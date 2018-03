Stiri pe aceeasi tema

- DECLARATIE POLITICA… Deputatul liberal Daniel Olteanu avertizeaza asupra riscului producerii unui precedent care vizeaza toate institutiile de control ale statului, in conditiile in care angajatii ANAF pot primi, de la finele anului trecut, stimulente financiare dintr-un fond alimentat din patru categorii…

- Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net anual, altele decat veniturile din arendare, au obligatia sa depuna Declaratia unica in termen de 30 de zile de la incheierea contractului intre parti.

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan spune ca actualul premier minte cu nerusinare si a prezentat in acest sens si dovezi clare.Astfel, in data de 22 februarie 2018, prim-ministrul Dancila a promis, in fata aleșilor locali și a camerelor de televiziune, ca prioritatea sa o reprezinta alocarea a 100%…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit la începerea ședinței de guvern despre criza de imunoglobulina, care a generat declanșarea mecanismului de protecție civila, dar e greșit termenul, vorbind în schimb despre &"imunoglobina&".

- Ministrul de Finante, Eugen Orlando Teodorovici, vrea ca procentul din impozitul pe venit pe care contribuabilii il pot redirectiona catre o cauza sociala sa creasca pana la 3,5%, "in special" pentru asociatiile si fundatiile din domeniul sanatatii. "Aceasta discutie a plecat de la acele intrevederi…

- Cota din impozitul pe venit datorat pe care contribuabilii o pot directiona catre o organizatie non-guvernamentala, ”in special” catre asociatiile si fundatiile din domeniul sanatatii, va fi majorata, putand ajunge la 3,5%, a anuntat marti ministrul Finantelor Publice,

- Premierul britanic Theresa May i-a spus presedintelui american Donald Trump, intr-o discutie telefonica, ca este profund ingrijorata de anuntul acestuia privind introducerea unor tarife pentru importurile de otel si aluminiu, transmite Reuters, conform news.ro.”Primul ministru si-a exprimat…

- Ministerul Finantelor Publice analizeaza posibilitatea ca optiunea pentru redirectionarea a 2% din impozitul pe venit pentru o anumita entitate sa ramana valabila maximum trei ani, daca nu se opteaza in alt mod intre timp, potrivit unui document al institutiei. "Se analizeaza posibilitatea ca optiunea…

- Noile norme de plata a contributiilor la sanatate si pensii, care ar fi trebuit publicate pe site-ul Ministerului Finantelor – asa cum a afirmat premierul Viorica Dancila – nu pot fi vizualizate, pentru ca... site-ul nu poate fi accesat.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a sustinut, marti, ca formularele pentru directionarea a 2 din impozitul pe venit vor putea fi depuse atat de ONG uri, cat si de angajatori.Intrebat care este solutia in privinta directionarii a 2 din impozitul pe venit catre ONG uri, Teodorovici a raspuns: "Solutia…

- Premierul Viorica Dancila, invitata duminica seara in studioul Romania TV, a discutat despre proiectele sale de infrastructura, subliniind ca isi asuma cu functia respectarea termenelor de finalizare. Ne propunem ca in acest an sa finalizam 60 de km de autostrada, iar pana la sfarsitul anului 2020 sa…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca presedintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, a asigurat-o ca pana in 2019 Romania va fi in spatiul Schengen si va scapa ce MCV, cu toate ca Juncker subliniase, cu o luna in urma, ca realizarea celor doua obiective, candva in viitor, tine si de forma…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, afirma ca premierul Viorica Dancila i-a mintit pe presedintii consiliilor judetene si ca nu doreste cu adevarat ca administratiile publice locale sa primeasca tot impozitul pe venit, incasat. "Viorica Dancila, o noua minciuna spusa cu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul intalnirii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNJR), ca principalul element al Codului finantelor publice va fi formula de echilibrare a bugetelor locale, astfel ca in acest an 100% din impozitul pe venit sa ajunga la bugetele locale.

