei saptamani. Directorul spitalului unde se afla copilul a marturisit ca starea lui nu este tocmai buna, din cauza alimentației…

- Constantin Dița a dezvaluit la finele anului trecut ca sufera de o boala grava. Cu toate acestea, Giani din „Las Fierbinți” nu a vrut sa spuna despre ce afecțiune este vorba și și-a dorit sa pastreze totul secret. El a recunoscut ca este afectat inca de boala, fiind extrem de palid, dar ca lucrurile…

- Recent, Maria Constantin și-a facut apariția la brațul unui barbat misterios, despre care toata lumea credea ca este noul ei iubit. Dupa divorțul de Marcel Toader, blondina s-a dedicat mai mult vieții profesionale, dar o fotografie postata chiar de ea a starnit numeroase controverse. Cum multa lume…

- In ultima vreme, dupa trecerea in nefiinta a unor mari actrite din teatrul si cinematografia romaneasca, s-a zvonit ca si Florin Piersic ar fi grav bolnav si ca ar ascunde acest lucru de public. Marele actor in varsta de 82 de ani a recunoscut recent ca a refuzat sa participe la unele spectacole din…

- Simona Halep a luat o pauza incepand cu 27 ianuarie, atunci cand a pierdut finala de la Australian Open, impotriva Carolinei Wozniacki. Teoretic, romanca ar trebui sa evolueze la Qatar Total Open (12-17 februarie), insa prezenta ei pe teren e, deocamdata, sub semnul intrebarii.Simona Halep…

- Dupa vacanța de iarna, președintele Klaus Iohannis a plecat iar in concediu! Seful statului a fost dat de gol. Absent din viata publica de cateva zile, Iohannis s-ar afla in vacanta, in statiunea iberica Tenerife. Anuntul a fost facut pe facebook de o romanca stabilita in Spania.Citește și:…

- Michael Schumacher a suportat mai multe operatii, a fost in coma indusa, internat in mai multe clinici, iar acum se afla la domiciliul sau, transformat intr-un adevarat spital. Michael Schumacher, fotografia de 1,1 milioane de euro. POLITIA ancheteaza CAZUL Pentru a acoperi costurile,…

- De mai bine de patru ani, fanii lui Michael Schumacher din intreaga lume spera la o minune in ceea ce-l privește pe multiplul campion mondial al Fomulei 1, ce a suferit, in decembrie 2013 un grav accident la schi.

- Starea lui Michael Schumacher nu se imbunatațește deloc, insa un medic german susține ca fostul campion de Formula 1 iși poate reveni parțial. "Potrivit unui studiu facut in Suedia, intre 30% si 40% dintre pacienti isi recapata constienta dupa patru ani. Multi revin la viata lor si isi vad copiii si…

- Ionela Prodan, cunoscuta interpreta de muzica populara, se confrunta cu probleme grave de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata.

- Invitat la emisiunea "Star Matinal" de la Antena Stars, Florin Condurateanu a incercat sa spuna adevarul despre starea de sanatate a Ionelei Prodan, dar a fost oprit de realizatori. Cand a inceput sa vorbeasca despre cauzele care au dus la aceasta stare de sanatate precara a Ionelei Prodan, intrarea…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Ionela Prodan se confrunta cu probleme grave de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata.

- Internata de urgenta luni dimineata in urma unor probleme cardiace, Ionela Prodan nu va fi externata din spital prea curand pentru ca au aparut complicatii, arata surse medicale. Cantareta urma sa fie externata a doua zi, dar medicii au conectat-o la un aparat!

- Ultimele vesti despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher! Daca pana acum nimeni nu ii mai dadea nicio sansa, profesorul Mark Oberman susține ca fostul pilot de curse ar putea sa isi revina!

