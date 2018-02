Anuntam cu tristete disparitia poetului Niculae Tache

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Pitesti impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitești au efectuat, marti, cinci perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti și a județelor Ilfov, Dambovița și Giurgiu in cadrul unei acțiuni vizand destructurarea unui grup infractional ...

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Acad. Alexandru Boboc , filosof, membru corespondent al Academiei Romane (n. 1930); Acad. Alexandru Dimitrescu , geolog (n. 1926); Alexandru Stamate Jr. , handbalist (n. 1982); Andrei Popescu , fotbalist (n. 1985); Emilia Boboia , grafician (n. 1936); Emilian…

- Pentru cateva ore, deputatul PSD Dambovița, Claudia Gilia alaturi de copii și cadrele didactice din Școala Cornești, a facut o vizita la Muzeul de Istorie din Targoviște. Cu toții au putut admira Expoziția ”Aurul și Argintul Antic al Romaniei”:”Bucuria de a fi in mijlocul copiilor, dar și emoția…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori puternice și viscol valabila in Iași și in alte 13 județe din Centrul și Nord-estul țarii. Atenționarea ANM este valabila pana joi, la ora 11, pentru județele Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Covasna, Brasov, Bacau,Vaslui,…

- Dezinformare, dezinformare, dezinformare! In dosarul “Orizont” (2556/120/2014), unde fostul primar al municipiului Buzau – Constantin Boscodeala este acuzat de abuz in serviciu, judecat ieri la Tribunalul din Dambovita, procurorul de caz a cerut INCETAREA URMARIRII PENALE si NU PEDEAPSA MAXIMA DE 7…

- Moartea Prințesei Diana, extrem de indragita de public, a fost un eveniment care a indoliat lumea intreaga. Acum, la aproape 21 de ani de la tragedie, ies la iveala noi informații uluitoare despre moartea sa.

- Preturile terenurilor agricole se situeaza intre 2.500 de euro si 10.000 de euro/ha, in functie de zona, iar tendinta de tranzactionare se va mentine ridicata si in 2017, dupa ce anul trecut s-au tranzationat 100.000 de hectare, a declarat Robert Rekkers, directorul general Credit IFN.„Noi am finantat…

- Noua judete sunt sub atentionare cod galben de ceata, marti pana la ora 15, vizibilitatea fiind scazuta, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). ANM a prelungit, marti, atentionarea cod galben de ceata pentru noua judete din tara. Astfel, sunt sub atentionare judetele…

- Actrita Kim Cattrall, cunoscuta in special pentru rolul sau din serialul ''Sex and the City'', a anuntat duminica decesul fratelui sau, la scurt timp dupa ce a semnalat disparitia acestuia si a publicat un apel pe retelele de socializare pentru gasirea lui, informeaza AFP si DPA.''Cu mare…

- Deputatul USR de Dambovița, Dumitru Lupescu, a participat, vineri, 2 feruarie, la manifestarile dedicate poetului Vasile Carlova organizate de Centrul Post-ul Agenda parlamentara: Dumitru Lupescu (USR) – omagiu poetului Vasile Carlova apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Situata la confluenta granitelor a trei judete, Prahova, Brasov si Dambovita, cabana Malaiesti este cel mai vechi adapost din Muntii Bucegi. A fost construita la sfarsitul secolului al XIX-lea, mai exact in anul 1882, cu o prima destinatie administrativa, nu turistica. Malaiestiul a fost mai intai pichet…

- Dramele par ca se tin scai de familia regretatei artiste Denisa Raducu. La sase luni de la disparitia prematura a tinerei artiste, tatal vedetei, Emilian Raducu a ajuns de urgenta pe mana medicilor. Probleme de sanatate cu care se confrunta Emilian Raducu, de ceva vreme, par ca s-au accentuat in ultimele…

- Incendiul s-a produs pe o strada intens circulata. Autoturismul se indrepta spre zona centrala a orasului, iar la un moment dat soferul a observat ca iese fum de sub capota masnii. Imediat aceasta a fost cuprinsa de flacari, insa din fericire conducatorul auto a reusit sa se salveze. Cauza…

- Presedintele PNL Dambovita, Marius Caraveteanu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca subscrie la ce spune Viorel Catarama si ca se constata si in organizatia judeteana acest "curent de nemultumiti, de frustrati care nu inteleg ca in partid a avut loc un proces democratic de alegeri".…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- Colegii de trupa si rudele au condus-o, marti, pe ultimul drum pe Dolores O’Riordan. Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu fostei soliste a grupului The Cranberries, care a murit pe 16 ianuarie, la varsta de 46 de ani. Inmormantarea a avut loc in orasul natal al cantaretei, Ballybricken (comitatul…

