Anunţ teribil despre Vrancea. "Un cutremur devastator!" Maria Ghiorghiu face un anunț teribil despre Vrancea pe blogul personal. Maria Ghiorghiu anunta o noua revolutie. Un personaj politic va declansa prapadul: "Romania e cu un picior in groapa!" "Astazi la pranz, in timp ce scriam aici pe Blog, aud un glas care spune ceva tare ingrijorator. Glasul spunea așa: "S-a emis alerta tsunami in zona Vrancea". Dupa care, glasul nu mai spune nimic. Am stat și m-am gandit mult dragilor, daca sa scriu și acest mesaj. Iar in final, l-am scris, pentru ca impreuna sa incercam sa-l dezbatem și sa ne rugam cu toții… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

