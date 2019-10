Anunt RADET. Avarie la CET Constanta. O parte a municipiului Constanta nu are apa calda

Stiri pe aceeasi tema

- Electrocentrale Constanta S.A. CET Palas a comunicat in data de 30.09.2019 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctul termic nr. 175. In consecinta, in lipsa agentului termic primar nu se poate asigura distributia apei calde de consum in perimetrul strazilor:…

- Electrocentrale Constanta S.A. CET Palas a comunicat in data de 23.09.2019 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 54, 55, 56, 101, 116, 117, 118, 119, 214, 215.In consecinta, in lipsa agentului termic primar nu se poate asigura distributia…

- Electrocentrale Constanta S.A. CET Palas a comunicat ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 30, 31, 33, 35, 37, 38.In consecinta, in lipsa agentului termic primar nu se poate asigura distributia apei calde de consum in perimetrul bulevardul…

- Electrocentrale Constanta S.A. CET Palas a comunicat in data de 20.09.2019 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 102, 103, 104, 106.In consecinta, in lipsa agentului termic primar nu se poate asigura distributia apei calde de consum in…

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru situatii de urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe strada Dezrobirii din Constanta.Din primele informatii, un accident s a produs la scoala 23.Impactul s a soldat cu o victima, pieton.Ce spune purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, Andreea Munteanu,…

- Electrocentrale Constanta S.A. CET Palas a comunicat in data de 1.09.2019, orele 23.21, ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 30, 31, 33, 35, 37, 38, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 101, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,…

- Electrocentrale Constanta S.A. CET Palas a comunicat in data de 07.08.2019 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctul termic nr. 175.In consecinta, in lipsa agentului termic primar nu se poate asigura distributia apei calde de consum in perimetrul strazilor:…

- Electrocentrale Constanta S.A. CET Palas a comunicat ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 59, 74, 75.In consecinta, in lipsa agentului termic primar nu se poate asigura distributia apei calde de consum in perimetrul: str. Poporului, str.…