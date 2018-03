ANUNTUL CARE SPERIE INTREAGA LUME! O statie spatiala chineza SE VA PRABUSI pe Pamant. Cand si unde se preconizeaza a se intampla?

Stiri pe aceeasi tema

- Xi Jinping a fost reales sambata fara probleme la presedintia Chinei pentru al doilea mandat de cinci ani, dupa un vot in unanimitate in favoarea omului forte de la Beijing, singurul candidat la functia suprema in stat, relateaza AFP. La mai putin de o saptamana dupa ce a obtinut o reforma a Constitutiei…

- Un asteroid se indreapta spre Pamant. Acesta va trece razant pe langa planeta, iar stațiile orbitale sunt pregatite sa foloseasca arme nucleare in caz ca acesta se abate de la traiectorie.

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…

- Wang Yi, ministrul chinez de Externe, a declarat ca Beijingul nu intentioneaza sa "inlocuiasca America" pe scena globala, iar calea Chinei "este total diferita de cea deja luata de marile puterile traditionale", informeaza site-ul postului Dpa.

- O stație spațiala chinezeasca, plina cu un material toxic, se poate prabuși in Europa. O stație spațiala scapata de sub control, pusa pe orbita de China, se va prabuși pe Pamant in doar cateva...

- Oamenii de știința spun ca este greu de calculat locul exact in care se va produce impactul, dar ca cel mai probabil vor fi zone din Europa, SUA, Australia și Noua Zeelanda. Specialiștii de la Aerospace Corporation estimeaza ca Tiangong-1 va reintra in atmosfera in prima saptamana a lunii…

- Pe 4 martie 1977, Romania a fost zguduita din temelii, la fel si constiinta tuturor bucurestenilor. Un cutremur mai mult sufletesc, decat fizic. 55 de secunde de groaza si peste 1.570 de vieti omenesti retezate brusc, fara drept de apel. Suflete zdrobite sub mormanele de moloz, mame despartite de copiii…

- Vesti imense pentru medici, dar si pentru profesori. In direct la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a anuntat mariri salariale incand cu data de 1 martie 2018. „Cresc salarii pentru medici si asistente. Primesc 20% cei din personalul didactic universitar si preuniversitar. Un medic…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a vorbit la Parlament despre unul dintre subiectele care au iscat controverse in spatiul public. Ministrul neaga vehement informatiile aparute recent, potrivit carora Guvernul ar planui desfiintarea Pilonului II de pensii. Vasilescu sustine ca Executivul ia…

- Fondatorul Zheijang Geely Holding Group a acumulat participatii in compania Daimler – compania mama a Mercedes – in valoare de 9 miliarde de dolari, aceasta transformandu-se in cea mai mare investitie a unei companii chinezesti intr-un producator auto de talie mondiala, potrivit Bloomberg. …

- Paradoxal, au fost multe comentarii ca noi cu cresterea asta economica ne apropem de China si nu e nimic intamplator, as spune ca soarta economiei romanesti depinde de China anul asta, pentru ca ei au un rol foarte important in tot ceea ce inseamna comert international, a spus Horia Braun, Economist…

- O statie spatiala chineza, ce cantareste 8,5 tone, va cadea pe Pamant in luna aprilie. Anuntul a fost facut de oamenii de stiinta de la NASA. Ei au mai adaugat ca, in urmatoarea perioada, vor putea stabili cu exactitate ziua, data si locul in care obiectul se va prabusi.

- Patru tari, SUA, Japonia, India si Australia, si-ar putea uni fortele pentru a crea o alternativa la initiativa noului Drum al Matasii a Chinei in incercarea de a contracara influenta in crestere a Beijingului, scrie CNBC. Planul s-ar afla pe agenda discutiilor care vor avea loc intre premierul…

- Autor: Adrian NASTASE In urma participarii recente la reuniunea de la Shanghai, in calitate de membru al Boardului de consultanți internaționali ai Institutului de Studii Internaționale, am incercat sa fac o paralela intre evoluția Romaniei si cea a Chinei dupa 1989 (Piața Tiananmen in China si evenimentele…

- Aparatorul sud-american Maximiliano Oliva nu mai e jucatorul lui Dinamo, el semnand miercuri contractul cu cei de la ACS Poli Timisoara, echipa din Liga I ce se afla in partea inferioara a clasamentului. Maxi Oliva, international argentinian Under 20, a jucat din vara anului 2016 la Dinamo,…

