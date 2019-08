Stiri pe aceeasi tema

- Subsidiara din Romania a bancii austriece Raiffeisen Bank a anuntat, miercuri, ca a lansat RaiPay, aplicatia Android prin care clientii sai pot plati contactless, cu telefonul mobil, la comercianti.

- Raiffeisen Bank lanseaza RaiPay, aplicatia Android prin care clientii sai pot plati contactless cu telefonul la comercianti. RaiPay permite adaugarea, prin NFC, a cardurilor Raiffeisen Bank de debit sau de credit si realizarea platilor la POS, inclusiv...

- Visa lanseaza, in premiera europeana, in Romania, serviciul de plati instant Visa Direct, prin care clientii isi pot primi banii inapoi in timp real atunci cand returneaza produse sau servicii achizitionate cu cardul online. Primul comerciant din...

- Cele doua companii ofera clienților BT o soluție de social banking pentru a trimite si primi bani, respectiv pentru a verifica banii din cont folosind butonul BT Pay din tastatura telefonului. Clienții care au smartphone cu Android vor avea tastatura BT Pay, iar cei cu iPhone, extensia BT Pay.…

- Discovery vrea sa implementeze in Romania postul de televiziune Eurosport 4K, susține Andrey Stoychev, vicepreședintele companiei in Europa Centrala și de Est. „In 2019, vom continua sa ne dezvoltam oferta prin noi produse, cum ar fi Eurosport 4K, un produs digital pentru canalele cu conținut factual,…

- Ministerul Afacerilor Interne trateaza cu prioritate asigurarea unor condiții de normalitate pentru cetațenii care doresc pașaport, avand in atenție luarea de masuri suplimentare pentru reducerea aglomerației acolo unde este cazul. In plan organizatoric, pentru perioada de vara s-a decis ca programul…

- Subsidiara din Romania a bancii austriece Raiffeisen Bank a anuntat, marti, ca a lansat noile aplicatii pentru mobile si internet banking, informeaza News.ro.Citește și: Compania Uraniului, singurul producator de uraniu din Romania, estimeaza un profit uriaș in acest an Noul Smart Mobile,…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) informeaza utilizatorii ca apelarea serviciului de urgența 112 este gratuita și poate fi facuta de la orice telefon fix sau mobil. Recent, Serviciul de Telecomunicatii Speciale a lansat aplicația pentru telefoane mobile…