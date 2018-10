Anunţul care vă poate schimba viaţa: Puteţi primi pensie din toate statele UE Cererea de pensionare va trebui depusa la casa de pensii din tara in care locuiti sau din ultima tara in care ati lucrat. Totodata, trebuie sa fiti constienti de faptul ca in tarile UE sunt varste de pensionare diferite, si puteti primi pensia doar daca aveti varsta legala de pensionare din tara respectiva.



In unele tari din UE, este obligatoriu sa fi lucrat o anumita perioada pentru a dobandi dreptul la pensia corespunzatoare. In aceste cazuri, casa de pensii trebuie sa cumuleze toate perioadele in care ati lucrat in alte tari ale Uniunii.



