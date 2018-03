Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea ANM, Elena Mateescu, a declarat, marti, ca fenomenul de seceta se va accentua, in conditiile in care, in ultimii trei ani, in Romania temperatura a crescut in medie cu un grad anual, in contextul incalzirii globale.

- Nu confunda ploaia înghetata cu poleiul! Ploaia înghețata (freezing rain) este, de fapt, ploaie supraracita, iar picaturile de apa îngheața instantaneu la contactul cu orice suprafața.

- Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, a prezentat un raport climatologic conform caruia Romania a intrat intr-un proces ireversibil de incalzire extrema din cauza caruia zona intinse ale tarii se vor transforma in desert incepand din urmatorii ani.

- Ploaia inghetata, un fenomen mai putin obisnuit, a cazut duminica si in Ploiesti. Fenomenul cunoscut si sub denumirea de "freezing rain" reprezinta un real pericol pentru traficul rutier, dar si pentru pietoni, avertizeaza Politia. Pe langa racirea accentuata a vremii, ploiestenii se confrunta…

- Prognoza meteo pentru București, in perioada 15-18 martie. Vremea ramane placuta, cu ploi putine, pana aproape de finalul saptamanii. Apoi temperaturile scad continuu si va ninge in multe zone din tara, inclusiv in Bucuresti. Joi, 15 martie, va fi din nou o zi calda, cu maxime de pana la 18 grade Celsius,…

- Ar urma sa fie intre 50 și 3000 de euro, in funcție de norma de poluare Taxa auto revine, cel mai probabil de la inceputul verii. Am aflat pe surse, in exclusivitate, cea mai probabila solutie care va fi adoptata: o taxa care va fi platita o singura data, la prima inmatriculare a masinii. Actuala formula…

- Tragedia care a avut loc la Spitalul Sfantul Ioan, din Capitala, marți dimineața, cand un medic a fost gasit mort de alți medici, chiar in camera de garda, a deschis un subiect delicat din sistemul medical. Medici puțini, garzi epuizante, intervenții multe, teama de eșec și de a nu-ți pierde pacientul…

- Ploaia inghețata se abate asupra Romaniei, acest fenomen meteo periculos urmand sa transforme mai multe orașe din țara in veritabile pationoare. Dupa ninsori și ger, un alt fenomen meteo extrem urmeaza sa loveasca Romania. Este vorba despre ploaia inghețata, cea care se formeaza atunci cand…

- Cosmarul unei nopti de iarna va cuprinde Romania. Vine ploaia inghetata, un fenomen care va transforma strazile intr-un urias patinoar. Tot ce atinge aceasta ploaie va ingheta pe loc sub o crusta de gheata: asfalt, masini, cabluri sau copaci.

- Directoarea ANM, Elena Mateescu, a anuntat, luni, in cadrul comandamentului de iarna instituit la sediul MAI ca ar putea prelungi pana pe 2 martie avertizarea de cod portocaliu de ninsori si viscol in cele sapte judete din tara afectate de...

- Numirea lui Florin Bratu in functia de antrenor principal la Dinamo nu a dezamorsat situatia tensionata din „Stefan cel Mare”, mai ales dupa ce echipa a pierdut calificarea in play-off cu Vasile Miriuta in frunte. Antrenorul nu a cedat, iar in aceasta dimineata si-a cerut drepturile in birourile…

- Salariile medicilor din România vor crește cu cel puțin la 70% de la 1 martie. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Dupa maririle de la 1 martie, a adaugat ea, unele salarii vor depași 4.000 de euro, echivalentul a circa 60 de mii de lei moldovenești. Salariile…

- Exatlon. Mariana a recunoscut, in timpul unei discuții pe margine, ca nu este o buna inotatoare și ca se va apuca de cursuri de inot cand se va intoarce in țara. Insa nu oricum, ci in calitate de caștigatoare a concursului. Vezi si: EXATLON. Ionut Oncescu a ajuns pe mainile medicilor cu dureri…

