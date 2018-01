Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Monica Pop a anunțat ca un medic șef UPU a ajuns la spitalul Matei Balș, din cauza rujeolei. Monica Pop, care a avut mari probleme de sanatate , a facut un anunț trist in prima zi a anului 2018. Monica Pop a transmis ca un medic șef UPU – Spitalul de Urgențe Oftalmologice, a fost internat cu…

- Funcția de șef al Poliției Municipiului Satu Mare a fost ravnita de nu mai puțin de 3 candidați. Unul dintre aceștia a fost și actualul șef al Poliției Municipale Carei, Dinu Urate, doar ca la concursul organizat in aceasta luna a obținut nota 5,53 la proba scrisa. Se pare ca nu a fost singurul concurs…

- LANSAREA ACHIZITIILOR PROIECTULUI "CRESTEREA COMPETITIVITATII SI PRODUCTIVITATII S.C. BLUE INVEST S.R.L. IN REGIUNEA DE NORD-EST, JUDETUL IASI" S.C. BLUE INVEST S.R.L. cu sediul in Municipiul IASI, str. Aleea CIMITIRUL EVREIESC, NR.2, Corp.C5, Camera 2, judetul Iasi, cod postal 700538, Romania,…

- Meteorologii au prelungit avertizarile de cod galben de vant puternic pentru judetele Sibiu, Bistrita-Nasaud, Maramures si Prahova, si respectiv de ceata pentru judetul Vrancea. Astfel, codul galben de vant puternic pentru zona de munte a judetului Prahova ramane valabil pana la ora 17.00, in acest…

- Medicii de la Unitatea de Primiri Urgente au ingriji mai multi pacienti prea lacomi decat anul trecut. In patru zile, 761 de pacienti din tot judetul s-au prezentat la camera de garda, cu afectiuni diverse, de la acutizari ale bolilor cronice, la stari de indigestie, pana la stari de ebrietate acuta,…

- Misiunea Statelor Unite la ONU a anuntat, marti, ca bugetul pentru anul 2018-2019, alocat Natiunilor Unite, va fi redus cu aproximativ 285 de milioane de dolari (aproximativ 240 de milioane de euro). De asemenea, va limita si personalul, relateaza site-ul cotidianului The Independent.…

- Fiul milionarului Viorel Micula, Victor, s-a logodit cu o tanara misterioasa din Oradea! Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, pe rețelele de socializare, chiar de el insuși, Victor, actualizandu-și statusul relațional.

- Medicul oftalmolog Monica Pop trage un semnal de alarma in privința riscului la care suntem expuși din cauza petardelor folosite de sarbatori. Petardele sunt un adevarat risc pentru fiecare dintre noi, acestea putandu-ne rani in mod grav. Medicul Monica Pop, care a oferit detalii despre starea de sanatate…

- Institutul de Arbitraj de pe langa Camera de Comert din Stockholm, Suedia, a dat castig de cauza Moldovei in litigiul cu firmele ruse Evrobalt si Kompozit. Reclamantii urmeaza sa achite Republicii Moldova aproape 1 milion de euro, inclusiv cheltuieli de judecata. Anuntul l-a facut secretarul general…

- Sicriul cu trupul Regelui Mihai a fost adus, miercuri, in Romania, cu o aeronava militara, racla Majestatii Sale urmand sa fie purtata de 11 militari ai Brigazii 30 Garda, scrie Mediafax. Pe Aeroportul Otopeni se va desfasura o ceremonie, in cadrul careia vor fi intonate imnul national si cel ...

- Medicii vin cu noi precizari privind starea de sanatate a actorului Alexandru Arsinel, dupa ce acesta a ajuns de urgenta la spital. Potrivit Biroului de presa al Spitalului Universitar de Urgența București, starea actorului este stabila. Citeste si: Atac FARA PRECEDENT la adresa manifestantilor:…

- Actorul Alexandru Arsinel a fost transportat de urgenta, cu putin timp în urma, la spitalul municipal din Bucuresti. În prezent, actorul este supus unor investigatii medicale la Camera de Garda, informeaza Realitatea TV.

- De la 1 decembrie Spitalul Municipal Sacele a intrat in contract cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate pentru spitalizare de zi și camera de garda, noteaza saceleanul.ro. Astfel, pentru investigații medicale și tratament, sacelenii nu vor mai trebui sa se deplaseze la spitalele din Brașov, ci vor…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la o șira de baloți de canepa din localitatea Pianu de Jos, județul Alba, pompierii fiind chemați sa intervina. ”Garda de Intervenție Sebeș intervine cu trei autospeciale și o ambulanța pentru stingerea unui incendiu la o șira de baloți din Pianu de Jos”,…

- Asa ceva nu vezi in fiecare zi. O blonda din Capitala a ajuns pe mana politiei si s-a dat in spectacol.Femeie a amenintat echipa Unitatii de Garda si i-a injurat.Rugata sa se linisteasca aceasta a decis sa arunce cu scuane si sa strige nebuneste.

