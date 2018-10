”Luam in considerare, se fac calcule la Finanțe și sunt șanse ca salariul minim sa creasca la 2050 de lei inainte de 1 ianaurie 2019. Acesta va crește cel tarziu la 1 ianuarie 2019, dar la Finanțe luam in calcul toate scenariile și, daca se poate, vom propune in Guvern creșterea.”, a declarat Eugen Teodorovici, la TVR.

Salariul minim brut va creste la 2.050 de lei incepand de la 1 ianuarie 2019, Guvernul lucrand in prezent la o Hotarare in acest sens, a anuntat recent ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. De asemenea, Olguta Vasilescu a sustinut ca statul a recuperat considerabil din…