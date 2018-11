Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut, ieri, chiar de vicepresedintele PNL Maramures, Cristian Niculescu Tagarlas, in cadrul conferintei de presa desfasurata la sediul partidului. Informarea a fost facuta dupa ce organizatia liberala a dat startul depunerii candidaturilor pentru scaunul de primar al Municipiului Baia…

- O parte din populatia Romaniei se astepta ca RO-Alert sa anunte ca se va produce cu astfel de cutremur, tinand cont de magnitudinea de 5,8 si de adancimea la care s-a produs, de 150 kilometri. Autoritatile au explicat ca sistemul nu are insa, aceasta functie.

- Dupa cresterile masive de preturi la pompa, generate de scumpirea petrolului, romanii vor avea parte de o noua scumpire, la inceputul anului viitor, din cauza intrarii in vigoare a legii care creste componenta de biocombustibil din carburanti. Guvernul va impune, de la 1 ianuarie 2019, carburanti cu…

- Potrivit Directivei europene 2014/94/UE, vanzatorii de carburanți și producatorii auto sunt obligați sa modifice marcarea carburanților auto pentru toate categoriile: benzina, motorina, vehicule hibride sau GPL.

- De azi, 1 octombrie intra in vigoare noi prevederi privind codul rutier. Ce trebuie sa știe șoferii. De acum, amenzile contraventionale pot fi platite la jumatate din minimul prevazut de lege, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal (in loc de 48 de ore). Soferii…

- Soferii ar putea scoate de doua ori bani din buzunar, incepand cu anul viitor. Prima oara la inmatriculare, in functie de capacitatea cilindrica a masinii. A doua oara, cand platesc impozitul, care va creste in cazul autoturismelor vechi. Mai putin de trei luni au ramas pana cand o noua taxa de mediu…

- Forma finala a unei noi taxe de poluare va fi gasita pana la sfarsitul lui 2018, iar de la inceputul anului viitor vom sti exact ceea ce avem de facut, a declarat, joi seara, vicepremierul si ministru al Mediului, Gratiela-Leocadia Gavrilescu.

- Guvernul planuiește sa introduca o noua taxa auto, aceasta urmand sa intre in vigoare in intervalul 1 ianuarie - 31 martie 2019 și, potrivit ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu, nu va fi doar o taxa pe norma de poluare, ci se vor lua in calcul si capacitatea cilindrica, dar si alte componente…