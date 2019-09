Stiri pe aceeasi tema

- UAT Municipiul Turda organizeaza concurs in data de 08 octombrie 2019, orele 11,00 pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de execuție vacante: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „Municipiul Turda, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra elaborarii alternativei finale a Implementarii Planului de management și a Regulamentului Sitului de Importanța Comunitara... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un cititor ne-a sesizat faptul ca strada Pictor Teodor Aman din Turda (strada inclusa in Lot 2 Centru, pentru care nu s-a aprobat finanțarea prin PNDL 2) seamana mai mult cu o strada din Evul Mediu,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O noua avarie s-a produs azi, in rețeaua electrica a municipiului Turda, fiind afectați mai mulți consumatori din zona Centru și Turda Noua. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Excelenta Sa Jiang Yu, Ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, aflat in vizita oficiala la Iasi, a participat in cursul zilei de ieri la inaugurarea oficiala a Casei Romano-Chineze, Filiala Iasi. In cadrul mesei rotunde organizate la Camera de Comert si Industrie Iasi au avut loc discutii…

- Intrucat lucrarile care urmeaza a fi executate, sub coordonarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, la podul care traverseaza raul Arieș, situat in Municipiul Turda, strada... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Continuam campania de deparazitare spații verzi și arbori in Municipiul Turda (combatere omizi, afide, cicade, capușe, țanțari- inclusiv țanțarul Tigru “Aedes Albopictus” - purtator al virusului West... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Secțiile de cardilogie, chirurgie generala, diabetologie, medicina interna, pneumologie, laboratorul de bio-chimie vor fi dotate, fiecare in parte, cu aparatura de peste 300.000 de euro. Se intampla in cadrul proiectului „Dotarea ambulatorului Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea” , finanțat…