- Astazi se implinesc 168 de ani de la nasterea celui mai mare poet din literatura romaneasca. Nascut pe 15 ianuarie 1850 la Botosani, Mihai Eminescu a fost un poet, prozator si jurnalist roman, socotit de cititorii romani si de critica literara postuma drept cea mai importanta voce poetica din literatura…

- Organizatia municipala Constanta a Femeilor Liberale impreuna cu Organizatia Persoanelor de Varsta a Treia din PNL Constanta au evocat personalitatea si opera poetului national Mihai Eminescu, la 168 de ani de la nasterea acestuia.Alaturi de femeile liberale constantene, la eveniment au participat profesorul…

- „Romanul a pornit de la un pariu cu mine insumi de a construi un spatiu cultural” – aceasta este confesiunea lui Adrian Lesenciuc, membru al filialei Brasov a Uniunii Scriitorilor din Romania, care si-a lansat romanul „Cimitirul eroilor”, vineri, la Libraria St. O. Iosif din Brasov. Alaturi de autor…

- In anul pe care l-am incheiat, ați devenit membru al Uniunii Scriitorilor. Ce semnifica aceasta pentru dumneavoastra? Florin Ardelean: Daca aș fi un vanitos, aș putea pretinde ca statutul primit recent, acela de membru al USR, incununeaza o activitate editoriala ce și-a primit o certificare…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Anca Giura , grafician, pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Catalin Balescu , pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1962); Dorin-Ioan Rus , istoric (n. 1973); Elena Dumitru , f. deputat FSN de Dambovita…

- Peste 300 de persoane i-au condus pe ultimul drum pe cei doi soți, care si-au luat viata chiar in ziua de Craciun. Familia Maleon a fost inmormantat la Cimitirul „Sfintii Apostoli Petru si Pavel“ din Iași.

- Peste 300 de persoane au participat ieri, dupa ora 12, la Cimitirul „Sfintii Apostoli Petru si Pavel" la inmormantarea familiei Maleon, Bogdan si Anda. Avand in vedere circumstantele mortii, respectiv sinuciderea, inmormantarea a avut loc fara slujba religioasa care se tine de regula la astfel de evenimente…

- UPDATE – Inmormantarea sotilor Anda Elena si Bogdan Petru Maleon va avea loc joi, 28 decembrie, ora 12:00, la Cimitirul „Petru si Pavel” din Iasi. Moartea directorului Bibliotecii Central Universitare ‘Mihai Eminescu’ din Iasi, Bogdan Petru Maleon, a socat intreaga comunitate academica, Universitatea…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al academicianului Ionel-Valentin Vlad, presedintele Academiei Romane, va fi depus la Academia Romana, marti dupa-amiaza, iar inmormantarea va avea loc joi. Conform Academiei Romane, marti, la ora 13.30 sicriul cu trupul neinsufletit al lui Ionel-Valentin Vlad va fi…

- In acest an, Craciunul a gasit Familia Regala a Romaniei indoliata, dupa recenta trecere in neființa a Majestații Sale, Regele Mihai. Mesajul de Craciun transmis de Custodele Coroanei, principesa Margareta, cea mai mare dintre cele cinci fiice ale Regelui, este un nou omagiu adus acestuia, dar include…

- Unele dintre rudele lui Victor Dinca, fiului unui primar din judetul Dambovita, au aflat de pe Internet de tragedia produsa la partida de vanatoare. Iar un apropiat de-al tanarului a lasat un mesaj acid pe o retea de socializare in legatura cu aceasta situatie trista. Cu toate acestea, mesajele dureroase…

- AJOFM Dambovita anunta ca Portugalia ofera 300 locuri de munca in domeniul agricol - recoltare zmeura, prin intermediul Retelei EURES. Selectia candidatilor se va desfasura in Roman (judetul Neamt) - 17 ianuarie 2018 si Braila (judetul Braila) – 19 ianuarie 2018.

- Un primar din Romania a reusit o isprava care a bucurat inimile a mii de localnici dupa ce a reusit sa-si aduca aproape toata comunitatea la inmormantarea Regelui Mihai. Este vorba despre primarul PNL al orasului Gaesti din judetul Dambovita, Grigore Gheorghe, a reusit o mobilizare fara precedent. Apropiat…

- Peste 10.000 de oameni sunt asteptati la inmormantarea Regelui Mihai, la Catedrala Arhiepiscopala din Curtea de Arges. Gara de aici, aflata in paragina, a fost acoperita cu un mesh, iar primarul Constantin Panturescu declara ca totul este pregatit.

