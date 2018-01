Stiri pe aceeasi tema

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Ryanair a informat joi ca toti pilotii sai din Marea Britanie au acceptat majorarea salariilor cu pana la 20%, pe care multi au respins-o anul trecut, anuntul ducand la cresterea actiunilor companiei aeriene low-cost cu peste 3%, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Ryanair are 15 centre în…

- Anul 2017 a adus un numar de peste 363.000 de noi selleri din Europa pe platforma gigantului american Amazon. Dintre acestia, 36,3% s-au inregistrat pe Amazon in Marea Britanie, Germania, Italia, Franta sau Spania, conform Marketplace Pulse. Per total, un milion de noi selleri s-au alaturat platformei…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- Compania aeriana germana Lufthansa a redevenit in 2017 pe pozitia de cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri transportati, detronand compania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri, informeaza Reuters, prelauta…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 7,3% in noiembrie 2017, de la 7,4% in luna precedenta si 8,3% in perioada similara din 2016, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Este cel mai redus nivel din octombrie 2008. În zona euro, rata şomajului…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- ”De cand am ajuns la Constanta, am dorit sa calc pe urmele lui Stanescu si Toma”, spune capitanul echipei nationale de handbal, Mihai Popescu, ales pentru a sasea oara cel mai bun jucator roman al anului. Cu Popescu in poarta si Alex Simicu la semicerc, tricolorii ataca saptamana viitoare calificarea…

- Compania low-cost irlandeza Ryanair vine cu o oferta fulger de final de an. Operatorul propune mai multe destinații cu plecare din Romania, la prețul de 9,99 euro. Oferta este valabilă până pe 31 decembrie, inclusiv. Prețul de 9,99 euro este pe segment, cu taxele de aeroport…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters, preluata de Agerpres. Joi, sindicatul piloţilor Vereinigung Cockpit (VC) informase că vor avea loc vineri…

- Compania de comunicatii prin cablu Liberty Global, proprietarul UPC, a anuntat joi vanzarea diviziei UPC Austria catre filiala locala a Deutsche Telekom pentru o valoare de 1,9 miliarde euro, transmite Reuters, potrivit Agerpres. UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000…

- Greva de patru ore a sindicatului pilotilor Ryanair din Germania va afecta vineri 16 zboruri ale companiei aeriene low-cost, transmit DPA si Reuters, citate de economica.net. Este pentru prima data in istoria Ryanair cand pilotii declanseaza miscari de protest, mai ...

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 19 decembrie, prin reteaua EURES. Sunt 938 de posturi disponibile in Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia,…

- Anuntul a convins cel mai mare sindicat al pilotilor din Italia - ANPAC - sa suspende greva de patru ore planificata vineri, dar nu este clar daca si alte sindicate vor suspenda miscarile de protest planificate pentru saptamana viitoare in Irlanda si Portugalia. Investitorii urmaresc cu atentie…

- Ryanair a anuntat astazi ca a inceput dialogul cu sindicatele pilotilor din Irlanda, Marea Britanie, Germania, Italia, Spania si Portugalia, invitand fiecare reprezentant in parte la discutii pentru ca aceste sindicate sa fie recunoscute in fiecare tara in care compania opereaza. Operatorul…

- Luna trecuta, au fost livrate in regiune aproximativ 1,18 milioane de vehicule, fața de 1,25 milioane de unitați in perioada similara din 2016. EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aproape toate…

- Compania aeriana low-cost Ryanair se confrunta cu perspectiva unei greve a pilotilor la nivel european, pentru prima data in istoria sa, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Marţi, sindicatul piloţilor Vereinigung Cockpit (VC) a informat, fără a preciza datele exacte, că…

- Piloții Ryanair se pregatesc de proteste inainte de Craciun, anunța sindicatul din Irlanda. Greva s-ar putea extinde și in Germania iar piloții din Italia deja au anunțat sistarea curselor pentru cateva ore la finalul saptamanii. Și in Portugalia nemulțumirile ar putea duce la proteste dar inca nu a…

