Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Socol a cerut Opoziției sa ia puterea, printr-o postare pe Facebook, ștearsa la scurt timp. El spune ca le-a lasat lui Florin Cițu și compania o economie auditata, verificata și auditata și ca in felul acesta nu exista motive sa se invoce greaua moștenire. ”Votul romanilor trebuie respectat.…

- Șeful departamentului de politici bugetare din PSD, Cristian Socol, susține ca partidele de opoziție trebuie sa preia cat mai rapid posibil guvernarea. In cazul in care nu ar fi capabile sa implementeze toate masurile promise, susține Socol, ar fi vorba doar de minciuna și manipulare. „Votul romanilor…

- "Votul romanilor trebuie respectat. Emotia a trecut sa vedem si ratiunea. Destructia am vazut-o, sa vedem constructia. Partidele de opozitie trebuie sa preia cat mai rapid posibil guvernarea si sa aplice TOATE masurile pe care au promis ca le implementeaza in primele 24 de ore, prin vocea senatorului…

- Șeful departamentului de politici bugetare din PSD, Cristian Socol, susține ca partidele de opoziție trebuie sa preia cat mai rapid posibil guvernarea. In cazul in care nu ar fi capabile sa implementeze toate masurile promise, susține Socol, ar fi vorba doar de minciuna și manipulare.Citește…

- In timp ce scena politica fierbe, o voce din anturajul liderilor PSD transmite un mesaj prin care cere preluarea imediata a guvernarii de catre PNL. Cristian Socol, strategul economic al PSD, scrie mesajul dimineții pe Facebook, dupa emoția generata de rezultatele la alegerile europarlamentare. „Votul…

- ”Votul romanilor trebuie respectat. Emotia a trecut sa vedem și rațiunea. Destrucția am vazut-o, sa vedem construcția. Partidele de opoziție trebuie sa preia cat mai rapid posibil guvernarea și sa aplice TOATE masurile pe care au promis ca le implementeaza in primele 24 de ore, prin vocea senatorului…

- Șeful departamentului de politici bugetare din PSD, Cristian Socol, a transmis, miercuri, pe pagina sa de socializare, atingerea unor borne istorice precum cea mai buna situație pe piața muncii de dupa 1990, un nivel minim in ultimii 28 de ani in ceea ce privește șomajul, atingerea unui nivel maxim…

- Partidele din Opozitie incearca introducerea in dezbaterea parlamentara a modificarii legii electorale, astfel incat primarii sa fie alesi prin doua tururi de scrutin, si nu printr-un tur, cum este in prezent. Graba partidelor este justificata prin apropierea alegerilor locale, anul viitor. In plus,…