- Sub lespezi de marmura, opera sculptorului Oscar Spaethe, intr-o parte isi dorm somnul de veci Regele Carol I si Regina Elisabeta, pe cealalta Ferdinand si Maria. In paraclisul manastirii se afla si Carol al II-lea

- Obligația de plata a taxei clawback pentru deținatorii autorizațiilor de punere pe piata a medicamentelor derivate din sange uman sau plasma umana poate fi suspendata pentru o perioada de pana la 2 ani, incepand din 1 ianuarie 2018. Guvernul a aprobat joi, prin ordonanta de urgenta, suspendarea acestei…

- 80 vehicule de mare tonaj care tranzitau Aradul au fost verificate, miercuri, in trafic, de catre politistii locali cu atribuții in domeniul circulației pe drumurile publice. 30 dintre acestea nu dețineau autorizație de acces in municipiu! Contravenientii au fost depistati pe strazile Poetului, Padurii,…

- In primul accident, șoferul era baut și a plonjat cu mașina de pe un pod la ieșirea din Targoviște. In cel de-al doilea, un barbat care conducea un autoturism a patruns pe contrasens și a intrat frontal intr-o mașina care circula regulamentar.

- Actualizari la programul funeraliilor Regelui Mihai Foto: Catalin Radu Casa Regala a facut o serie de actualizari la programul funeraliilor Regelui Mihai si le-a dat publicitatii. Astfel, sâmbata, 16 decembrie, în ziua înmormântarii, dupa o scurta ceremonie religioasa…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) deplange disparitia Regelui Mihai I al Romaniei, un mare iubitor de sport, a anuntat forul olimpic pe site-ul oficial. Trecerea in nefiinta a Regelui Mihai I al Romaniei este o mare pierdere pentru sportul romanesc, a notat COSR.

- Istoricul Ioan Scurtu afirma ca Regele Mihai a reprezentat un simbol pentru romani și un simbol in istoria romanilor, cu dispariția caruia se incheie o fila din istoria poporului roman. "Regele Mihai a reprezentat un simbol pentru români și un simbol în istoria românilor.…

- Regele Mihai si Regina Ana au avut cinci fete, insa numai patru dintre ele se regasesc acum pe lista de succesiune la tron. Asta pentru ca Irina, cea de-a treia fiica a Regelui a fost decazuta din drepturi.

- Sub lespezi de marmura, opera sculptorului Oscar Spaethe, intr-o parte isi dorm somnul de veci Regele Carol I si Regina Elisabeta, pe cealalta Ferdinand si Maria. In paraclisul manastirii se afla si Carol al IIlea. De cateva luni, si Regina Ana, acum si Regele MIHAI!

- Intrucat sarbatorile de iarna sunt aproape și majoritatea cetațenilor merg la cumparaturi, polițiștii au intensificat activitațile specifice in zonele aglomerate din județul Dambovița, in scopul prevenirii victimizarii populației in cazul infracțiunilor de furt și talharie. Pe parcursul acestor zile,…

- Libertatea va prezinta in aceasta saptamana poveștile de viata ale minerilor din Uricani. Se inchide un capitol important din viața lor. De fapt, se naruie o lume. Peste doar cateva zile, mina Uricani se va inchide, iar 281 de mineri vor ramane șomeri. In ultima vreme, soarta le-a fost potrivnica. Acum…

- Program special de vizitare, pe 1 decembrie 2017, al muzeelor componente ale Complexului National Muzeal ”Curtea Domneasca” Targoviste Ansamblul Monumental Post-ul DAMBOVIȚA: Ce muzee sunt deschise pe 1 decembrie și in ce interval orar apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Spunem adio inca unui nume mare din teatrul romanesc. Marea actrița Cristina Stamate este inmormantata astazi la cimitirul Bellu, pe aleea artiștilor. Smulgea zambete de fiecare data cand aparea, insa acum, lasa in urma un gol imens și multa durere.

- Salvamontistii din Dambovita anunta ca traseul spre Vf. Omu va fi inchis de astazi si recomanda turistilor care vor merge in zona Padina-Pestera in minivacanta de 1 Decembrie sa ii consulte pe salvamontisti inainte de a urca pe traseele montane.

- Eleganta si cocheta asa cum a fost tot timpul, stralucind ca un veritabil star de cinema, scrie wowbiz.ro. Pentru ca daca cuiva i se potriveste fara tagada statutul de "vedeta" in Romania, aceasta este Stela Popescu. Din sicriul rece, mult prea rege pentru un suflet atat de cald, care a usurat trupul…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, peste 3.500 de pompieri cu peste 600 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale. In contextul emiterii de catre Administratia Nationala de Meteorologie a avertizarilor de cod…

- Politistii din Dambovita cerceteaza un barbat pentru contrabanda calificata si nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, dupa ce l-au surprins in flagrant delict in timp ce intentiona sa vanda un pistol introdus ilegal in tara din Belgia. Barbatul avea de gand sa "scape" si de cartuse, numai…

- Politistii din Dambovita cerceteaza doi barbati pentru operatiuni ilegale cu droguri, dupa ce au gasit asupra acestora 80 de grame de muguri de cannabis si un cantar electronic de mici dimensiuni.