- "Va fi un singur formular, va fi depus o singura data pe an, va fi o plata. (...) Un lucru foarte important este cel al schimbarii calitatii de asigurat, care intervine la momentul platii si la momentul depunerii formularului", a spus ministrul despre declaratiile la ANAF. "Formularul unic…

- Viorica Dancila, vizita oficiala la Chișinau, saptamana viitoare. Premierul a anunțat ca va efectua deplasarea pe 27 februarie și va avea convorbiri cu omologul sau moldovean, Petru Filip, privind intarirea cooperarii celor doua Guverne. „In Parlamentul European am sustinut cu tarie intarirea relatiilor…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in propritatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața, atrage atenția Adrian Vascu, fost președinte al ANEVAR, pentru Capital.

- Premierul Viorica Dancila si-a atras noi critici de la jurnalistul Cristian Tudor Popescu, dupa ce i-a catalogat drept „autisti“ pe cei care „dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul“.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca i-a cerut ministrului justitiei Tudorel Toader ca, din punct de vedere juridic, sa faca toate demersurile pentru aflarea adevarului in legatura cu informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca rezolvarea acestor aspecte este treaba…

- Rusoaica Ekaterina Makarova, numarul 35 mondial, va fi adversara Simonei Halep in turul doi la turneul de categorie Premier 5 de la Doha.Makarova a trecut in runda inaugurala de jucatoarea chineza Shuai Zhang, locul 34 WTA, scor 7-5, 6-0, dupa o ora si 14 minute. Citește și: O lege…

- Majorarea incasarilor in bugetul public național din impozitul pe venit perceput din salarii, cu aproape 14 procente fața de anul 2016, se raporteaza direct creșterii salariilor, cu circa 11 procente.

- Vești bune! Premierul Viorica Dancila a anunțat joi, in debutul ședintei de Guvern, ca Executivul va aproba o ordonața de urgența prin care angajaților cu contracte part-time li se vor reține contribuții doar pentru salariul realizat, chiar daca este mai mic decat salariul minim.

- Fracțiunea parlamentara a Partidului Democrat din Moldova (PDM) are un nou deputat. Anunțul a fost facut de democratul Sergiu Sîrbu în debutul ședinței Parlamentului de astazi, informeaza CURENTUL. Deputata Aliona Babiuc, care a venit în Parlament pe lista Partidului Comuniștilor…

- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara ofera o solutie mai facila pentru rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme care afecteaza sectorul ONG in aceasta perioada, redirectionarea a 2% din impozitul pe venit. Daca fizic declaratia poate fi depusa fie personal, fie prin imputernicit…

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat, marti, la Parlament, ca activitatea Comisiei juridice a fost suspendata astazi pe motiv ca presedintele acesteia, Eugen Nicolicea, ar avea o intalnire cu oficiali ai Comisiei de la Venetia. Anuntul privind intrevederea lui Nicolciea a fost facut de Alina Tanaescu,…

- Contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, beneficiaza de asigurare de sanatate, a declarat vicepremierul Viorel Stefan. „In legatura cu faptul ca s-a prorogat termenul, e adevarat ca se pune un semn de intrebare…

- Administrația transnistreana a instituit pentru contribuabilii disciplinați din regiune un mecanism simplificat de eligibilitate pentru regimul special de impozitare a producatorilor agricoli. O asemenea inițiativa a fost semnata de catre liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoseliski, transmite IPN.…

- Premierul Viorica Dancila, in direct prin telefon la RTV, la prima sa emisiune televizata de la preluarea mandatului, a anunțat prioritațile noului Guvern, dar și procedura lunara de evaluare a noilor...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca activitatea fiecarui ministru al Cabinetului sau va fi evaluata lunar, împreuna cu liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, crede ca ar fi momentul declanșarii unei anchete parlamentare care sa clarifice situația de la nivelul SPP, pe fundalul ultimelor scandaluri in care e prins serviciul de paza. ”Dupa parerea mea, trebuie facuta o ancheta de catre comisiile de specialitate…

