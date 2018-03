Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere declarațiile publice cu privire la realizarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a unui Proiect de constituire a corpului de constatori de dauna independenți, Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania - UNSAR solicita Președintelui ASF sa manifeste…

- Asiguratorii atrag atenția asupra pericolului pe care il prezinta emiterea unor reglementari fara o perioada suficient de lunga pentru dezbatere, care sa permita elaborarea unor opinii bine documentate, și fara realizarea in prealabil a unui studiu de impact.

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,71 miliarde de lei, la 28 februarie 2018, in crestere cu 25,73% fata de nivelul de la 28 februarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca alocarea financiara aferenta Sprijinului cuplat in sectorul zootehnic pentru Campania 2017 este de 147,55 milioane euro, iar alocarea financiara aferenta ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic este de 176,06 milioane…

- Cantareata americana a marturist ca la varsta de 7 ani s-a gandit pentru prima oara se sinucida. Artista a povestit ca era depresiva si singura modalitate prin care credea ca va putea scapa de suferinta era moartea.

- Petrom va incasa 161 de milioane de lei, adica circa 35 de milioane de euro in baza uneia dintre cele mai mari polițe de asigurare de pe piața locala. Compania petroliera este astfel despagubita pentru pierderile inregistrate in 2016 și 2017, in urma a doua avarii care au provocat intreruperea activitații…

- F. T. In cursul saptamanii precedente, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii din cadrul inspectoratelor județene din țara au efectuat peste o suta de percheziții domiciliare și au pus in aplicare 58 de mandate de…

- Respinsa de Senat anul trecut, Ordonanța de Urgența nr. 53/2017 a fost adoptata azi de deputați, cu o serie de completari, care prevad plafonari ale unor amenzi și clarificari utile pentru evidența orelor de lucru.

- Simona Halep va ramane pe primul loc in clasamentul WTA și dupa Indian Wells. Principala sa concurenta, Caroline Wozniacki, a fost eliminata in optimi in cadrul turneului californian de catre rusoaica Daria Kasatkina (19 WTA). Daneza a fost invinsa cu scorul de 6-4, 7-5 intr-o ora și 40 de minute.…

- Aseara, Aspirina a fost cuprinsa de furie cand si-a dat seama ca de zile in sir Celentano i-a promis ca ii repara o clanta defecta, iar cand intr-un final a reusit sa o faca, nu a rezistat prea mult. De aici pana la un scandal monstru, pe ulitele satului, presarat cu multe acuzatii, nu a fost decat…

- AFIR spune ca a incheiat peste 2.100 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții apicole. Valoarea totala a contractelor de finanțare este de 47,86 milioane de euro. Pana in prezent, AFIR a efectuat plați de 35,5 milioane de euro beneficiarilor proiectelor din apicultura. Astfel,…

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite.

- Directia Executari Silite Cazuri Speciale din ANAF are in lucru peste 20.000 de dosare de executare silita, derivate din hotarari judecatoresti, pronuntate in materie penala, potrivit directorului acestei direcții, Toni Avram, informeaza ziare.com . "Aceste creante provenite din savarsirea de infractiuni…

- In ultimii zece ani, 3,4 milioane de romani au parasit țara, stabilindu-se in Occident. 3,4 milioane de romani, adica 15% Post-ul TABLETA DE MARȚI – Daniel TACHE – Molfaitorii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni, dupa o intalnire avuta cu reprezentanții pensionarilor de la INS, ca proiectul de lege al pensiilor este finalizat, iar in momentul de fața se fac simulari pe trei formule de calcul. „Reprezentanții pensionarilor chiar apreciaza faptul…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, luni, la dezbaterea motiunii simple depusa de PNL, ca nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a 2 milioane de romani, aratand ca aceasta cifra este una aberanta. ”Nu exista nicio statistica din care sa reiasa…

- Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 24,55 miliarde de lei, respectiv 59,82%. Pe locul doi de afla actiunile, cu 8,5 miliarde de lei (20,73%). Depozitele bancare se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 3,89 miliarde de lei, respectiv 9,5% din…