- Vineri, 16 februarie 2018, China va celebra inceputul Noului An Chinezesc. Fiecare an chinezesc iși primește numele in funcție de zodiacul chinezesc. Data se schimba anual in funcție de Calendarul lunisolar Chinezesc. La fel ca zodiacul vestic, acesta este divizat in 12 secțiuni, dar fiecare…

- Cand incepe Noul An Chinezesc 2018. Din punct de vedere astrologic va fi anul Cainelui de Pamant și va incepe pe 16 februarie. Fiecare an chinezesc iși primește numele in funcție de zodiacul chinezesc. Vineri, 16 februarie, China va celebra inceputul Noului An. Data se schimba anual in funcție de Calendarul…

- Pentru cei care cred in suprapopularea Chinei și se tem ca sint, din acest motiv, potențialii noștri adversari… Cea mai mare parte a teritoriului Chinei este un deșert, ca Siberia. Densitatea populației este de la 0 la 50 de persoane. Majoritatea chinezilor traiesc in sud-est, unde este caldura, mare.…

- Conform NASA, este cel de-al doilea asteroid de mici dimensiuni care va trece prin apropierea planetei noastre in aceasta saptamana. Asteroidul ar putea fi mult mai mare decat cel care a intrat in atmosfera deasupra Rusiei, in urma cu aproape cinci ani, in 2013, sustin oamenii de stiinta.…

- Un barbat din China a trait socul vietii, dupa ce a stat pe toaleta si a jucat jocuri video pe telefonul mobil. La nici 30 de minute, acestuia i s-a fisurat rectul, dar ce a urmat i-a lasat sechele pe viata.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a facut anunțul! VEZI ce se intampla de la 1 iulie cu pensionarii care au pensie sub 900 de lei Lia Olguța Vasilescu a anunțat, marți, ca, incepand cu 1 iulie, toți pensionarii cu pensie sub 900 de lei vor primi medicamente compensate 90%. Ministrul Muncii a susținut,…

- Salariile medicilor vor crește cu cel puțin la 70% de la 1 martie. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Unele salarii vor depași 4.000 de euro, dupa maririle de la 1 martie, a adaugat ea. Totuși. sunt și cazuri in care salariile vor...

- Un crater urias s-a format brusc pe o strada din sudul Chinei. Opt oameni au murit, iar trei sunt dati disparuti.Fortele de ordine au declarat ca au reusit sa scoata din groapa noua oameni.

- Casa Romano – Chineza impreuna cu Ambasada Republicii Populare Chineze la Bucuresti serbeaza Anul Nou Chinezesc - Anul Cainelui de Pamant la Ateneul Roman in data de sambata 10 februarie 2018, ora 18.30. Spectacolul de Gala este sustinut de grupul etnic „Nair Band” din China si trupa de copii „AS” a…

- Principalele rute de influența a Chinei, la nivelul politicilor publice și al investițiilor directe in infrastructura, trec prin Europa de Est și de Sud-Est, dar nu ocolesc nici state nordice precum Norvegia.

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, care a plecat intr-un turneu in America Latina, a avertizat tarile din aceasta regiune cu privire la actiunile „alarmante“ ale Rusiei si Chinei in zona si le-a trasnmis ca ar fi mai bine sa coopereze cu Statele Unite.

- Mai multe regiuni din China erau afectate de zapada abundenta sambata, ce a determinat anularea a numeroase curse feroviare si aeriene si inchiderea mai multor autostrazi, informeaza Xinhua. In provincia Hubei din centrul Chinei au fost inchise sectiuni de pe mai mult de 30 de autostrazi…

- Pentru a rezolva problema smogului din China, cercetatorii au testat linga orasul Xian un nou turn care absoarbe praful nociv. Acesta a reusit sa reduca poluarea aerului cu 15%. Poluarea aerului este probabil cea mai mare problema de mediu a Chinei. Smogul duce la dementa, Alzheimer sau chiar moarte,…

- Un asteroid gigant va trece pe lânga Pamânt pe 4 februarie. 2002 AJ129 este clasificat ca fiind un ''asteroid potential periculos'' de catre NASA si va trece pe lânga planeta noastra cu o viteza de 107.826 de km/h.

- Statele Unite se confrunta cu amenintari in "crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritate", a declarat vineri ministrul american al Apararii, care a prezentat noua sa "strategie de aparare nationala", scrie AFP.

