- Zapada cu o nuanța portocalie a cazut în sudul Moldovei, în raioanele Taraclia, Ceadâr Lunga Basarabeasca, Giurgiulești și Comrat. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a explicat ca acest fenomen a fost provocat de ciclonul sudic care se deplaseaza dinspre Marea Mediterana…

- Reprezentantii ANM au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca zapada portocalie care s-a asternut in unele zone ale tarii contine doze foarte mici de nisip saharian, aduse de un ciclon mediteranean. Fenomentul nu este deloc unul ciudat, iar la noi cu greu se poate distinge intre poluare si particule.

- Zapada incarcata cu nisip saharian este periculoasa pentru anumite categorii de oameni. Semnalul de alarma este tras de medici, care avertizeaza ca cele mai expuse sunt persoanele cu afectiuni respiratorii. Medicii spun ca nisipul din zapada care este inhalat poate provoca si agrava afectiuni…

- Locuitorii din Galati au reactionat pe internet dupa ce au observat ca atmosfera a capatat o nuanta portocalie in cursul diminetii de vineri, 23 martie 2018, iar zapada are si ea aceasi culoare cu tenta spre caramiziu. Explicatia fenomenului este data de meteorologi.

- Un fenomen destul de rar va avea loc in Romania. Pe langa avertizarile de Ninsori, viscol si ger un nor de nisip fin ridicat din Sahara de o masa de aer cald va ajunge in Romania. Acesta se va intalni cu frontul polar care a inghetat, deja, Romania, informeaza Antena3.ro. Fenomenul se resimte deja in…

- Ninsorile, viscolul si gerul pentru care s-a emis cod portocaliu sunt insotite de un fenomen mai rar. Un nor de nisip fin ridicat din Sahara de o masa de aer cald se va intalni cu frontul polar care a inghetat, deja, Romania. Fenomenul se resimte deja in Grecia, mai ales pe insulele Creta…

- Mai sunt doar cateva zile pana intram in a doua luna de primavara, iar ninsorile nu par sa se mai opreasca. Pentru zilele de joi și vineri se anunța noi ninsori abundente in mare parte din țara.

- Aproximativ 400 de medici psihiatri au semnat o scrisoare prin care isi manifesta nemultumirea fata de faptul ca salariile nu le-au crescut, asa cum fusese promis. Guvernantii ”au redistribuit saracia”, spune unul dintre semnatari, transmite corespondentul MEDIAFAX. Scrisoarea-manifest…

- Iarna in toata regula in Arad! O cititoare Libertatea.ro ne-a transmis, prin intermediul rubricii ȘTIREA MEA , imagini cu zapada care s-a așternut inca de duminica in orașul Arad. La mijlocul lunii martie, in Romania este iarna! Meteorologii au emis o informare, ce a intrat in vigoare luni dimineața,…

- In data de 15 martie, de la ora 15.00, in Sala „Bogdan Voda” a Palatului Administrativ – Baia Mare va avea loc o intalnire de lucru cu o misiune economica a Ambasadei Austriei in Romania, anunta Consiliul Judetean Maramures. Vor fi prezenti reprezentantii unor firme austriece cu o bogata experienta…

- Reprezentantii mai multor state, intre care si Romania, au avut un schimb de opinii privind aspectele financiare ale Politicii Agricole Comune dupa 2020 si obiectivele inaintate de Comisie privind viitorul sectorului alimentar si al agriculturii. Reprezentantul Romaniei a subliniat necesitatea ca PAC…

- Societatea Naționala de Medicina de Familie a publicat un punct de vedere legat de majorarile salariale care au intrat in vigoare de ieri. Reprezentanții acesteia atrag atenția ca nu toți medicii din Romania au parte de creșteri salariale, intrucat medicii de familie, care au contract cu casele de sanatate,…

- Unul dintre cele mai puternice BMW-uri X5 M din Romania a demonstrat ca poate derapa frumos pe zapada. SUV-ul cu 750 de CP si un esapament asurzitor a alunecat in jurul unui Suzuki Jimny, dar si pe o alee de undeva din Bucuresti.

- „Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la cei care vor raul Partidului Social Democrat, simt nevoia sa reamintesc tuturor ca anul acesta se celebreaza 125 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania si ca formatiunea…

- Salariile medicilor din România vor crește cu cel puțin la 70% de la 1 martie. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Dupa maririle de la 1 martie, a adaugat ea, unele salarii vor depași 4.000 de euro, echivalentul a circa 60 de mii de lei moldovenești. Salariile…

- Valul de gripa face ravagii in Romania. Pe usile spitalelor, EPIDEMIA e scrisa cu majuscule. In Iasi, doua institutii medicale au limitat accesul vizitatorilor, dupa ce doi bolnavi au murit.