- In total, pe toate posturile de știri care au difuzat integral conferința, erau 1,85 de milioane de romani in fiecare minut. Cei mai mulți vedeau conferința la Antena 3, relateaza paginademedia.ro Puțini au fost tineri: 260.000 de telespectatori intre 18 și 49 de ani media pe minut pentru…

- Loteria Romana a suplimentat fondurile pentru tragerea din 15 februarie. Joi, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 11 februarie, s-au inregistrat 28.095 de caștiguri in valoare totala de 11.248.929,99…

- AirHelp, lider mondial in obtinerea de compensatii pentru pasagerii companiilor aeriene, a identificat pe parcursul anului trecut peste 42.000 de pasageri romani eligibili pentru compensatii din partea companiilor aeriene, iar daca acestia ar aplica pentru compensatii, asa cum sunt indreptatiti potrivit…

- Autoritatile discuta marti si miercuri cu privire la eventualele scaderi ale indemnizatiilor de crestere a copilului, ca urmare a transferului contributiilor sociale, a anuntat, marti, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului.

- Compania a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 35 de milioane de euro, in crestere cu 28% fata de anul precedent, in cele opt tari din regiune unde comercializeaza produse prin intermediul platformei online.

- „Peste 2 milioane de angajați, majoritatea din mediul privat, nu au contractele de munca modificate. Doar 48% din contractele individuale de munca au fost modificate pana la 1 februarie. Oamenii vor pierde la salarii sume importante din ceea ce caștigau net anul trecut. Este o lovitura grea pe care…

- Compania de stat Romtehnica a achizitionat un radar tridimensional, in valoare de 64,46 milioane lei (13,9 milioane euro), fara TVA, de la compania americana Lockheed Martin, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).Contractul a vizat achizitionarea unui…

- Finanțiștii vranceni au colectat peste 93,6 milioane lei in urma inspecțiilor fiscale derulate in cursul anului trecut. Cele mai mari sume atrase suplimentar de la agenții economici verificați au provenit din diferențele constatate la calcularea taxei pe valoarea adaugata (55,7 milioane…

- Ministerul Muncii amana strategia promovarii unei legislatii pentru tineri, care ar fi trebuit sa asigure trecerea lor mai usoara din sistemul educațional pe piața forței de munca, potrivit potrivit Programului de Guvernare 2018 – 2020, publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au facut, in ultima saptamana, 42 de perchezitii, in urma carora au dispus masuri asiguratorii in valoare de aproape 13.000.000 de lei.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca impozitul pe venitul global ramane in programul de guvernare. De asemenea, Tariceanu a spus ca in anul 2018 nu se va introduce niciun fel de impozite și taxe noi.„Impozitul pe gospodarie nu l-am discutat. Am discutat despre…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat ieri, 23 ianuarie, ca ia in calcul posibilitatea ca plata contributiei la sanatate (CASS) sa fie obligatorie doar pentru veniturile salariale. Daca aceasta propunere va deveni lege, 6 milioane de romani – salariati si categorii asimilate – vor tine in spate…

- Japonia a ridicat vizele de intrare in țara pentru cetatenii romani, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a fost primit de presedintele Klaus Iohannis, marti dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni.…

- Centrul comercial a fost scos la vanzare in toamna anului trecut, pentru circa 6 milioane euro. Acțiunile firmei care opereaza mall-ul au o valoare nominala de 16 milioane lei (3,4 milioane euro). Transferul efectiv de proprietate va fi finalizat dupa plata integrala a prețului de vanzare. Inițial,…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana de pe plan local, a transportat anul trecut 6,8 milioane de pasageri in și dinspre Romania, mai mult decat Tarom și Blue Air la un loc. Pentru anul acesta are programata o capacitate de 8,8 milioane de locuri. Factorul de incarcare al avioanelor depașește 90%,…

- Aproximativ 1,5 milioane de români sunt așteptați la ghișeele ANAF în perioada urmatoare, instituția riscând sa intre în blocaj, potrivit fostului președinte ANAF Gelu Diaconu.