- Miercuri are loc prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila. Pe ordinea de zi se afla o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, a anunțat ministrul…

- Abia instalat la Palatul Victoria, noul Guvern este pus pe fapte mari. Dupa ce a decis retragerea contestatului formular 600, Executivul condus de Viorica Dancila are o veste importanta pentru o anumita categorie de bugetari.O noua masura ce figureaza in programul de guvernare al Executivului…

- Corina Crețu: Romania trebuie sa accelereze absorbtia de fonduri europene Comisarul european Corina Cretu (stânga) și premierul Viorica Dancila. Foto: gov.ro. Un plan de actiune pentru accelerarea utilizarii fondurilor europene va fi pus la punct, pâna la 23 februarie, de autoritatile…

- Incepand cu luna curenta, peste 2.000 de pensionari vor primi mai mulți bani. Este vorba despre persoanele care au o pensie de peste 2.000 de lei pe luna, carora li se reține impozit pe venit pentru suma ce depașește cuantumul de 2.000 de lei. Potrivit directorului Casei Județene de Pensii Vaslui,…

- Alina Buliarca, medic specialist gastroenterolog, traieste o adevarata drama. Tanara marturiseste ca dupa 11 ani de studii s-a vazut in imposibilitatea de a avea un job, ba mai mult decat atat, pentru cateva ore predate la Universitate ar putea aduce chiar bani de acasa pentru a-si putea achita impozitele…

- Organizatiile nonguvernamentale acuza ANAF ca vrea sa le lase fara bani. Din acest an, toti cei care doneaza în scop umanitar 2% din impozit trebuie sa depuna personal formularul, la un sediu al Fiscului.

- Implicarea comunitații in activitațile desfașurate de catre Asociația SM Speromax Alba este esențiala pentru indeplinirea obiectivelor stabilite și dezvoltarea serviciilor de care beneficiaza bolnavii de scleroza multipla din județ. Astfel, cei care doresc sa vina in sprijinul demersurilor asociației…

- Magda Vasiliu a reusit sa depaseasca situatia dificila pe care a intampinat-o atunci cand a aflat ca fiul ei sufera de o boala crunta, cancer. Micutul a fost nevoit sa urmeze un tratament in Italia, dar in prezent, Vladut este bine. Tatal acestuia a publicat recent o fotografie cu el, in care Vladut…

- Retragerea sprijinului politic si demisia premierului Mihai Tudose au efecte negative asupra monedei nationale si implicit asupra tuturor românilor. Euro a ajuns la cel mai mare nivel din istorie. Un singur ban ne mai desparte de pragul de 4,66 lei pentru un euro. Banca Nationala…

- PNL sustine ideea alegerilor anticipate, a declarat luni presedintele partidului, Ludovic Orban, dupa anuntul premierului Mihai Tudose privind demisia din functie. "PSD s-a decredibilizat. PNL sustine ideea declansarii alegerilor anticipate, o delegitimare a Parlamentului si crearea unei alte majoritati.…

- Anunțul trist facut de Oana Roman de sarbatori. Este vorba despre mama ei, care a fost somata sa evacueze locuința in care locuiește, pana pe 18 decembrie. Mioara Roman va fi evacuata din apartamentul in care sta , fara sa fi primit apel pentru a negocia aceasta evacuare in prag de sarbatori. Oana Roman,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca nu are "mari sperante" ca plenul Parlamentului sa pastreze amendamentul propus de UDMR si adoptat vineri in Comisiile de buget la dezbaterea proiectului bugetului de stat pe anul 2018 prin care cota din impozitul pe venit pentru autoritatile locale a fost majorata.

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat joi ca se asteapta la declansarea "saptamâna viitoare" contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile în cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme