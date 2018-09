Stiri pe aceeasi tema

- Prestatia modesta pe care FCSB a avut-in derby-ul cu CFR Cluj, scor 1-1, disputat in cadrul etapei a 8-a a Ligii I, l-a scos din minti pe Gigi Becali. Patronul vicecampioanei Romaniei a anuntat ca la finalul turului va face o analiza la sange, iar Nicolae Dica ar putea fi demis. „Razboinicul Luminii”…

- Gigi Becali a recunoscut ca a purtat mai multe discuții cu patronul de la CFR, Neluțu Varga. Acesta i-a spus ca anul trecut CFR a cheltuit 30 de milioane de euro, un buget uriaș pentru Romania. "Patronul de la CFR Cluj, Neluțu Varga, a cheltuit anul trecut 30 de milioane. Eu am vorbit cu el, voi nu…

- Ceea ce exista doar ca amenintare in discursurile lui Gigi Becali din urma cu multi ani, ca va duce Steaua sa joace in Pipera daca generalii din MApN nu-l vor mai lasa sa joace in Ghencea, a devenit realitate in acest sezon. Patronul a ajuns sa-si vada echipa evoluand chiar in cartierul in care locuieste.…

- Ciprian Marica (32 de ani) a jucat pentru FCSB in 2016, insa nu s-a ferit sa-i ironizeze pe șefii roș-albaștrilor. Gigi Becali a fost pus la punct de fostul atacant al echipei naționale. "Nu-mi permit sa-l judec pe Dica. La un moment dat am fost intrebat daca Mircea Rednic ar fi o idee buna pentru Steaua…

- Gigi Becali il vrea și pe Mitrița: ”Daca il da Rotaru cu trei milioane, il iau!”. L-a mai avut in curte, dar nu l-a pastrat. Gigi Becali mai viseaza la doua transferuri de marca: Dan Nistor, de la Dinamo , dar și Alex Mitrița, de la CS U Craiova. Pe ultimul l-a mai avut in curte, in 2013. Atunci, a…

- In ciuda faptului ca e finanțatorul unei echipe importante din Romania, Nelu Varga apare extrem de rar in public și evita sa fie fotografiat sau sa se pozeze cu alți oameni. Prefera discreția, iar Google-ul sta marturie: la o simpla cautare pe vestitul motor online, nu apare nicio fotografie cu boss-ul…

- Becali s-a imprietenit cu Nelu Varga, patronul de la Cluj, și l-a "virusat" cu propriile opinii despre cum trebuie condus un club. Apropiați ai șefului din Gruia cred ca mazilirea lui Iordanescu a venit tot ca urmare a influenței de la palat. Haosul de la CFR Cluj a fost creat și de Gigi Becali! De…

- UEFA a precizat ca vor fi luate in calcul performantele din ultimii 10 ani in cupele europene, dar si trofeele castigate de-a lungul timpului. Astfel, FCSB puncteaza in acest top inclusiv cu Cupa Campionilor Europeni cucerita de Steaua in 1986, semn ca UEFA considera ca palmaresul se afla in continuare…