- Celia și Costi Ionița, din nou impreuna, pentru o colaborare de zile mari pe plan muzical. Mai exact, Costi ii va produce noul single al artistei, pe care urmeaza sa-l lanseze. Este vorba despre o piesa superba, in engleza, cu care artista spera ca va rupe topurile din Romania si cele internationale.…

- Andra si Catalin Maruta formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul autohton, atat pentru viata persoanala, cat si pentru familia frumoasa pe care o au. Cantareata munceste foarte mult, drept dovada este una dintre cele mai bune artiste din Romania, insa nu spune nu, cand vine vorba…

- "Este o discutie cu cei care importa terminalele telefonice, ca sa ne asiguram ca de la un anumit moment toate terminalele care se importa in Romania sa aiba in ele sistemul activat. La acest moment exista un procent care este activat si exista un procent mai mare care este neactivat. Acolo vom lucra…

- Klaus Iohannis a revenit in tara dupa o vacanta de aproape o saptamana petrecuta in strainatate, anunta Romania TV.Citeste si: Sorina Matei arunca NUCLEARA, dupa clasarea dosarului Microsoft: Jurnalista anunta 'DECESUL' unui alt dosar MAJOR Presedintele a fost surprins in Sibiu,…

- Cristi Barbut (22 de ani) a inscris un gol, dar a si ratat o ocazie imensa in meciul Dinamo - CS U Craiova 2-2, iar impresarul sau, Cristea Opria, a vorbit despre evolutia fotbalistului pe care-l are sub contract. Agentul a spus ca era sigur ca Barbut va inscrie contra lui Dinamo si a povestit ce…

- Bogdan Adrian Gavrila, secretarul general al Club of Romania, a încetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de fostul deputat PNL Adriana Saftoiu. Prietenii si familia sunt absoluti socati de moartea fulgeratoare a tânarului antreprenor.

- Senatorul liberal Daniel Zamfir, care a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, a facut dezvaluiri incendiare in emisiunea „Romania 9”, de la TVR 1. La consultarile de la Palatul Cotroceni, inaintea deciziei de desemnarea Vioricai Dancila, PNL și USR nu au venit cu propuneri de premier.…

- Cutremurele de mica intensitate din ultima perioada ingrijoreaza romanii, care au ajuns sa se intrebe daca va mai fi sau nu un seism asemanator cu cel din 1977. Iata ce spun specialistii in domeniu!

- Mai mulți miniștri scapa de acuzațiile din cel mai mare dosar din Romania, Microsoft, deoarece noul procuror care l-a preluat a constat ca suspecții au fost puși sub acuzție pentru infracțiuni care intre timp s-au prescris.

- In noaptea de 31 ianuarie vom fi martorii unui fenomen astronomic deosebit de rar care ultima data s-a petrecut cu aproximativ 150 de ani in urma. Este vorba de Super Luna Albastra Sangerie sau, cu alte cuvinte, o eclipsa totala de Super Luna Albastra. Fenomenul va fi vizibil din Asia, Australia, Pacific…

- Un nou contract cadru care va reglementa condițiile in care se va acorda asisteța medicala in Romania, dar și medicamentele și dispozitivele medicale, a fost publicat, marți de Casa de Asigurari de Sanatate (CNAS)

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, a contestat sentinta Tribunalului Bacau prin care a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta. Decizia lui Arsene a fost aflata dupa ce Direcția Naționala Anticorupție susține,…

- Fenomen spectaculos, surprins la finalul saptamânii trecute, în Prahova. Este vorba de un curcubeu, care a rasarit pe cer, în satul Conduratu, comuna prahoveana Baba Ana. Fenomenul s-a produs pe fondul încalzirii temperaturii, dupa ploaia cazuta în noaptea precedenta.…

- Ninsorile se mai domolesc, dar gerul naprasnic loveste Romania. Un val de aer polar aduce temperaturi de minus 20 de grade, urmand sa se incalzeasca usor de joi, insa noptile si diminetile vor fi deosebit de reci. In urmatoarele 10 zile, iarna aduce precipitatii in toate regiunile.

