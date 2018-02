Anunt surpriza privind Siria: China va juca un rol mai importan

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, insista ca salariile bugetarilor nu au scazut, comentand ca aceia carora li s-au micsorat veniturile nu depasesc un procent de 3%, insa acestia nu vor avea curaj sa-si arate fluturasul de salariu pentru ca asa s-ar vedea sumele mari pe care le primeau, informeaza…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de NEWS.RO si Reuters.Citeste si: Lovitura GREA: Un GIGANT bancar,…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa se va apara „impotriva oricarui atac” dupa ce Israelul a lansat cele mai severe atacuri din ultimele decenii impotriva unor baze militare din Siria, scrie BBC. „Este atat dreptul cat si datoria noastra si vom continua sa facem ceea…

- Combatantii kurzi din Siria au doborat un elicopter al armatei turce in apropiere de orasul Afrin, in nord-vestul Siriei, a anuntat sambata presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Doi militari s-au aflat la bordul elicopterului doborat.

- Armata israeliana a anunțat lansarea unui atac „de mare anvergura” in Siria, sambata dimineața. Totodata, un avion de lupta F16, provenit din Israel, a fost doborat de o drona iraniana. Intr-un comunicat citat de AFP, aviatia israeliana a anunțat calovit 12 obiective, intre care trei baterii de aparare…

- Initiativa rusa de organizare la Soci a unui asa-numit „Congres al Dialogului National al Siriei“, in perioada 29-30 ianuarie, s-a dovedit un adevarat esec, dupa ce o mare parte a opozitiei siriene a boicotat reuniunea, iar participantii l-au huiduit din plin pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov,…

- Un tribunal din Turcia a dispus ca opt medici arestati saptamana trecuta pentru pozitia exprimata impotriva operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei sa fie pusi in libertate si plasati sub control judiciar, transmite luni dpa, citand cotidianul Hurriyet. Asociatia Medicala Turca (TMA) a confirmat,…

- Rusia a recunoscut, ieri, pierderea unui avion de vanatoare Suhoi 25, in misiunea din provincia Idlib, din vestul Siriei. Pilotul aparatului a reusit sa se catapulteze, pe un teritoriu controlat de gruparea terorista al-Nusra, fiind ucis, apoi, in schimbul de focuri cu jihadistii. Avionul a fost lovit…

- Aproximativ o jumatate de milion de oameni s-au reunit sambata in intreaga Rusie pentru a da dovada de unitate si a-si manifesta patriotismul cu ocazia aniversarii a 75 de ani de la infrangerea fortelor naziste in Batalia de la Stalingrad, scriu dpa si Xinhua. Mitingurile "Rusia in inima…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam. Coreea de Nord "a continuat…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, scrie digi24.ro.

- Turcia a anuntat ca a cucerit o colina "strategica" in nord-vestul Siriei, in cadrul campaniei sale impotriva unei militii kurde aliate a SUA, campanie ce a tensionat relatiile dintre Ankara si Washington, informeaza AFP."Muntele Barsaya a fost recucerit in jurul orelor locale 14:30 (11:30…

- Președintele Turciei amenința ca va extinde ofensiva din Siria. Erdogan vizeaza alte orașe din nordul țarii unde sunt prezenți militanți kurzi. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri sa extinda la alte orase din nordul Siriei ofensiva turca in curs in enclava Afrin, cu scopul de a…

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand…

- De trei zile armata turca ataca o zona controlata in nordul Siriei de combatantii kurzi sustinuti de armata americana in lupta impotriva organizatiei teroriste Statului Islamic. Este un punct de cotitura in acest razboi care dureaza de aproape sapte ani, comenteaza France Info, prezentand motivele aceste…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca operatiunile militare aeriene si terestre ale Turciei din nordul Siriei intrerup eforturile internationale duse impotriva retelelor teroriste Stat Islamic si al-Qaida, relateaza The Associated Press.

- Sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini, s-a declarat luni 'extrem de ingrijorata' de operatiunea militara desfasurata de armata turca impotriva unei militii kurde in nordul Siriei, relateaza France Presse. 'Sunt extrem de ingrijorata', a recunoscut Mogherini, in cadrul unei conferinte de presa la…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, l-a contactat telefonic luni pe omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, pentru a-i aduce la cunostinta preocuparea sa in legatura cu escaladarea situatiei din nord-vestul Siriei si cu un posibil impact umanitar asupra populatiei civile locale, relateaza agentia…

- Turcia a anuntat ca trupele sale terestre au patruns in regiunea Afrin din nordul Siriei, ca parte a operatiunii incepute de oficialii de la Ankara pentru eliminarea luptatorilor kurzi din zona apropiata de granita dintre cele doua state, a anuntat prim-ministrul turc, Binali Yildirim, informeaza…

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu intentioneaza sa creeze o 'forta de securitate frontaliera' impreuna cu aliatii lor kurzi in Siria, insa ele datoreaza 'o explicatie' Turciei daca intentiile lor ar fost gresit intelese, a declarat secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza joi AFP.'Le…

- Trupele si tancurile turcesti din apropierea granitei siriene fac ultimele pregatiri pentru a-i ataca pe partenerii kurzi ai armatei americane aflati in nordul Siriei, in timp ce tensiunile dintre Ankara si Washington ating niveluri fara precedent, potrivit Rador care citeaza The Guardian .