- Dupa mai multe runde de negocieri, Viitorul și Fiorentina au ajuns la un acord pentru transferul lui Ianis Hagi, așa cum a anunțat clubul lui Gica Hagi pe site-ul oficial. Plecat in vara lui 2016 la Fiorentina, pentru 2 milioane de euro, Ianis, 19 ani, revine la Viitorul pentru aceeași suma cu care…

- Activitatea ANAF va fi blocata total daca nu se va amana termenul de depunere a declaratiilor fiscale din luna ianuarie, considera fostul sef al Fiscului, Gelu Diaconu, care critica PSD ca inghesuie milioane de romani cu forta la ghiseele ANAF.

- Sfantul Ion. Aproximativ 2 milioane de romani – aproape 650.000 de femei si peste 1,3 milioane de barbati – poarta numele Sfantului Ioan Botezatorul, serbandu-și astazi onomastica. Ziua Sfantului Ioan, din 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna. In fiecare an, pe 7 ianuarie, este sarbatorit…

- Este zi de mare sarbatoare pentru crestinii ortodocsi. Sfantul Ioan Botezatorul se sarbatoreste in fiecare an pe 7 ianuarie. Cu aceasta ocazie, traditia populara spune ca s-au incheiat in mod oficial sarbatorile de iarna, incepute de Sfantul Nicolae, pe 6 decembrie.

- De departe cele mai populare nume sunt Ioan (486.083 de romani), Ion (378.999), Ionut (342.935), Ioana (380.978), Ionela (145.593) si Oana (72.185), insa exista si foarte multe derivate ale acestora, incepand cu Nelu (21.284 de romani), Ivan (peste 5.000) sau Jana (peste 5.000), Ionuta, Nela si chiar…

- Ziua Sfantului Ioan, din 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna. In fiecare an, pe 7 ianuarie, este sarbatorit Sfantul Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Aproape doua milioane de romani isi serbeaza onomastica.

- Doar 10% din consumatorii casnici trecusera pe piata concurentiala de energie electrica, cu trei luni inainte de liberalizarea pietei. Doar 823.000 de consumatori casnici de energie electrica trecusera pe piata concurentiala la finalul lunii septembrie a anului trecut, potrivit ultimelor date disponibile…

- Potrivit unei analize realizate de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), peste 167.000 de turisti romani au cheltuit in statiunile din tara de Revelionul 2017/2018 aproape 37 de milioane de euro, in crestere cu 11% fata de anul anterior. De asemenea, numarul turistilor a inregistrat in…

- Primaria comunei Vadu Pașii a primit chiar la finalul anului trecut o veste excelenta de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Peste 4 milioane de lei (42 de miliarde de lei vechi) sunt alocați administrației locale pentru o campanie de asfaltare masiva…

- Politia a intrat imediat pe fir si ancheteaza cazul, dar identitatea asa-zisului prieten nu a fost inca declinata. Cert e ca demersul sau nu a fost incununat de succes. "O persoana a realizat o poza secreta cu Michael Schumacher si a scos-o la vanzare pentru o suma foarte mare de bani", noteaza…

- Din cele peste 2 milioane de persoane care au tranzitat frontiera romana in perioada 18 decembrie - 1 ianuarie, 1,1 milioane au intrat in țara, potrivit Poliției de Frontiera. Fața de o perioada normala, a fost inregistrata o creștere cu 15% a valorilor de trafic.

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, potrivit unui anunt al Pentagonului, citat de Romania…

- Un ordin al ministrului Sanatatii nu mai permite viitorilor soferi sa treaca examenul medical, daca au afectiuni cardiace sau diabetice netratate. Peste 3,5 milioane de romani sufera de aceste boli, care pot influenta comportamentul la volan. Daca suferiti de boli cronice sau altfel…