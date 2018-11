Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa ce a avut premiera emisiunii “Puterea dragostei”, Andreea Mantea a dezvaluit una dintre deciziile importante pe care a luat-o in Turcia, unde se va afla pentru urmatoarele șase luni pentru filmarea noului proiect profesional pe care l-a acceptat. Apropiații și fanii prezentatoarei s-au…

- Reprezentantul permanent al Romaniei la Uniunea Europeana, Luminita Odobescu, va reprezenta Romania la reuniunile Consiliului Afaceri Generale (CAG) de luni, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE) intr-o precizare transmisa AGERPRES . CAG este o...

- De 1 Decembrie, la Focsani vor avea loc manifestari de amploare, transmise in direct la televiziunea nationala, pentru organizarea carora a fost alocata suma de un milion de lei, a anuntat presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Marian Oprisan. Reprezentantul CJ Vrancea a subliniat ca nu se…

- Prim-ministrul britanic, Theresa May, va declara in fata Camerei Comunelor ca acordul privind Brexitul este gata in proportie de 95% si ca protocoalele acordului au fost stabilite, scrie The Guardian prluat de news.ro.May este asteptata sa confirme ca a rezolvat problema viitorului statut…

- In momentul de fata, presedintele biroului este prof.dr. Beatrice Ioan, prorectorul UMF Iasi, reprezentantul Romaniei, iar vice-presedinte este reprezentantul Suediei, Tesi Aschan. „Suntem onorati ca UMF Iasi este gazda pentru o intalnire de asemenea calibru - sedinta Biroului Comitetului de Bioetica…

- Salvatore Popescu (51 de ani), inginerul ploiestean care a disparut in data de 30 august din fata palatului Topkapi din Istanbul, este in continuare de negasit. La sase zile de la disparitie, rudele nu au primit nicio veste de la autoritatile turce.

- In aceasta seara, la Gala Festivalului Cerbul de Aur, vom afla caștigatorii Concursului internațional de interpretare din Piața Sfatului din Brașov. Romania este reprezentata de Dora Gaitanovici, Ovidiu Anton și Raluca Blejusca.