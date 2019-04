Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta prognoza de vreme pentru perioada 15-28 aprilie, in regiuni din tara. In Transilvania, vor fi temperaturi fluctuante cu cateva grade in urmatoarele zile. Se mai incalzeste de Pasti, dar se anunta si ploi. In Transilvania, vremea se va menține rece in prima…

- In perioada 15 aprilie - 13 mai, vremea se va incalzi treptat in majoritatea regiunilor in urmatoarele patru saptamani, ajungand ca in cea de-a doua saptamana a lunii mai mediile termice sa fie peste normele perioadei in cea mai are parte a teritoriului, reiese din estimarile Administratiei Nationale…

- Doua treimi din cantitatea de gheata continuta de ghetarii din Alpi sunt condamnate la topire pana la sfarsitul secolului pe fondul schimbarilor climatice care contribuie la cresterea temperaturilor, conform rezultatelor unui studiu efectuat in Elvetia, citat marti de The Guardian, potrivit agerpres.ro.Jumatate…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza lunara pana in 6 mai. In minivacanta de Pasti si 1 Mai, temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod obisnuit, dar vor fi si zile cu cer noros sau ploi. La Alba Iulia, de Florii si Pasti cerul va fi mai mult innorat si temperaturile maxime…

- În Transilvania, vremea se va raci treptat, astfel încât media temperaturilor maxime va scadea de la 17 - 18 grade, în primele trei zile de prognoza, pâna în jurul a 11 grade, în intervalul 14 - 16 aprilie. Aceasta medie va fi în crestere, ulterior,…

- Guvernul va modifica controversata ordonanta 114, cunoscuta și ca „ordonanța lacomiei” la sfarsitul lunii, anunta presedintele ALDE. Calin Popescu Tariceanu spune ca vor fi schimbari legate de taxa suplimentara de 2% din cifra de afaceri a companiilor din energie si a detaliat date despre masurile care…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a reiterat luni seara, in contextul anchetei Camerei Reprezentantilor, ca nu a avut contacte cu Rusia in campania electorala, denuntand o "farsa politica", relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.Intrebat daca va coopera in investigatia lansata de Comisia…

- Luna din care se vor plati alocatiile copiilor ramane incerta. Parlamentul a alocat fonduri pentru majorarea alocatiilor de stat ale copiilor prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019, iar Guvernul a actualizat prin OUG sumele din Legea alocatiilor, astfel incat acestea sa poata fi platite efectiv.…