- "In Romania, dupa parerea mea, intre 1,4%, 25% si 300% din bugete s-au cheltuit pentru mita electorala — subventii, si acum persista subventia pentru diferenta de pret, furnizarea de energie, deci am cheltuit 10 miliarde de euro, daca nu mai mult, pe subventia pentru diferenta de pret ca toti sa…

- "Discutam de propunerile ministerului Jutitiei. Propunerile care se afla acum in Parlament sunt total diferite de cele ale Ministerului Justitiei. Atata timp cat ce avem noi in dezbatere nu afecteaza in niciun fel independenta Justitei, atata timp cat toate amendamentele vin din partea asociatiilor…

- "Statele Unite observa cu preocupare ca Parlamentul Romaniei analizeaza proiecte de lege care ar putea submina actiunile de combatere a coruptiei si ar putea slabi independenta justitiei in Romania. Aceste legi, propuse initial de Ministerul Justitiei, ameninta progresele inregistrate de Romania…

- ”Statele Unite observa cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei discuta proiecte de legi care ar putea submina lupta impotriva coruptiei si slabi indepedenta justitiei. Aceste legi, propuse initial de Ministerul Justitiei, ameninta progresele facute in ultimii ani de Romania in construirea unor institutii…

- Noapte grea de garda. Ambulanța. Copil ranit, minor și singur. Hotarari grele! Medicii sunt in alerta. Trebuie operat! Cine decide pentru el? Sigur, medicii...Copilul e curajos și vrea. Se intra in sala. Toata echipa. Decurge bine operația! Nu este o simpla poveste. Este mesajul postat pe facebook de…

- „Cele aproximativ 400 de persoane care locuiesc in zona strazii Marului, precum și locuitorii cartierului Alfa se confrunta cu depozite ilegale de materiale de construcții, deșeuri din dezmembrari auto, fum toxic provenit din incendierea de anvelope, toate acestea crescand riscul de imbolnavire a…

- Fostul premier, Victor Ponta, e in razboi total cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a anuntat legile pe care vrea sa le blocheze in Parlament: TVA Split si trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Ponta nu vrea insa sa voteze motiunea…

- Garda de Mediu Prahova a sancționat, din 2014 incoace, de 13 ori trei mari poluatori din Ploiești. OMV Petrom - Petrobrazi, Unilever (platforma industriala Ploiești) și Petrotel-Lukoil au platit in total, in ultimii patru ani, puțin peste 600.000 de lei pentru neregulile descoperite in cazul lor de…

- Deputatul PSD Cristina Dumitrache, initiatorul acestor modificari la legea vaccinarii, sustine ca sunt articole abuzive care trebuie eliminate din aceasta lege. Culmea e ca legea a aparut tocmai ca sa ii oblige pe parinti sa isi vaccineze. "In forma in care a ajuns la noi la Camera, pot sa…

- CHIȘINAU, 5 nov — Sputnik. Ministerul Sanatații examineaza cazul morții tinerii de 20 de ani din Drochia. Ea a fost trimisa acasa, fara a i se asigura transport, deși ea era în dializa și avea burta plesnita din cauza lichidului acumulat în cavitatea abdominala. © Sputnik/…

- Calin Geambașu, care este in scandal cu parinții sai , a fost, cu ani in urma protagonistul unor scene de coșmar la spital, acolo unde s-a dus pentru un consult oftalmologic. In ultima perioada de timp, interpretul de muzica ușoara Calin Geambașu este in centrul atenției din cauza scandalului imens…

- Chiar daca se cunoaște deja ca artistul Calin Geambașu nu are o relație tocmai buna cu parinții sai, un episod de violența care s-a manifestat in public s-a lasat cu lovituri și imbrancituri.

- Reparația capitala a scarilor de la intrarile in Casa Guvernului, demarata de cateva zile, costa bugetul de stat 3 569 993 de lei. In schimbul acestei sume, firma desemnata caștigatoare a licitației publice din 15 septembrie curent, „EUROCITY CONSTRUCT" SRL, s-a obligat sa efectueze lucrarile pana la…

- Rețeaua romaneasca de retail „Dedeman" a demarat procedurile de retragere definitiva din proiectul investițional planificat pentru R. Moldova. Anunțul a fost facut ieri, de catre reprezentantul legal al companiei S.A. „Piele", care deține terenurile pe care urma sa fie construit un complex comercial.…

- Garda de Coasta a descoperit joi, in urma verificarii unui container in Portul Constanța Sud, peste 730.000 de pachete de țigari de contrabanda, susceptibile a fi contrafacute sub marca internaționala Ashima, in valoare de 1,6 milioane de euro. O echipa mixta alcatuita din reprezentanți…

- Republica Moldova intentioneaza sa preia experienta Slovaciei in domeniul agriculturii organice. Anuntul a fost facut in cadrul forumului moldo-slovac cu tema "Agricultura in secolul XXI", care s-a desfasurat marti la Chisinau. Viceministrul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, Ion Parea,…