- Caz revoltator în China. O mama și-a legat propriul copil de scuterul sau și l-a târât pe pamânt, pe motiv ca a fost ”obraznic”. Un martor care a asistat la incident a încercat sa o împiedice pe femeie sa recurga la acest gest, însa mama…

- Wang Fuman este copilul care a reușit sa „topeasca” intreaga lume cu povestea lui emoționanta. Zi de zi, baiatul merge cinci kilometri pe jos pentru a ajunge la școala, iar asta indiferent de condițiile meteorologice. Baiatul care locuiește intr-o regiune muntoasa din sud-vestul Chinei vrea sa invețe,…

- Meteorologii refac de urgenta prognoza meteo! Fenomenele extreme vor lovi Romania. Directorul Adiministratiei Nationale de Meteorologie Florinela Georgescu ne spune ce se va intampla cu vremea in perioada urmatoare!

- Sotia presedintelui Frantei este un veritabil pop-star in China. Dincolo de tinutele luxos-adolescentine pe care le-a purtat Prima Doamna de la Elysee, chinezii s-au imbulzit fascinati sa vada o sotie de sef de stat mai varstnica cu 25 de ani decat presedintele Emmanuel Macron. Cuplul Macron s-a intalnit…

- In martie anul acesta, Statia Spatiala Chineza de noua tone se va prabusi pe Pamant, iar specialistii incearca acum sa isi dea seama daca va reprezenta sau nu un pericol pentru oameni

- La inceputul primaverii, Statia Spatiala Chineza de noua tone se va prabusi pe Pamant. Insa specialistii sustin ca obiectul nu va reprezenta un pericol pentru oameni, scrie realitatea.net.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Transferul lui Philippe Coutinho la Barcelona e ca si rezolvat. Starul brazilian de 24 de ani va semna in urmatoarele zile cu gruparea de pe Camp Nou, iar suma pe care o vor plati catalanii este de 160 de milioane de euro.Fanii lui Liverpool nu au putut suporta tradarea facuta de idolul lor.…

- Ministerul de Comert al Chinei a anuntat, vineri, ca va limita exporturile de petrol, otel si alte metale catre Coreea de Nord, in conformitate cu noile sanctiuni impuse de ONU in urma testarii rachetelor si programului nuclear al Phenianului, informeaza site-ul agentiei de stiri

- Potrivit ultimelor statistici, Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in trimestrul trei al acestui an, raportat la aceeași perioada a anului trecut, cu circa 8,8% pe serie bruta. Tot statisticile spun ca in primele noua luni din acest an economia Romaniei a inregistrat o crestere de 7%. Iar laudele…

- China intentioneaza sa construiasca un parc tehnologic de 13,8 miliarde de yuani (2,1 miliarde de dolari) dedicat dezvoltarii inteligentei artificiale, scrie CNBC, citand agentia de stiri chineza Xinhua. Campusul va fi ridicat in decurs de cinci ani si se va situa in districtul Mentougou din vestul…

- Pe fondul masurilor antipoluare luate de Beijing, China ar putea devansa Japonia in acest an ca cel mai mare importator de gaze naturale din lume, utilizate ca substitut al carbunelui, potrivit CNBC. China, deja cel mai mare importator de petrol si carbune la nivel mondial, este al…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat ca tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel național, in primul semestru al anului 2018, fața de trimestrul IV din 2017.

- Romanca Simona Halep va incepe anul 2018 pe primul loc in clasamentul WTA, dar il poate pierde dupa prima saptamana. Garbine Muguruza, locul 2, și Caroline Wozniacki, locul 3, sunt foarte aproape de Halep. Simona are 6.175 de puncte, Muguruza are 6.135 de puncte, iar Wozniacki are 6.015. Simona va participa…

- Un obiect zburator neidentificat a fost fotografiat marti dimineata de romani din Vrancea, Bihor, Suceava, dar si din Gorj. Imagini similare au fost surprinse si in Rusia, in apropiere de granita cu Ucraina, dar si i...

- China intra, din ce in ce mai mult, pe piata producatorilor de masini electrice. Cea mai recenta lansare este a unei companii, putin cunoscute pe plan de extern, dar faimoase pe plan national, care afirma ca, de fapt, noile sale modele sunt cea mai mica parte a unui intreg