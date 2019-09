Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, o masura similara a fost luata in luna iulie pentru persoanele fizice, dupa aceasta decizie constatand-se o crestere a incasarilor la bugetul local. "Cand am aplicat aceasta masura pentru persoanele fizice am constatat ca e o reusita. Oameni care aveau de plata sume destul…

- La inceputul lunii octombrie, fiscul ploiestean va demara actiunile de recuperare a debitelor prin executare silita N. Dumitrescu Proprietarii de case, terenuri si masini care n-au trecut pe la fiscul local sa-si achite darile, trebuie sa se grabeasca. Termenul scadent pentru plata impozitelor si a…

- Procesul pentru taxele locale stabilite pentru anul 2018 se va relua la Curtea de Apel Constanta. Judecatorii acestei instante au stabilit deja primul termen in recurs, urmand ca partile sa fie citate pentru data de 12 decembrie. Demersul in instanta a fost demarat dupa ce un agent economic ce isi desfasoara…

- Primaria Municipiului Targoviște anunța ca termenul limita pana la care se pot plati obligațiile fiscale, aferente semestrului II al anului fiscal 2019, fara majorari de intarziere a taxelor și impozitelor datorate bugetului local, este sfarșitul acestei luni. Potrivit legislației in vigoare, contribuabilii…

- Locuitorii din Alba Iulia care au incercat sa iși achite vineri taxele și impozitele locale prin intermediul portalului ghiseul.ro, nu au reușit. In jurul orei 13,30, siteul a afișat o notificare prin care a anunțat ca sistemul nu funcționeaza: ”Sistemul informatic al instituției Alba Iulia ese momentan…

- Zalauanii mai au la dispoziție aproximativ trei saptamani pentru a achita taxele și impozitele locale aferente anului in curs. In acest sens, reprezentanții Primariei Zalau reamintesc tuturor contribuabililor, persoane fizice si juridice, ca luni, 30 Septembrie 2019 este ultimul termen scadent pentru…

- Ziarul Unirea Ultimele saptamani pentru plata taxelor și impozitelor locale. Penalitați pentru contribuabilii care depașesc data limita de depunere a sumelor de bani Persoanele fizice și juridice sunt obligate ca, pana la finalul acestei luni, sa achite taxele și impozitele datorate bugetului local.…

- Se apropie termenul limita de depunere a Declarației unice. Ce anunta ANAF. Termenul limita de depunere a Declarației unice este 31 iulie, contribuabilii urmand sa declare impozitul pe veniturile realizate din Romania sau/și din strainatate in anul 2018, anunța ANAF. Declarația mai cuprinde impozitul…