- Comisia Legislatie si cooperare interinstitutionala din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a facut o analiza preliminara a raportului de audit de la Inspectia Judiciara, discutarea documentului fiind amanata pentru urmatoarea sedinta, dupa care va putea fi supus aprobarii plenului.…

- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu și Partidul Platforma „Demnitate și Adevar” (PPDA) al lui Andrei Nastase vor face front comun la viitoarele alegeri parlamentare, programate pentru anul 2018. Anunțul a fost facut de PAS. „Ca urmare a mai multor solicitari din partea reprezentanților…

- Avem doua reprezentante in sferturile de finala ale turneului WTA de la Linz (Austria), dupa ce Sorana Cirstea (37 WTA) a invins-o joi seara pe Natalia Vikhlyanteva (Rusia, 69 WTA), scor 7-6(14), 6-4! Cealalta jucatoare din Romania, calificata in sferturi inca de miercuri, este Mihaela Buzarnescu…

- Gigi Becali susține ca Denis Alibec poate pleca in iarna, iar in acest caz este dispus sa insiste pentru transferul lui Adam Nemec de la Dinamo la FCSB."Alibec are o oferta și cred ca va pleca in iarna. Nu vreau sa-l dau pe Alibec, vreau sa-l țin. Daca va fi o oferta buna și pentru noi, și…

- Doctorul Costica Panzaru, managerul Spitalului Municipal Pascani, a declarat in ultimele declaratii de avere ca a facut, anual, intre 140 si 170 de garzi, in afara programului de lucru. Medicul a precizat ca a efectuat 160 de garzi in 2012, 138 de garzi in 2014, respectiv 161 de garzi in 2015. Potrivit…

- Circa 65 de mii de pensionari vor primi pensii mai mari de la 1 noiembrie si nu de la 1 aprilie asa cum era preconizat anterior. Anuntul a fost facut de premierul Pavel Filip in cadrul sedintei de astazi a Guvernului.Astfel, peste 58.

- Ileana Badiu trece prin momente dificile dupa ce prietena ei cea mai buna, pisica pe care a crescut-o timp de 17 de ani, a murit. Ea a facut anuntul cumplit pe Facebook, unde a povestit ca Matilda, felina de care a avut grija timp de aproape doua decenii, a murit, scrie wowbiz.ro „A murit Matilda, sufletul…

- Atunci când descarcam un fisier video din surse neautorizate, calculatorul se poate transforma, fara stirea noastra, în arma de atac pe internet. Expertii cauta acum raspunsuri eficiente la acest tip de amenintare cibernetica.

- La tragerea Loto 6/49 de duminica, 8 octombrie, s-a câstigat premiul de categoria I în valoare de 4.604.988,60 lei (peste 1 milion de euro), anunta Loteria Româna într-un comunicat.

- Florin Gardoș (28 de ani) și-a revenit dupa accidentarile care l-au facut sa joace pentru Southampton doar 19 partide in 3 ani, insa problemele romanului continua. Cotidianul Daily Echo scrie ca fundașul roman nu va mai primi nicio șansa la echipa lui Mauricio Pellegrino, iar in iarna, cand va intra…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a lansat licitatia pentru contractarea serviciilor de consultanta actuariala pentru calculul tarifelor de referinta aferent politelor RCA, un contract de 768.200 lei, fara TVA. Ofertele pot fi depuse pana pe data de 9 noiembrie 2017, iar acordul…

- De asemenea, Ion Țiriac a acuzat ca acel teren este ilegal detinuț de BNR, pentru ca banca nu a respectat condițiile din contractul in baza caruia a preluat acest teren. „Sa ai un eveniment sportiv unic in Romania (n.r. – turneul BRD Nastase Tiriac Trophy), cu 110 tari in care se televizeaza si gratis…

- Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri seara, la rampa noua de gunoi de la Pata Rat. Doua echipaje de pompieri și un excavator s-au deplasat la groapa de gunoi pentru a lichida focarul. UPDATE: 21:45 Andrei Biriș, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Cluj, a declarat pentru…

- "Noi trimitem acasa urgentele care mor la domiciliu"- este declarația cutremuratoare a unui medic de la spitalul din Ramnicu Sarat. E un fragment dintr-o conversație inregistrata de un pacient. Medicul caruia ii aparțin cuvintele este anchetat acum de superiori. Barbatul sustine ca au fost vorbe aruncate…

- Mircea Badea s-a aratat revoltat de „isteria” care s-a propagat in legatura cu pretul la benzina si Roborul. Realizatorul a marturisit in emisiunea sa si ca a luat decizie radicala in ceea ce il priveste pe fiul sau. „M-am dus si eu sa-mi pun benzina, iar baiatul de la benzinarie imi spune: „S-a scumpit!”.…

- Femeia a patruns in camera de garda a Spitalului din Alba Iulia si, profitand de neatentia personalului medical, a sustras un ceas si o borseta in care se aflau mai multi bani, acte de identitate si seturi de chei. Tanara in varsta de 30 de ani a fost identificata si retinuta de politisti.…