- Este in vigoare o informare meteo, valabila pana duminica la ora 6.00, perioada in care in Muntenia si in Dobrogea vor fi ploi si lapovita, apoi ninsoare. „Maine (n.r. duminica) și luni, observam ca aria precipitațiilor se va extinde in majoritatea regiunilor țarii. Daca maine dimineața vom…

- In cel mult trei luni ar trebui sa apara nou alege a mineritului, noua lege a redevențelor și noua lege a apelor minerale, care sa asigure protejarea intereselor romanești in cel mai profitabil, dar și sensibil domeniu al economiei. Daca acest lucru nu se va intampla, Coaliția Naționala pentru Modernizarea…

- IARNA ca-n povestile de groaza, anuntul meteorologilor. Vin ninsori abundente, viscol si ger polar. VACANTA ELEVILOR S-AR PUTEA PRELUNGI in unele judete Anul 2018 va debuta cu ger si temperaturi mai scazute decat media normala perioadei, in nordul si centrul tarii, in timp ce in celelalte regiuni, se…

- Lucretia ‘Lucky’ Marinescu a murit in dimineata zilei de 10 ianuarie, fosta mare cantareata de muzica usoara fiind grav bolnava de mai multa vreme. Avea 83 de ani. Anuntul a fost facut joi, de fiul sau, Lawrence Marinescu. ”Lucky Marinescu, o mare voce a muzicii usoare romanesti din anii ’70, s-a stins…

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport. In principal, fostul capitan al naționalei se va ocupa de organizarea EURO 2020, cand Romania ar urma sa gazduiasca partide alaturi de alte țari ale Europei. Anunțul a fost facut chiar de Mihai Tudose, in emisiunea…

- Un tanar a fotografiat un obiect luminos pe cerul Focșaniului și ne-a trimis poza. El ne-a rugat sa-i pastram anonimatul și ii respectam, desigur, dorința. Iata mesajul cititorului nostru: „Buna seara! Astazi, in jurul orei 17:15, am observat deasupra unui bloc din spatele gradiniței 18 (langa…

- Romania, lovita de o furtuna devastatoare. ANM a facut anuntul: „Trebuie sa fim pregatiti” Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, a vorbit la interviurile DC News Live despre fenomenele meteo extreme din Romania. Elena Mateescu a trimis un avertisment in ceea ce priveste…

- Conform meteorologilor, iarna vine cu adevarat abia in luna februarie. Anutul a fost facut de Elena Mateescu, director ANM, care a mai precizat ca prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat in mod normal. A

- Comisia Nationala de Prognoza estimeaza pentru 2018 o crestere economica de 5,5%, Produsul Intern Brut urmand sa ajunga la 907,9 miliarde lei. Conform ultimei prognoze elaborate de CNP, în 2018, PIB-ul per capita va fi de 46.617 lei. Consumul final va înregistra anul viitor o creştere…

- NEWS ALERT VIDEO | Suspect de viol, cautat in Cluj. L-ati vazut pe acest barbat? Politia cauta un barbat suspect de viol. Pentru ca acesta a fugit de la locul faptei cu un taxi, anchetatorii au cerut ajutorul taximetristilor clujeni pentru a-l identifica. "Suspect de viol!!!! Politia Cluj…

- Ziarul catalan Mundo Deportivo se amuza de Ziua Incenților (n.r Dia de los Inocentes) in Spania. Pe 28 decembrie, in fiecare an, spaniolii fac farse, cum se intampla in Romania pe 1 aprilie. Intr-un articol online, catalanii dezvaluie ca dupa Real Madrid - Barcelona 0-3, Cristiano Ronaldo a fost extrem…

- Iarna adevarata loveste Romania de sarbatori. De Craciun si de Revelion vom avea parte de ninsori abundente in toate regiunile, mai putin in Bucuresti, insa fara temperaturi extrem de scazute.