- Muzeul Astra din Sibiu va depasi pana la finalul anului pragul de 600.000 turisti, in crestere cu 31% fata de 2016, strainii reprezentand o treime din totalul vizitatorilor (35%), mai ales germani, austrieci si israelieni. O alta tendinta observata este ca multi dintre romanii care…

- Ministrii de Finante din primele cinci economii ale Europei au trimis o scrisoare secretarului american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, in care cer administratiei sa isi regandeasca propunerile de reformare a fiscalitatii, care in opinia europenilor ar putea viola tratatele privind dubla impozitare…

- Delegația PSD din Parlamentul European se remarca prin apropierea de centrul consensului politic din grupul S&D, fapt ce confirma rolul tot mai important al europarlamentarilor romani in cadrul acestei familii politice, arata o analiza recenta realizata de VoteWatch Europe. Eurodeputații PSD…

- Peste 3.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Roman de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere participa vineri, 1 Decembrie, incepand cu ora…

- Ziua Naționala va fi sarbatorita în toata țara. Însa parada de 1 decembrie din București se anunța a fi una dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani, cu o desfasurare impresionanta de forte, informeaza Realitatea TV Potrivit programului, parada militara din Capitala va începe…

- Cu o recolta de 54,2 milioane de tone, Franta ramane cel mai mare producator de cereale din UE, desi productia a scazut cu 25,4% comparativ cu 2015. Franta este urmata de Germania (45,4 milioane de tone de cereale recoltate), Polonia (29,8 milioane de tone), Spania (24,1 milioane de tone),…

- Zitec, unul dintre principalii producatori locali de aplicatii online, anunta inaugurarea oficiala a sediului din Brasov, unde in prezent activeaza sase persoane, urmand ca in perioada urmatoare compania sa extinda echipa cu inca 20 de specialisti in software si digital marketing, pe toate nivelurile…

- Romania nu mai are șanse de calificare in grupele Ligii Campionilor. Sistemul UEFA care ne blocheaza accesul la ”masa bogaților”. Pentru echipele romanești, calificarea in grupele Ligii Campionilor de fotbal va ramane doar un vis. Asta dupa ce UEFA a publicat ”lista de acces” pentru perioada 2018-2021…

- FINALA CUPEI DAVIS. Partida Tsonga-Darcis a durat ceva mai mult de ora și 45 de minute. Jo-Wilfried Tsonga este locul 15 ATP, iar Steve Darcis este pe locul 76 in ierarhia mondiala.In primul meci al zilei, belgianul David Goffin (7 ATP) trecuse de Lucas Pouille (18 ATP), tot in trei seturi,…

- Angajații Amazon din Italia și Germania au intrat in greva de Black Friday, aceștia reclamand condițiile de lucru și orele suplimentare, scrie Reuters . Sindicatele au anunțat ca este vorba de 500 de muncitori de la hub-ul Amazon din Piacenza, cel mai mare al companiei din Italia. In total, Amazon are…

- Noile modele de SUV-uri premium de dimensiuni medii ale Volvo, Audi si Mercedes-Benz au ajuns la vanzari mai mari in Europa decat cele inregistrate de companiile respective pe segmentul autoturismelor premium, relateaza Automotive News, potrivit News.ro. În 2016, pentru prima oară, modele…

- În economia de astazi, definita de mobilitate, companiile au posibilitatea de a interactiona cu noi clienti, multi dintre acestia locuind în orase, regiuni sau tari diferite. De fapt, peste 1,2 miliarde de persoane ce utilizeaza Facebook sunt conectate la o mica afacere dintr-o alta…

- In Romania au fost inmatriculate 88.805 automobile noi in primele zece luni ale anului, cu 16,9% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut, acesta fiind al saselea avans din Uniunea Europeana (UE), potrivit datelor publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Autombile (ACEA). Cele…

