- CEC Bank introduce noul indice de referinta in oferta de creditare si lanseaza in perioada 10 mai - 31 iulie o campanie promotionala la creditele de refinantare, conform unui comunicat de presa al bancii.

- Performanța de excepție reușita de Dacia in primele noua luni ale anului trecut. Compania de la Mioveni a vandut in perioada amintita 530.296 de vehicule la nivel global, cu 9,5% mai mult fața de perioada similara din 2017. Constructorul autohton a…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a anunțat ca va modifica, printr-un proiect de act normativ, legislatia specifica programelor guvernamentale garantate de stat, pentru clarificarea modalitatii de aplicare a noului indice care inlocuiește ROBOR. În aceste condiţii, noul indice de referinţă…

- BNR urmeaza sa publice pe 2 mai, la ora 11.00, indicele de referința trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor. Acesta se va numi indicele de referința pentru creditele acordate consumatorilor.

- Dobanda pentru creditele acordate in moneda nationala va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului, se arata in proiectul de Ordonanta…

- Anunț uriaș despre pensii postat pe site-ul unei importante instituții, aproape in secret. Probabil ca doar legile privind transparența actelor decizionale i-a facut pe cei de la Autoritatea de Supraveghere Financiara sa arunce in dezbatere publica un proiect care consemneaza, practic, inceputul sfarșitului…