- Purtand palarii si esarfe, 2.018 oameni de zapada au putut fi admirati luni un parc tematic din Harbin, capitala provinciei Heilongjiang, din nord-estul Chinei, informeaza marti Xinhua. Circa 200 de sculptori au lucrat la realizarea oamenilor de zapada, dintre care cel mai impresionant…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a atras atentia duminica asupra faptului ca razboiul impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIL/Daesh) nu s-a incheiat si a subliniat necesitatea de a nu subestima capacitatile acestei grupari. Ursula von der Leyen a facut aceste declaratii…

- Viața Simonei Halep s-a schimbat radical de când a ajuns numarul unu mondial. Sportiva a povestit amuzata ca de fiecare data când iese sa ia masa într-un restaurant din Capitala, nu platește nota pentru ca patronii o recunosc și nu o lasa sa dea niciun ban. Chiar și antrenorul ei…

- CHISINAU, 8 ian — Sputnik. Ian Bremmer, fondatorul organizației Eurasia Group, specializata pe consultanța în materie de politica internaționala, descrie, într-un articol publicat în Times, 10 riscuri majore cu care se va confrunta lumea în anul 2018.…

- Regimul nord-coreean a anuntat miercurea aceasta ca va redeschide liniile de comunicare suspendate cu Coreea de Sud ca parte a vointei exprimate in mesajul de Anul Nou de catre liderul sau, Kim Jong-un, pentru a relua dialogul, scrie Rador care citeaza ABC . Negocieri secrete pe mai multe teme au avut…

- Evacuarile medicale au inceput intr-o suburbie a capitalei Siriei, Damasc, controlata de rebelii sirieni, a anuntat Crucea Rosie citata de BBCNews. Intr-un tweet, acesta a spus ca pacientii "critici" au fost mutati din zona Ghouta de Est in capitala.

- Adam Nemec nu mai este in forma din sezonul trecut, marcand de doar 3 ori pentru Dinamo in acest sezon. Totuși, Ioan Andone il vede pe slovac drept un atacant de mare calitate. Surpriza insa, fostul tehnician și jucator al lui Dinamo crede ca pe Adam Nemec il va prinde reluarea campionatului la FCSB,…

- Deputatii rusi au ratificat joi un acord care prevede majorarea instalatiilor portuare militare rusesti din Tartus, in nord-vestul Siriei, care urmeaza sa devina o baza navala permanenta a Rusiei, scrie AFP.

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), remis joi, Agerpres. Conform sursei citate, transmiterea declaratiilor…

- Avioane de vanatoare americane au interceptat aeronave ruse, in spatiul aerian al Siriei. Incidentul aerian a avut loc miercuri. Doua avioane americane de tip F-22, invizibile pe radare, au interceptat doua aeronave ruse de tip Suhoi Su-25 care traversasera Fluviul Eufrat, in Siria, intrand in zona…

- Avioane de vanatoare apartinand Statelor Unite au tras rachete de semnalizare pentru a avertiza aeronave militare ruse care au patruns neautorizat intr-o zona de interdictie aeriana din Siria, afirma oficiali americani. Avioane de vanatoare apartinand Statelor Unite au tras rachete de…

- China a decis sa investeasca in centre de refugiați la granița cu inamicul SUA, Coreea de Nord, semn care arata clar intențiile pe care le au puterile lumii. Razboiul din Siria a avut ca efect migrari masive, iar milioane de oameni au fugit spre țarile europene.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care a efectuat luni o vizita neanuntata la baza aeriana rusa de la Hmeimim, in vestul Siriei, a ordonat inceperea retragerii fortelor ruse din aceasta tara, au anuntat agentiile de presa ruse preluate de AFP si Reuters.

- Doi pui de leopard al zapezilor raniți se recupereaza dupa ce au fost salvați in Regiunea Autonoma Tibet din sud-vestul Chinei, informeaza sambata Xinhua. Felinele, care aparțin unei specii inclusa pe lista speciilor protejate din China, vor fi eliberate când vor fi capabile…

- Misiunea armatei ruse in Siria s-a incheiat si teritoriul sirian este 'eliberat in totalitate' de luptatorii gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a anuntat joi Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. 'Misiunea armatei ruse de a invinge gruparea terorista SI s-a incheiat', a anuntat ministerul…

- ”Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor teroriste in aceasta tara. Sprijinul SUA nu se va incheia pana cand Stat Islamic nu va fi complet infrant”, a afirmat purtatorul de cuvant al Pentagonului.…

- Premierul Mihai Tudose vorbește in aceasta seara despre mișcarile de strada, despre moțiunea de cenzura care a picat astazi, despre pensii și salarii, dar și despre apele tulburi din politica. Premierul a afirmat, la inceputul discuției sale ca lumea a inceput sa simta ca „este manipulata și ca nu vine…

- Trupele guvernamentale siriene controleaza in prezent peste 98% din teritoriul Siriei, a declarat marți președintele rus Vladimir Putin in timpul unei intrevederi cu omologul sau ceh Milos Zeman la Soci, celebra stațiune pe coasta rusa a Marii Negre, relateaza EFE și TASS. 'Mai mult din…

- ”SI a pierdut 95% din teritoriile pe care le controla in Irak si in Siria de la constituirea acestei coalitii, in 2014”, a anuntat Brett McGurk, emisarul special american pe langa coalitia internationala, intr-un comunicat publicat in urma acestei reuniuni care a avut loc miercuri seara in Iordania.…

- Victor Piturca a facut cateva declaratii extrem de interesante legate de disputa dintre FCSB si CSA Steaua. "Nu exista doua Stele, asta ca sa fie clar! Exista o singura Steaua Bucuresti si acum joaca in liga a patra din Romania. Eu sper sa revina cat mai repede pe prima scena a fotbalului…