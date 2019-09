Anunt RADET: Avarie la CET Palas Constanta. O mare parte a municipiului nu are apa calda

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru remedierea unor avarii survenite astazi 25 iulie 2019, pe strada Pasajului, cu diametrul de 1000 mm, respectiv la intersectia bd. Aurel Vlaicu cu Tomis, cu diamerul de 800 mm, din municipiul Constanta, echipele de interventie ale RAJA S.A. au fost nevoite sa blocheze traficul auto astfel: Strada…

- Astazi, 25 iulie 2019, Electrocentrale Constanta S.A. CET Palas a inregistrat o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 30, 31, 33, 35, 37, 38. In consecinta, in lipsa agentului termic primar nu se poate asigura distributia apei calde de consum in perimetrul:…

- In aceasta dimineata, Electrocentrale Constanta S.A. CET Palas au inregistrat o avarie in ceea ce priveste alimentarea cu energie electrica. Astfel, locuitorii Constantei din zona Facultatii de Medicina, respectiv Piata Chiliei nu vor beneficia de furnizarea apei calde de consum, pana la solutionarea…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 2.07.2019 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctul termic numarul 18.In consecinta, in lipsa agentului termic primar nu se poate asigura distributia apei calde de consum in zona Spitalului Militar.Pana…

- Electrocentrale Constanta S.A. CET Palas a comunicat in data de 29.06.2019 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 57, 100, 102, 103, 104, 106, 115, 124.In consecinta in lipsa agentului termic primar nu se poate asigura distributia apei calde…

- De azi incepe revizia anuala a instalatiilor de apa calda, programata inca de saptamana trecuta. Se opreste apa calda in tot municipiul Constanta in perioada 26.06.2019, ora 00.00 27.06.2019, ora 24.00.Electrocentrale Constanta SA va sista furnizarea agentului termic sub forma de apa fierbinte catre…

- Pentru remedierea unei avarii la conducta de alimentare cu apa de pe bd. Aurel Vlaicu, din municipiul Constanta, echipele de intervenție ale RAJA SA sunt nevoite sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi – 10 iunie 2019, in intervalul orar 15.00 – 20.00. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii…

- Luand in consideratie faptul ca la data de 28.05.2019 Tribunalul Constanta a admis cererea ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A. si a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei pentru aceasta, pe cale de consecinta Consiliul de Administratie al R.A.D.E.T. Constanta a analizat posibilele efecte ale…