- 75% din tranzactiile online europene sunt realizate in țarile din Europa Centrala și de Vest, primele poziții fiind ocupate de Marea Britanie, Franța, Germania, Spania și Italia. Același trend ascend se resimte și in dinamica pieței locale. Potrivit datelor GPeC (www.gpec.ro), valoarea cumparaturilor…

- Douazeci si trei dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au lansat luni un efort in sensul intensificarii actiunilor de consolidare a apararii comune. Comisia Europeana a salutat acordul, catalogandu-l drept o "trezire", pe fondul urgentei de a raspunde la presiuni precum activitatile…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 13 noiembrie, prin reteaua EURES. Sunt 1.927 de posturi disponibile in Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia,…

- Producatorul de materiale de constructii AdePlast anunta o crestere de 97% la exporturi, la 9 luni, iar pana la sfarsitul anului compania estimeaza vanzari totale, pe piata interna si pe cea externa, de peste 90 de milioane de euro. “La export am avut un avans considerabil inca din prima…

- In Romania, in primele noua luni din 2017, au fost inmatriculate 97 de vehicule electrice (crestere de 321,7% fata de primele noua luni din 2016) si 1.469 hibride (crestere de 114,8% fata de aceeasi perioada din 2016). In al treilea trimestru din 2017, cererea de vehicule cu propulsie alternativa…

- Romania a demonstrat inca o data ca are printre cei mai buni IT-iști din lume. O echipa formata din elevi și studenți a devenit vicecampioana Europei la securitate cibernetica. Romanii urcat pe podium la Campionatul European de Securitate Cibernetica care s-a desfașurat in Malaga , Spania. Competiția…

- Cetațenii R. Moldova aflați la munca peste hotare au trimis acasa, in trimestrul trei din anul curent, 320,52 de milioane de dolari, cu 9,1 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Transferurilor din CSI le-au revenit 36,5 la suta din total, in descreștere cu 3,2% cumparativ cu iulie-septembrie…

- Printre cele mai slabe locuri 3 din grupele Ligii Campionilor regasim formatii de top, precum Atletico Madrid, Napoli si Borussia Dortmund. Nici ocupantele locurilor 2 din Europa League nu sunt mai prejos. Marseille, Lyon, Nice si Real Sociedad sunt echipe cu un nume important in Europa. FCSB…

- Pe contrasens pe Dealu' Clujului VIDEO Un sofer a fost surprins circuland pe contrasens pe dealul Feleacului din Cluj-Napoca, in zona parapetilor. De acelasi autor Testament sfasietor al unei clujence bolnava de cancer: "Haideți sa schimbam ceva...inca se mai poate!" VIDEO Aparatura…

- Profitul net al Ryanair a scazut cu 2% in trimestrul trei din 2017, dupa ce compania aeriana low-cost a platit clientilor compensatii de 25 de milioane de euro in urma anularii a mii de zboruri. Luna aceasta, Ryanair a informat ca anuleaza peste 20.000 de zboruri, fiind afectati peste 700.000…

- Peste 5 milioane de tone de paste fainoase au fost produse in Uniunea Europeana (UE), in 2016, cu 51% mai mult decat anul anterior, iar Italia a ramas principalul producator si exportator, potrivit unui raport al Eurostat publicat miercuri, cu ocazia Zilei Internationale a Pastelor. In…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca este co-aplicant, alaturi de serviciile publice de ocupare din Ungaria, Bulgaria, Grecia, Portugalia, Marea Britanie, Spania, Cipru si 30 de organizatii asociate in cadrul proiectului Your first EURES job. Proiectul este aprobat de Comisia Europeana…

- Victoria categorica pentru Timișoara Saracens la Lisabona, in Rugby Continental Shield, 45- 10 (21-5) cu Centro Desportivo Universitario de Lisboa – CDUL. Banațenii au obținut a doua lor victorie in competiție, dupa 29-25 cu italienii de la Petrarca Rugby, informeaza agerpres.ro. Campioana Romaniei,…