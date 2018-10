Stiri pe aceeasi tema

- Scott Morrison a evocat un gest diplomatic similar celui pe care l-au facut Statele Unite in luna mai, relateaza AFP. Morrison a convocat o conferinta de presa pentru a declara ca este 'deschis' propunerilor de recunoastere formala a Ierusalimului drept capitala a Israelului si de transferare a ambasadei…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ), cu sediul la Haga, a anuntat vineri ca a primit o plangere din partea autoritatilor palestiniene, care contesta transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, a transmis Reuters. Citește și: Adina Florea, propusa pentru șefia DNA, a EXPLODAT:…

- Președintele Klaus Iohannis a spus, marți, ca poziția Romaniei in privința statutului Ierusalim nu s-a schimbat, deși Guvernul a anuntat in luna mai intentia de a muta sediul ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.”Toate liniile mari de acțiune, menționate și in anii trecuți, raman…

- Israelul va plati un "pret mare" pentru decizia privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala, a afirmat presedintele SUA, Donald Trump, precizand ca acest statut trebuia stabilit, insa organizatia fundamentalista Hamas a denuntat declaratiile "periculoase" ale liderului american.Citește…

- Tel Aviv, 22 aug /Agerpres/ - Guvernul Statelor Unite nu discuta o eventuala recunoastere a revendicarii israeliene privind inaltimile Golan, a declarat agentiei Reuters consilierul national pentru securitatea SUA, John Bolton, aflat in vizita in Israel. Israelul a ocupat o mare parte…

- "Acest document a fost elaborat impreuna cu toate ministerele si pe probleme de securitate si aparare, dar si pe probleme economice si comerciale si asa mai departe si la ora actuala mai are o singura semnatura - un secretar de stat din Ministerul de Externe, dupa care vom prezenta acest document…

- Senzațional. O echipa se va numi Trump, in semn de recunoștința pentru președintele SUA! Anunț de ultima ora in Israel. O echipa din Țara Sfanta și-a schimbat numele dupa cel al președintelui Statelor Unite ale Americii, Doland Trump. Este vorba despre clubul Beitar Ierusalim, care dorește in acest…