- Unul din medicii care l-au supravegheat pe fostul pilot de Formula 1 facedezvaluiri despre starea de sanatate a acestuia. Au trecut patru ani de la accidentul grav suferit de Michael Schumacher pe 29 decembrie 2013, in timp ce schia in Alpii francezi. In urma tragicului accident fostul pilot de Formula…

- Fostul pilot de Formula 1, Michael Schumacher, a suferit pe 29 decembrie 2013, un accident la schi, iar de atunci se afla intr-o stare grava. Profesorul Mark Oberman susține ca de-a lungul timpului, Schumacher a avut momente in care și-a recapatat cunoștința. Stirea care face inconjurul lumii.…

- Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anunțat, dupa ce Donald Trump a facut prima vizita medicala la spitalul militar Walter Reed, ca președintele american are o sanatate excelenta, relateaza AP. „Vizita medicala a decurs extraordinar de bine. Președintele are o sanatate excelenta și abia aștept sa anunț…

- Despre starea de sanatate a fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, s-au facut numeroase speculații. Acum s-a aflat cum se simte acesta de fapt. Ion Iliescu n-a mai aparut așa de des in public in ultima perioada de timp, așa cum o facea inainte. La parada de 1 decembrie de anul trecut, Ion Iliescu…

- Au trecut patru ani de la accidentul grav suferit de Michael Schumacher pe 29 decembrie 2013, in timp ce schia in Alpii francezi si in urma caruia fostul pilot de Formula 1 a suferit rani grave in zona capului si a intrat in coma.

- Mark Obermann, directorul Centrului de Neurologie din cadrul spitalului Asklepios, din Seesen, sustine ca sunt sanse destul de mari ca Michael Schumacher sa isi revina din starea in care a ramas dupa teribilul accident de schi din urma cu patru ani. Michael Schumacher, la PATRU ANI de la ACCIDENT.…

- Noi tensiuni in familia lui Banel Nicolita! In ultimii ani, tatal si si fostul stelist au fost precum soarecele si pisica. Dupa numeroase certuri, cei doi pareau ca s-au impacat anul acesta, insa finalul lui 2017 a reaprins discutiile dintre ei. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat ce i-a…

- Marele actor Florin Piersic trage un semnal de alarma si cere jurnalistilor de can-can sa nu mai scrie articole in care anunta ca ar fi bolnav sau ca s-a internat in vreun spital. Florin Piersic spune ca se simte mai bine ca oricand, joaca in spectacole si participa la emisiuni de divertisment. Desi,…

- Cel mai titrat pilot din istoria Formulei 1 este tratat in locuința familiei sale din Elveția, sunt singurele informatii date publicitatii. Cu toate acestea, fanii campionului insista sa știe detalii iar faptul ca informațiile nu sunt publice sporesc apetitul pentru ele. Ultimul anunț oficial…

- 29 noiembrie 2013, o zi blestemata pentru cel mai bun pilot de Formula 1 din toate timpurile. S-au implinit patru ani de cand viata fostului mare campion, Michael Schumacher, a luat o intorsatura dr...

- 29 noiembrie 2013, o zi blestemata pentru cel mai bun pilot de Formula 1 din toate timpurile! Se-au implinit 4 ani de cand viata fostului mare campion, Michael Schumacher, a luat o intorsatura groaznica.

- 29 noiembrie 2013, o zi blestemata pentru cel mai bun pilot de Formula 1 din toate timpurile! Astazi se implinesc 4 ani de cand viata fostului mare campion, Michael Schumacher a luat o intorsatura groaznica.

- Michael Schumacher, patru ani in coma. Pe 29 decembrie 2013, germanul s-a accidentat la schi, iar de atunci nu și-a revenit. Dupa patru ani, publicul a ramas doar cu doua hastaguri: #KeepfightingMichael și #KeepfightingSchumi. De la reședința familiei Schumacher nu razbat informații oficiale despre…

- Michael Schumacher se afla in locuinta sa din Lake Geneva (Elvetia), ajutat de o adevarata armata de medici. Din informatiile neoficiale publicate in presa germana, Michael Schumacher poate respira singur si isi misca mana, dar nu poate merge si nici nu poate comunica. Fiica lui Michael Schumacher,…

- Vineri, 22 decembrie, se implinesc 28 de ani de la caderea comunismului din Romania. Fostul presedinte Ion Iliescu a scris un mesaj in acest sens pe blogul sau, transmitand ca in tara a avut loc o Revolutie, chiar daca multora nu le place sa o numeasca asa.