- Vesti proaste pentru sute de romani din Casas-Severin: vor ramane someri dupa ce una dintre cele mai mari fabrici din domeniul componentelor auto a decis sa puna lacatul pe porti. Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide…

- Protestul personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor fata de modul de calcul al drepturilor salariale va continua pana cand Ministerul Justitiei si Ministerul Muncii vor chema la discutii reprezentantii organizatiilor profesionale si sindicale reprezentative, anunta…

- Fostul mare international Gheorghe Hagi implineste luni, 5 februarie, varsta de 53 de ani, ocazie cu care a primit nenumarate mesaje, inclusiv de la cea mai buna handbalista a lumii, Cristina Neagu. "Cand spui Romania, spui Gheorghe Hagi. Esti idolul multor sportivi din Romania, iar eu personal…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare, bolnava de cancer, a publicat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, in care se adreseaza noului ministrul al Sanatații.Femeia in varsta de 54 de ani povestește ca, in 2015, a fost diagnosticata cu cancer la san și a suferit o dubla mastectomie. Dupa…

- Posta Romana va urmari reducerea timpilor de distributie pentru abonamentele de presa, solutionarea problemelor si reclamatiilor sesizate in unele dintre oficiile Postei, precum si posibilitatea de a comercializa produse de presa, a informat marti compania. Reprezentantii mai multor publicatii…

- Miriam Eugenia Soare a fost diagnosticata cu cancer mamar in urma cu mai bine de doi ani. S-a luptat cu toate puterile pentru a invinge boala. A plecat pe banii ei in strainatate, a suportat tratamente costisitoare si cand credea ca totul revine la normal a aflat ca are cancer la plamani. Medicii…

- Campionatele Mondiale de Winter Triathlon, la Cheile Gradiștei. 61 de sportivi romani participa la competiția care a debutat vineri. Reprezentantii tarii noastre, care sunt aproape o treime din numarul total de participanti, vor lua startul la categoriile seniori (elite), juniori, para-triatlon si age…

- Cel mai mare strat de zapada din tara masoara 186 de centimetri si se inregistreaza la Balea Lac, la 2.034 de metri altitudine in Muntii Fagaras, potrivit meteorologilor, informeaza...

- Bugetele dedicate sistemului de sanatate au crescut in ultimii ani, dar simt si pacienții asta? Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, unul dintre inițiatorii proiectelor Magic Home si Magic Camp , vine in platoul Libertatea LIVE . Spitalele din Romania se confrunta cu mari lipsuri. Recent,…

- Iernile vor avea viscole mai rare, insa tot mai puternice, anunta meteorologii. Specialistii au facut previziuni dezastruoase in contextul incalzirii globale, mai ales ca si in 2017 am inregistrat un record de temperatura.

- Pe 7 ianuarie 2014 se publica ordinul numarul 1 pentru aprobarea Normelor privind identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan. Potrivit acestuia, toți posesorii de animale erau obligați sa-și inregistreze cainii intr-un registru oficial. S-a creat atunci multa valva in jurul acestui subiect, in…

- Imaginile filmate dintr-o cladire alaturata au starnit nenumarate reactii pe retelele sociale, informeaza Romania TV. In timp ce unii sunt de parere ca este o metoda buna pentru a creste adrenalina, altii privesc inspaimantati si considera ca tinerii isi risca viata. Citeste si Rasturnare…

- Ar putea sa va intereseze: Medicii primesc sancțiuni 9.06.2010 Primul weekend estival 6.06.2010 Prima zi de canicula 11.06.2010 Victorie sarbatorita 14.06.2010 Ieri a cazut prima ninsoare din acest an la Constanța. Fara a fi o cantitate uriașa, fara viscol, și totuși la primele ore ale serii șoferii…

- Meteorologii anunta ca in zilele urmatoare iarna incepe sa isi intre in drepturi. Dupa ce am avut temperaturi de primavara la inceputul lunii ianuarie, acestea urmeaza sa scada treptat, astfel ca ne putem astepta si la precipitatii sub forma de ploaie, lapovita sau ninsoare.

- Miercuri dimineața, medicii de familie s-au intalnit cu reprezentanții Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Brașov, in plina criza legata de semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor. Medicii de familie au informat conducerea CJAS Brașov de faptul ca nu vor renunța la proteste…

- Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie din Romania au transmis, miercuri, ca ”s-a ajuns la momentul zero” si ca jumatate dintre cabinetele din tara functioneaza in afara contractelor cu Casa de Asigurari de Sanatate. Medicii de familie considera ca au primit doar ”promisiuni neonorate”,…

- Medicii de familie din Romania isi mentin decizia ca, incepand de miercuri, sa nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, pacientii fiind afectati de faptul ca nu vor mai primi trimiteri si retete compensate, in timp ce cadrele medicale sustin ca vor lucra „pro-bono". Read…

- Familia Regala si-a prezentat marti activitatea publica pe 2017 si bilantul celor 20 de ani de prezenta in Romania care a inclus 315 vizite oficiale externe si 105 intalniri cu sefi de...

- Cosmin Olaroiu a recunoscut ca Federatia Romana de Fotbal l-a contactat dupa plecarea lui Christoph Daum, pentru a prelua fraiele echipei nationale. Tehnicianul care a scris istorie in Emirate a spus ca seicii nu i-au permis sa antreneze nationala Romaniei, pentru ca a refuzat sa ramana selectionerul…

- Simona Halep si Irina Begu intra in noul an cu o victorie obtinuta in proba de dublu a turneului International de la Shenzhen (China). Echipa "Sirina" a castigat dramatic in fata chinezoaicelor Xin-Yun Han si Chen Liang, scor 5-7, 6-2, 11-9. Victorie dupa o ora si 40 de minute pentru Halep…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit, intr-un interviu acordat Romania TV, despre legea salarizarii unitare, ce urmeaza a fi implementata incepand cu 1 ianuarie 2018. Prim-ministrul a explicat ce se intampla cu salariile romanilor dupa aplicarea legii si sustine ca niciun salariu nu va scadea, urmare…

- "Am solicitat deja Colegiului Medicilor din Romania sprijinul pentru imbunatatirea cadrului legal astfel incat absolventii care au obtinut punctaj de promovare la Concursul de Rezidentiat sa poata desfasura activitati medicale cu competente limitate in zone defavorizate/izolate, centre de permanenta.…