Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul beat al mașinii BMW X1, care a provocat accidentul de duminica dimineața din județul Constanța, este Vlad Andrei Alexandru. Tanarul se afla la volanul mașinii BMW, noaptea trecuta, cand a patruns pe contrasens, pe DN 22, și a intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism marca Dacia. In…

- Azi-dimineața, un accident ingrozitor s-a petrecut in Constanța. Un barbat pe nume Vlad A. se afla beat la volanul unui bolid care a patruns pe contrasens, a intrat intr-un alt autoturism și a ucis pe loc doi oameni.

- Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite duminica dimineața, pe DN 22 Constanța - Tulcea, dupa ce șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind o alta mașina, în care se aflau trei persoane. Potrivit polițiștilor, autorul accidentului consumase…

- Un accident rutier soldat cu decesul a doi tineri, ambii in varsta de 18 ani, s-a produs duminica dimineata, la ora 05.30, in urma coliziunii a doua autoturisme pe DN 22, in zona localitatii Palazu Mic,...

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, mai multe decrete cu privire la defiintarea unor instituții de invațamant cum ar fi Universitatea Financiar-Bancara din București sau Universitatea "George Barițiu" din Brașov, informeaza Administrația Prezidențiala.

- Patru victorii si un egal. Acesta este bilantul FC Viitorul in ultimele cinci meciuri de campionat, performanta care a facut ca, sambata seara, dupa victoria entuziasmanta cu Dinamo, 4 1 la Ovidiu, echipa lui Hagi sa urce pe locul doi in clasamentul intermediar al Ligii 1. La final, Gica Hagi, managerul…

- Imagini PRAPAD pe SOSEA! ACCIDENT cumplit in urma cu puțin timp.Trei PERSOANE DECEDATE. Șoferul, de 33 de ani din Negrești-Oaș a fost arestat.foto Mai multe echipaje medicale și polițiști intervin, pe DN2A, pe podul din apropierea orașului Ovidiu unde, pe ploaie, a avut loc un accident grav de circulație…